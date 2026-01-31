શાહબાઝ શરીફે કહ્યું 'શરમ આવે છે જ્યારે દુનિયાભરમાં પૈસા માંગવા માટે ફરીએ છીએ'
પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાને સ્વીકાર્યું છે કે જ્યારે તેઓ અન્ય દેશો પાસેથી લોન માંગે છે ત્યારે તેમને શરમ આવે છે.
ઇસ્લામાબાદ: ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનની દુર્દશા કોઈ રહસ્ય નથી. તેની આર્થિક સ્થિતિ જાણીતી છે. આ સંદર્ભમાં, પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે દેશની કઠોર આર્થિક સ્થિતિનો સ્વીકાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે તેઓ અન્ય દેશોમાં લોન માંગવા જાય છે ત્યારે તેમના માથા શરમથી ઝૂકી જાય છે. શાહબાઝે એ પણ સ્વીકાર્યું કે IMF અને તેના સાથી દેશો પાસેથી નાણાકીય સહાય મેળવવા માટે, દેશને તેની ગરિમા અને આત્મસન્માન તેમજ તેની નીતિઓ સાથે સમાધાન કરવું પડે છે.
પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં એક કાર્યક્રમમાં અગ્રણી નિકાસકારો અને વ્યાપારી નેતાઓને સંબોધતા, શાહબાઝ શરીફે પાકિસ્તાનની પ્રતિષ્ઠા પર દેવાના બોજ અને નવી આર્થિક નીતિઓની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાની વડા પ્રધાને કહ્યું, "જ્યારે હું અને ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીર દુનિયાભરમાં પૈસા માંગવા માટે ફરીએ છીએ ત્યારે અમને શરમ આવે છે. લોન લેવી એ આપણા આત્મસન્માન પર મોટો બોજ છે. આપણે શરમથી માથું ઝૂકીએ છીએ. તેઓ જે કંઈ કરવા માંગે છે તેમાંથી ઘણી બાબતોને આપણે ના કહી શકતા નથી."
શરીફ દ્વારા લોન માટે "ભીખ માંગવાની" કબૂલાત દેશની આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહાય પર નિર્ભરતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે પાકિસ્તાન IMF સહાય અને દેવું રોલઓવર શોધી રહ્યું છે. તેમણે સાઉદી અરેબિયા, UAE અને કતાર તેમજ "સર્વકાલીન મિત્ર" ચીનની પણ પ્રશંસા કરી, જેમણે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સારા અને ખરાબ સમયમાં ઇસ્લામાબાદને ટેકો આપ્યો.
પાકિસ્તાનની આર્થિક જીવનરેખા ચીન, સાઉદી અરેબિયા, UAE અને કતાર પર ભારે નિર્ભર છે, જે વિદેશી વિનિમય ભંડારને સ્થિર કરવા અને ચુકવણી સંતુલન કટોકટીને રોકવા માટે આવશ્યક નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. ચીને પાકિસ્તાનને તેનું દેવું ચૂકવવામાં મદદ કરવા માટે અબજો ડોલર સુરક્ષિત થાપણોમાં મૂક્યા છે. ચીન-પાકિસ્તાન આર્થિક કોરિડોર (CPEC) એક મુખ્ય માળખું છે, જેમાં ઊર્જા અને માળખાગત સુવિધાઓમાં $60 બિલિયનથી વધુનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે.
સાઉદી અરેબિયાએ ડિસેમ્બર 2024 માં સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાનમાં $3 બિલિયન ડિપોઝિટનો વિસ્તાર કર્યો અને 2025 માં આશરે $1.2 બિલિયનની મુલતવી રાખેલી તેલ ચુકવણી સુવિધા પૂરી પાડી. રિયાધે ખાણકામ, કૃષિ અને IT માં મોટા રોકાણોનું વચન આપ્યું છે, જેની સંભવિત યોજનાઓ કુલ $5-$25 બિલિયનની છે.
શાહબાઝે દેશમાં વધતી ગરીબી અને બેરોજગારી પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી અને સંશોધન અને વિકાસ (R&D) અને નવીનતામાં પ્રગતિના અભાવ પર શોક વ્યક્ત કર્યો. પાકિસ્તાન હાલમાં ગંભીર સામાજિક-આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે, ગરીબી દર વસ્તીના આશરે 45 ટકા સુધી વધી રહ્યો છે, જે ફુગાવા અને પૂરને કારણે વધુ ખરાબ થઈ ગયો છે. બેરોજગારી લગભગ 7.1 ટકા સુધી વધી ગઈ છે, જેમાં આઠ મિલિયનથી વધુ નાગરિકો બેરોજગાર છે, જ્યારે નિકાસ હજુ પણ કાપડ અને ચીજવસ્તુઓ પર ભારે નિર્ભર છે.
