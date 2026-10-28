શેખ હસીનાનો બાંગ્લાદેશ સરકાર પર ‘સામૂહિક ધરપકડ’ કરવા અને વિરોધીઓને દબાવવાનો આરોપ
શેખ હસીનાનો બાંગ્લાદેશ સરકાર પર મોટો આરોપ, કહ્યું - રોજ 5,000થી 7,000 લોકોની ધરપકડ, દેશમાં કાયદો જ નથી
Published : October 28, 2026 at 12:18 PM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશના પદભ્રષ્ટ વડાં પ્રધાન શેખ હસીનાએ મંગળવારે વડા પ્રધાન તારિક રહેમાનની આગેવાની હેઠળની સરકાર પર સામૂહિક ધરપકડો કરીને રાજકીય વિરોધીઓને દબાવવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. 2024ના સરકારવિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ સત્તા પરથી હટાવવામાં આવેલા હસીનાએ દાવો કર્યો છે કે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઘેરાબંધી કરીને દરોડા અને સામૂહિક તપાસ કરી રહી છે.
બાંગ્લાદેશ અવામી લીગે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરેલા નિવેદનમાં શેખ હસીનાએ કહ્યું, “આજનું બાંગ્લાદેશ સામૂહિક ધરપકડો, સામૂહિક તપાસ, ત્રાસ, ખોટા કેસો, કાયદા બહારની હત્યાઓ અને માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનનો દેશ છે. દેશમાં કાયદો નથી, અધિકારો નથી અને જાહેર સુરક્ષા નથી.”
2024માં સરકારવિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ સત્તા પરથી હટાવવામાં આવેલા હસીનાએ આક્ષેપ કર્યો કે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ “ગોપાલગંજ સહિત દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઘેરાબંધી કરીને દરોડા અને સામૂહિક તપાસ કરી રહી છે.” તેમણે કહ્યું, “દરરોજ 5,000થી 7,000 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે.”
હસીનાએ કહ્યું કે બાંગ્લાદેશના લોકોને “તેમના મૂળભૂત અધિકારો અને કાનૂની રક્ષણની ખાતરી આપવી જરૂરી છે.” તેમણે કહ્યું, “ધાંધલધમાલવાળી ચૂંટણી દ્વારા સત્તામાં આવેલી સરકારે અવામી લીગને દેશમાંથી ખતમ કરવાના અભિયાનની શરૂઆત કરી દીધી છે.”
બીએનપી સરકારની આર્થિક કામગીરીની ટીકા કરતાં તેમણે ગેસ, વીજળી, ઇંધણ અને ખાતરની અછત, ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવ અને બેરોજગારીનો આક્ષેપ કર્યો. મિલો અને કારખાનાં બંધ થઈ રહ્યાં છે તથા રોકાણમાં મંદી આવી રહી છે, એમ પણ તેમણે કહ્યું.
બાંગ્લાદેશમાં વિદ્યાર્થીઓની આગેવાની હેઠળના હિંસક શેરી વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ 5 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ હસીનાની સરકારનું પતન થયું હતું. ત્યારબાદ તેઓ ભારત ભાગી ગયાં હતાં. ત્યારથી તેઓ ભારતમાં રહે છે.
હસીનાને સત્તા પરથી હટાવ્યા બાદ કાર્યભાર સંભાળનારી વચગાળાની સરકારે આતંકવાદવિરોધી કાયદા હેઠળના એક વહીવટી આદેશ દ્વારા તેમની રાજકીય પાર્ટી અવામી લીગને વિખેરી નાખી હતી. નવેમ્બર 2025માં, 2024ના વિદ્યાર્થીઓની આગેવાની હેઠળના વિરોધ પ્રદર્શનો પર થયેલા હિંસક દમનમાં તેમની ભૂમિકા બદલ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત અદાલતે માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવ્યા બાદ હસીનાને તેમની ગેરહાજરીમાં મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
હસીનાએ તેમની સામેના આરોપોને “રાજકીય પ્રેરિત” ગણાવીને નકારી કાઢ્યા છે. બાંગ્લાદેશ ઘણા સમયથી હસીનાના પ્રત્યાર્પણની માંગ કરી રહ્યું છે. નવી દિલ્હીએ પ્રત્યાર્પણની વિનંતી મળ્યાની પુષ્ટિ કરી છે અને જણાવ્યું છે કે તેના પર કાનૂની વિચારણા ચાલી રહી છે.
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