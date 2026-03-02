લેબનાનમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં 31 લોકોના મોત, બેરુતમાં અનેક ઇમારતો કાટમાળમાં ફેરવાઈ
લેબનાનની રાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલી લડાકુ વિમાનોએ બેરુતના દક્ષિણ ઉપનગરો અને દક્ષિણ લેબનોનને નિશાન બનાવ્યા.
Published : March 2, 2026 at 2:17 PM IST
તેલ અવીવ/બેરુત: ઈરાનના બોમ્બમારા વચ્ચે, ઇઝરાયલી સૈન્યએ સોમવારે લેબનોનની રાજધાની બેરુતમાં હિઝબુલ્લાહના ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો, જેમાં 31 લોકો માર્યા ગયા. લેબનોનના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, દેશ પર ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 31 લોકો માર્યા ગયા છે અને 149 અન્ય ઘાયલ થયા છે.
અગાઉ, હિઝબુલ્લાહે ઇઝરાયલ પર રોકેટ છોડવાનો દાવો કર્યો હતો. જોકે, ઇઝરાયલની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા તેને હવામાં જ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. આ પછી, ઇઝરાયલે હિઝબુલ્લાહ સામે આક્રમણની જાહેરાત કરી.
IDF અનુસાર, હિઝબુલ્લાહ દ્વારા ઇઝરાયલ પર રોકેટ છોડવામાં આવ્યા બાદ ઇઝરાયલી આર્મી ચીફ ઓફ સ્ટાફ એયાલ ઝમીરે એક બેઠકમાં આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, "અમે હિઝબુલ્લાહ સામે આક્રમણ શરૂ કર્યું છે."
લેબનોનની રાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલી લડાકુ વિમાનોએ બેરૂતના દક્ષિણ ઉપનગરો અને દક્ષિણ લેબનોનને નિશાન બનાવ્યા. રાજધાનીના ઉપનગરોમાં વીસ લોકો માર્યા ગયા અને 91 ઈજાગ્રસ્ત થયા, જ્યારે દેશના દક્ષિણમાં 11 લોકોના મૃત્યું થયાં અને 58 ઈજાગ્રસ્ત થયા. ઇઝરાયલે દક્ષિણ લેબનોનના લોકોને આ વિસ્તાર છોડી દેવા વિનંતી કરી છે, જેના કારણે લાખો લોકો તેમના ઘર છોડીને પલાયન કરી ગયા છે.
બગદાદમાં યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલો
કતારના મીડિયા નેટવર્ક અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, યુએસ અને ઇઝરાયલે ઇરાકની રાજધાની બગદાદના દક્ષિણમાં જુર્ફ અલ-સખારમાં ઇરાન સમર્થિત અર્ધલશ્કરી જૂથ કતા'ઇબ હિઝબુલ્લાહના સ્થાનો પર હુમલો કર્યો. મિસાઇલ હુમલાથી વાહનો, ઇમારતો અને ગોદામોમાં આગ લાગવા સહિત નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. જોકે, અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.