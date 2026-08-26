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પાકિસ્તાન: ઈસ્લામાબાદની PIMS હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગ, 15 નવજાતના મોત

આગ લાગવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ કહેવાઈ રહ્યું છે. તપાસ માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.

આગ લાગવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ કહેવાઈ રહ્યું છે. તપાસ માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.
આગ લાગવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ કહેવાઈ રહ્યું છે. તપાસ માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. (પ્રતિકાત્મક તસવીર - AP)
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By PTI

Published : August 26, 2026 at 4:21 PM IST

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ઈસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનની રાજધાનની ઈસ્લામાબાદની એક મોટી હોસ્પિટલના ગાયનેકોલૉજી વૉર્ડમાં બુધવારે ભીષણ આગ લાગી. આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 15 નવજાત શિશુના મોત થયાના સમાચાર સામે આવ્યા છે.

આગ લાગવાની ઘટના રાજધાનીની સૌથી મોટી અને ઉત્તમ સુવિધાઓ વાળી સરકારી હોસ્પિટલ પાકિસ્તાન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાઈન્સિસ (PIMS)માં બની છે. જિયો ન્યૂઝે આ સમાચારની પુષ્ટિ થઈ છે. જોકે, અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ સામે આવી નથી. પાકિસ્તાન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાઈન્સિસ (PIMS)ના પ્રવક્તા ડૉ. અનીજા જલીલે 'ડૉન' ન્યૂઝપેપરને જણાવ્યું કે, જે વૉર્ડમાં આગ લાગી ત્યાં 15 બાળકો હતા.

તેમણે કહ્યું કે, બની શકે કે કેટલાક બાળકોને ગત રાતે રજા અપાઈ ગઈ હોય. જોકે, હાલ પીડિતોની સંખ્યા જણાવી શકાય તેમ નથી. ઘટનાનું કારણ પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે, આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી છે અને તે સવારે 7 વાગ્યાની આસપાસ લાગી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, આગ બુઝાવી દેવામાં આવી છે પણ કૂલિંગ પ્રોસેસમાં થોડો સમય લાગશે.

જિયો ન્યૂઝ અનુસાર, ઘટનાની જાણ થતા જ ત્યાંનું જિલ્લા તંત્ર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યું હતું અને રાહત કાર્ય શરૂ કરાવવામાં આવ્યું. બચાવ માટે ફાયર બ્રિગેડની છ ગાડીઓ અને ચાર એમ્બુલન્સ ત્યાં પહોંચી. આગના કારણો જાણવા માટે એક તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.

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