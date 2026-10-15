પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં મોટી દુર્ઘટના: સ્કૂલની છત ધરાશાયી થતા 28 વિદ્યાર્થીઓ અને એક શિક્ષકનું મોત, 40થી વધુ લોકો ઘાયલ
પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં એક સ્કૂલની છત ધરાશાયી થતા 28 વિદ્યાર્થીઓ અને એક શિક્ષકનું મોત થયું હતું.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 3:07 PM IST
પેશાવર: પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તૂનખ્વા પ્રાંતના પાટનગર પેશાવરમાં એક પ્રાઇવેટ સ્કૂલની છત ધરાશાયી થતા 28 બાળકો અને એક શિક્ષિકાનું મોત થયું છે જ્યારે 40થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. પોલીસે આ માહિતી આપી છે.
પેશાવરની કેપિટલ સિટી પોલીસ પ્રમુખ મિયાં સઇદે જણાવ્યું કે દુર્ઘટના શહેરના અંદરના વિસ્તારમાં સ્થિતર દિર કોલોનીમાં બની હતી, તેમણે જણાવ્યું કે સ્કૂલના મલિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
લેડી રીડિંગ હોસ્પિટલના પ્રવક્તા મોહમ્મદ આસિમ અનુસાર, દુર્ઘટનામાં 28 વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે જેમાં છ વિદ્યાર્થિનીઓ સામેલ છે. એક શિક્ષિકાનું પણ મોત થયું છે.
તેમણે જણાવ્યું કે દુર્ઘટનામાં 40થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમની સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી છે. આસિમે કહ્યું કે દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા તમામ બાળકોની ઉંમર 13 વર્ષ અથવા તેનાથી ઓછી હતી.
પેશાવરના ઉપાયુક્ત અફાક વજીરે ઇમારત ધસી પડવાની ઘટનાની તપાસના આદેશ આપ્યા છે. બચાવ દળ કાટમાળ ખસેડવા અને તેની નીચે ફસાયેલા બાળકો તથા સ્કૂલના કર્મચારીઓની તપાસમાં લાગેલા છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફે દુર્ઘટનામાં લોકોના મોત પર ઊંડુ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
તેમણે ઘાયલોના જલદી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી છે અને સંબંધિત અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યા છે કે તેમણે શક્ય તેટલી સારી સુવિધા આપવામાં આવશે. રાજ્યપાલ ફૈસલ કરીમ કુંડીએ પણ સ્કૂલની છત પડવાની ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.
બીજી તરફ રેસ્કયુ 1122ની એમ્બ્યુલન્સે હોસ્પિટલમાંથી લઇ ગયા પહેલા આઠથી વધુ ઘાયલ બાળકોને પ્રાથમિક સારવાર આપી હતી. ધ એક્સપ્રેસ ટ્રિબ્યુનના રિપોર્ટ અનુસાર, કાટમાળમાં દબાયેલા અન્ય લોકોને શોધવા માટે બચાવ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું છે. આશંકા છે કે મૃતકોની સંખ્યા વધી શકે છે. રિપોર્ટથી ખબર પડે છે કે પાકિસ્તાનમાં છત અને બિલ્ડિંગનું પડવું સામાન્ય સમસ્યા છે, જ્યાં સુરક્ષાના નિયમોનુ નબળુ પાલન અને ખરાબ બાંધકામ સામગ્રી અવાર નવાર આવી દુર્ઘટનાનું કારણ બને છે.
પાકિસ્તાનના એક અન્ય દૈનિક સમાચાર પત્ર ડૉન અનુસાર, ઓગસ્ટમાં ઇસ્લામાબાદમાં ત્રણ દિવસથી ભારે વરસાદ બાદ એક ઘરની છત તૂટી પડી હતી જેમાં એક દંપત્તીનું મોત થયું હતું અને તેમની દીકરી ઘાયલ થઇ હતી. આ પહેલા જૂનમાં, પાકિસ્તાનના લાહોરના કાહના વિસ્તારમાં એક પ્રાઇવેટ ટ્યૂશન સેન્ટરની છત પડતા 14 બાળકોના મોત થયા હતા. ડૉનના રિપોર્ટ અનુસાર, આ ઘટના તે ઘટનાના બે મહિના કરતા પણ ઓછા સમયમાં બની હતી જ્યારે પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતના ડેરા ગાજી ખાન શહેરમાં એક પ્રાઇવેટ સ્કૂલના ક્લાસરૂમની છત પડતા ચાર બાળકના મોત થયા હતા અને 20થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. જૂનમાં જ એક અન્ય ઘટનામાં, પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતના ગુજરાત શહેરના ખવાસપુર વિસ્તારમાં એક બિલ્ડિંગની છત તૂટતા એક મજૂરનું મોત થયું હતું જ્યારે અન્ય ત્રણ ઘાયલ થયા હતા.
આ પણ વાંચો: