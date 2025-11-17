ETV Bharat / international

સાઉદી અરબમાં મોટી કરૂણાંતિકા, ઉમરાહ કરવા ગયેલા હૈદરાબાદના 42 લોકોના મોત

એક દુ:ખદ ગમખ્વાર બસ અકસ્માતમાં હૈદરાબાદથી ઉમરાહ કરવા જઈ રહેલા 42 લોકોના મોત થયા. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો.

સાઉદી અરબમાં મોટી કરૂણાંતિકા
સાઉદી અરબમાં મોટી કરૂણાંતિકા (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 11:51 AM IST

હૈદરાબાદ: સાઉદી અરબમાં એક ભયાનક માર્ગ દુર્ઘટનામાં 42 લોકોના મોત થયા છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આમાંથી ઘણા લોકો હૈદરાબાદના નિવાસી હતાં કે જેઓ મક્કા અને મદીનાની યાત્રા પર આવ્યા હતાં. પીડિત એક તીર્થયાત્રા બસમાં સવાર હતાં, જ્યારે બદ્ર અને મદીના વચ્ચે મુફરહાટ વિસ્તારમાં બસ એક ડીઝલ ટેન્કર સાથે અથડાઈ હતી. આ ભયાનક ટક્કરના કારણે બસમાં આગ લાગી ગઈ અને બસમાં સવાર લોકોને જાનહાની થઈ.

પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, મૃતકોમાંથી 16 મલ્લેપલ્લીના રહેવાસી છે, જ્યારે અન્ય લોકો ટોલી ચોક, તપ્પાચબુતરા, આસિફનગર અને ગોશામહલના હોવાનું જાણવા મળે છે. તેમાંથી ઘણા લોકોએ સ્થાનિક ટ્રાવેલ એજન્સીઓ દ્વારા તેમની યાત્રા બુક કરાવી હતી. પીડિતોના પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું કે 45 લોકો અલ મક્કા ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ દ્વારા અને અન્ય ઘણા લોકો મલ્લેપલ્લી સ્થિત ટ્રાવેલ એજન્સી દ્વારા મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.

એક સંબંધીએ જણાવ્યું કે, બસમાં ત્રણ મહિલાઓ સહિત છ પરિવારના સભ્યો હતા. તેમણે કહ્યું કે તેમને મોડી રાત્રે માહિતી મળી હતી કે, આ અકસ્માત મદીનાથી લગભગ 25 કિલોમીટર દૂર થયો છે. એક પીડિતના સંબંધીએ કહ્યું, "અમને હજુ સુધી શું થયું તેની સંપૂર્ણ માહિતી નથી. અકસ્માત વિશે જાણ થતાં જ અમે સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીનો સંપર્ક કર્યો."

અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પ્રતિક્રિયા

હૈદરાબાદના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે, તેઓ અકસ્માતની સંપૂર્ણ વિગતોથી હજુ સુધી અજાણ છે. ઓવૈસીએ કહ્યું, "અમે સાઉદી અરેબિયામાં ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ. મે વિદેશ મંત્રી સાથે પણ વાત કરી છે." તેમણે સરકારને મૃતદેહોને ભારત પરત લાવવામાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવા વિનંતી કરી. સાંસદે વધુમાં કહ્યું કે તેઓ સત્તાવાર માધ્યમો દ્વારા મૃતકો અને ઘાયલોની ઓળખ ચકાસવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

ઘણા પરિવારોએ તેમના સંબંધીઓને પવિત્ર શહેરોમાં શાંતિપૂર્ણ યાત્રા પર મોકલ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેમણે ખાનગી ટ્રાવેલ એજન્સીઓ દ્વારા મક્કા અને મદીનાની યાત્રાઓ બુક કરાવી હતી પરંતુ તેમને ખબર નહોતી કે તેમની યાત્રા આવી દુ:ખદ દુર્ઘટનામાં સમાપ્ત થશે.

મલ્લેપલ્લી, ટોલી ચોક, તપ્પાચબુત્રા અને આસપાસના વિસ્તારોના સ્થાનિક સમુદાયો આઘાતમાં છે અને જાનહાનિની ​​સત્તાવાર પુષ્ટિની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ઓળખ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ હોવાથી સાઉદી અધિકારીઓ અને ભારતીય દૂતાવાસ તરફથી વધુ માહિતીની અપેક્ષા છે.

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ સોમવારે સાઉદી અરેબિયામાં ઉમરાહ પર ગયેલા ભારતીય યાત્રાળુઓ સાથે થયેલા અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. સ્થાનિક મીડિયામાં ભારતીય ઉમરાહ યાત્રાળુઓના અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયાના અહેવાલ બાદ તેલંગાણા સરકારે જણાવ્યું હતું કે તે રિયાધમાં ભારતીય દૂતાવાસ સાથે સંપર્કમાં છે.

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, રાજ્ય સરકારે પુષ્ટિ આપી છે કે મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ નવી દિલ્હીમાં અધિકારીઓને ચેતવણી આપી છે અને તેમને દૂતાવાસના અધિકારીઓ સાથે નજીકથી સંકલન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, મક્કાથી મદીના જતી બસમાં હૈદરાબાદના ઘણા રહેવાસીઓ સવાર હતા.

હૈદરાબાદમાં, તેલંગાણાના મુખ્ય સચિવ રામકૃષ્ણ રાવે દિલ્હીમાં રહેલા નિવાસી કમિશનર ગૌરવ ઉપ્પલને જાણ કરી. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે તેમને અકસ્માતમાં સંડોવાયેલા રાજ્યના લોકોની સંખ્યાની માહિતી એકત્રિત કરવા અને તાત્કાલિક પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો. પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે સચિવાલયમાં એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.

તેલંગાણા સરકારી સચિવાલયમાં કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત

સાઉદી અરેબિયામાં બસ અકસ્માતમાં હૈદરાબાદના લોકોની સંડોવણીની માહિતી મળ્યા બાદ, રાજ્ય સરકાર સતર્ક થઈ ગઈ. રાજ્ય સરકારે જેદ્દાહમાં કોન્સ્યુલેટ જનરલ અને રિયાધમાં ડેપ્યુટી કોન્સ્યુલેટનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે રાજ્યના કોઈ હજયાત્રીઓ હતા કે નહીં અને જો હોય તો કેટલા, તેની સંપૂર્ણ માહિતી માંગી.

મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ મુખ્ય સચિવ અને પોલીસ મહાનિર્દેશકને ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવાનો આદેશ આપ્યો. દિલ્હીમાં નિવાસી કમિશનર અને સંકલન સચિવને વિદેશ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરવા અને સંપૂર્ણ માહિતી પૂરી પાડવા સૂચના આપવામાં આવી.

જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક યોગ્ય રાહત પગલાં લેવા તેમને સલાહ આપવામાં આવી. મુખ્યમંત્રીના આદેશને અનુસરીને, મુખ્ય સચિવ રામકૃષ્ણ રાવે દિલ્હીમાં સંકલન સચિવ ગૌરવ ઉપ્પલને જાણ કરી. સાઉદી અરેબિયામાં બસ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકોના પરિવારોને યોગ્ય માહિતી અને સહાય પૂરી પાડવા માટે એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો.

જે માટે બે ફોન નંબર પણ સાર્વજનિક કરવામાં આવ્યા છે. મક્કા ગયેલા લોકોના પરિવારો અને સંબંધીઓ ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તેઓ ટ્રાવેલ એજન્સીઓનો સંપર્ક કરીને પૂછપરછ કરી રહ્યા છે કે શું તેમના સંબંધીઓ મૃતકોમાં છે.

