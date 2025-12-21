બાંગ્લાદેશમાં હિંસા વચ્ચે ભારતીય દૂતાવાસ અને વિઝા સેન્ટર પર કડક સુરક્ષા ગોઠવાઈ
કોઈ તૃતીય પક્ષ પરિસ્થિતિનો લાભ ન લઈ શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરક્ષાના પગલાં વધારવામાં આવ્યા હતા.
Published : December 21, 2025 at 12:30 PM IST
ઢાકા : અધિકારીઓએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે અગ્રણી યુવા નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મૃત્યુ બાદ વધી રહેલા તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને બાંગ્લાદેશના સિલ્હટ શહેરમાં ભારતીય સહાયક ઉચ્ચ કમિશન કાર્યાલય અને વિઝા અરજી કેન્દ્રમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.
ઢાકા ટ્રિબ્યુન અખબાર અનુસાર, સિલ્હટ મેટ્રોપોલિટન પોલીસના વધારાના ડેપ્યુટી કમિશનર (મીડિયા) સૈફુલ ઇસ્લામે જણાવ્યું હતું કે "કોઈ તૃતીય પક્ષ પરિસ્થિતિનો લાભ ન લઈ શકે" તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક સુરક્ષા પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઉપશહર વિસ્તારમાં સહાયક ઉચ્ચ કમિશન કાર્યાલય, તે જ વિસ્તારમાં સહાયક ઉચ્ચ કમિશનરના નિવાસસ્થાન અને શોભનીઘાટ વિસ્તારમાં વિઝા અરજી કેન્દ્રમાં શુક્રવારે સવારથી સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી. સુરક્ષા કર્મચારીઓ રાતોરાત તૈનાત રહ્યા. ગુરુવારે ઇન્કલાબ મંચના પ્રવક્તા હાદીના મૃત્યુ બાદ, ગણ અધિકાર પરિષદે સહાયક ઉચ્ચ કમિશન કાર્યાલયનો ઘેરાવ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "ઇન્કિલાબ મંચે સિલ્હટ સેન્ટ્રલ શહીદ મિનાર સામે ધરણા પ્રદર્શન કર્યા હતા અને હાદીની હત્યાના વિરોધમાં ભારતીય સર્વોપરિતા સામે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા." ગયા વર્ષે વડા પ્રધાન શેખ હસીનાના નેતૃત્વ હેઠળના આવામી લીગ સરકારને ઉથલાવી દેવા માટે થયેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનોમાં હાદી એક અગ્રણી નેતા હતા. તેઓ 12 ફેબ્રુઆરીની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર હતા.
12 ડિસેમ્બરે ઢાકાના વિજયનગર વિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન માસ્ક પહેરેલા બંદૂકધારીઓએ તેમને માથામાં ગોળી મારી હતી. ગુરુવારે સિંગાપોરમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું. તેમના મૃત્યુથી સમગ્ર બાંગ્લાદેશમાં હુમલાઓ અને તોડફોડ થઈ હતી, જેમાં ગુરુવારે ચટ્ટોગ્રામમાં ભારતીય સહાયક ઉચ્ચ કમિશનરના નિવાસસ્થાન પર પથ્થરમારો પણ સામેલ હતો.
32 વર્ષીય હાદીને શનિવારે ઢાકા યુનિવર્સિટી મસ્જિદ પાસે રાષ્ટ્રીય કવિ કાઝી નજરુલ ઇસ્લામની કબર પાસે કડક સુરક્ષા વચ્ચે દફનાવવામાં આવ્યા હતા. હજારો લોકોએ અંતિમ સંસ્કારની નમાઝમાં હાજરી આપી હતી અને સમારંભ પહેલાં "દિલ્હી કે ઢાકા - ઢાકા, ઢાકા" અને "ભાઈ હાદીનું લોહી વ્યર્થ નહીં જાય" જેવા ભારત વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
અંતિમ સંસ્કાર પછી તરત જ, હાદીના પક્ષ, ઇન્કિલાબ મંચે, તેમની હત્યા માટે જવાબદાર લોકોની ધરપકડની માંગણી સાથે વચગાળાની સરકારને 24 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું.
આ પણ વાંચો...