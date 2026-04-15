સાઉદી અરેબિયાએ પાકિસ્તાનને વધારાની $3 બિલિયન સહાયનું વાયદો કર્યો
જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે વડાપ્રધાન શેહબાઝ શરીફ 15 થી 18 એપ્રિલ દરમિયાન સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને તુર્કીની સત્તાવાર મુલાકાત લઇ શકે છે.
By PTI
Published : April 15, 2026 at 5:05 PM IST
ઇસ્લામાબાદ: સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સાઉદી અરેબિયાએ પાકિસ્તાનને વધારાની $3 બિલિયન નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો વાયદો કર્યો છે અને ત્રણ વર્ષ માટે હાલની $5 બિલિયન સુવિધા પણ લંબાવી છે. આ સહાય એક નિર્ણાયક તબક્કે આવી છે, કારણ કે ઇસ્લામાબાદ આ મહિને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ને $3.5 બિલિયન ચૂકવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જ્યારે તેના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર સતત દબાણ છે.
વોશિંગ્ટનમાં નાણામંત્રી મુહમ્મદ ઔરંગઝેબને ટાંકીને, ડોન અહેવાલ આપે છે કે "સાઉદી અરેબિયાએ થાપણોના રૂપમાં પાકિસ્તાનને વધારાના $3 બિલિયન આપવાનું વચન આપ્યું છે અને આગામી ત્રણ વર્ષ માટે તેની હાલની $5 બિલિયન સુવિધા લંબાવી છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "હાલની $5 બિલિયન સાઉદી ડિપોઝિટ હવે અગાઉની જેમ વાર્ષિક રોલઓવર વ્યવસ્થાને આધીન રહેશે નહીં; તેના બદલે, તે લાંબા ગાળા માટે લંબાવવામાં આવશે." આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફ 15 થી 18 એપ્રિલ દરમિયાન સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને તુર્કીની સત્તાવાર મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે.
વર્લ્ડ બેંક-IMF સ્પ્રિંગ મીટિંગ્સ 2026 દરમિયાન વોશિંગ્ટનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ઔરંગઝેબનો ઉલ્લેખ કરતા, *જીઓ ન્યૂઝ* એ અહેવાલ આપ્યો: "સાઉદી અરેબિયા તરફથી આ નવી સહાય પાકિસ્તાનની બાહ્ય ધિરાણ જરૂરિયાતોના સંદર્ભમાં એક મહત્વપૂર્ણ સમયે આવી છે, અને તે વિદેશી હૂંડિયામણ અનામતને વધારવા અને બાહ્ય ખાતાને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે."
IMF એ શરત મૂકી છે કે પાકિસ્તાનના ત્રણ મુખ્ય દ્વિપક્ષીય લેણદારો - સાઉદી અરેબિયા, ચીન અને UAE - એ ચાલુ ત્રણ વર્ષના કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી દેશમાં તેમની રોકડ થાપણો જાળવી રાખવી જોઈએ. અહેવાલ મુજબ, ઔરંગઝેબે જણાવ્યું હતું કે સરકાર IMF-સમર્થિત કાર્યક્રમ હેઠળ તેની બજાર જવાબદારીઓ અને લક્ષ્યો અનુસાર રિઝર્વ જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.