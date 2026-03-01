ખામેનેઈની હત્યા 'નૈતિકતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા'નું નિંદનીય ઉલ્લંઘન: પુતિન
પુતિને કહ્યું કે ખામેનેઈ અને તેમના પરિવારના સભ્યોની હત્યા 'નિંદનીય' હતી અને માનવ નૈતિકતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓના તમામ ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરે છે
By AFP
Published : March 1, 2026 at 6:34 PM IST
મોસ્કો: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને રવિવારે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યાને નૈતિકતા અને કાયદાનું "નિંદનીય ઉલ્લંઘન" ગણાવી. મોસ્કોના યુક્રેન હુમલા દરમિયાન તેહરાન રશિયાના સૌથી નજીકના સાથીઓમાંના એક તરીકે ઉભું રહ્યું છે અને ક્રેમલિને અગાઉ ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓ પહેલા સંયમ રાખવાની હાકલ કરી હતી. રવિવારે, ક્રેમલિને પુતિને ઈરાની સમકક્ષ મસૂદ પેઝેશ્કિયાનને મોકલેલો એક પત્ર પ્રકાશિત કર્યો જેમાં રશિયન નેતાએ ખામેનેઈની "નિંદાત્મક હત્યા બદલ ઊંડી સંવેદના" વ્યક્ત કરી હતી.
તેમણે કહ્યું કે આ હત્યા "માનવ નૈતિકતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના તમામ ધોરણોનું નિંદાત્મક ઉલ્લંઘન" છે.પુતિને કહ્યું કે ખામેનેઈને "એક ઉત્કૃષ્ટ રાજનેતા તરીકે યાદ કરવામાં આવશે જેમણે રશિયન-ઈરાનના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોના વિકાસમાં ખૂબ જ વ્યક્તિગત યોગદાન આપ્યું હતું". તેમણે પેઝેશ્કિયનને "સર્વોચ્ચ નેતાના સંબંધીઓ અને પ્રિયજનો, સરકાર અને ઈરાનના સમગ્ર લોકો પ્રત્યે મારી સૌથી નિષ્ઠાવાન સહાનુભૂતિ અને સમર્થન વ્યક્ત કરવા" કહ્યું.
રશિયાએ શનિવારે ઈરાન પરના હુમલાઓને "ખતરનાક સાહસ" ગણાવીને તેની નિંદા કરી હતી જે આ ક્ષેત્રમાં "આપત્તિ" ફેલાવી શકે છે. શનિવારે, મોસ્કોના ટોચના રાજદ્વારી સેરગેઈ લવરોવે ઈરાની સમકક્ષ અબ્બાસ અરાઘચી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી, જેમાં રશિયન મંત્રાલયે ભાર મૂક્યો હતો કે આ કોલ "ઈરાની પક્ષની પહેલ પર" થયો હતો. 2025 માં, રશિયા અને ઈરાને લશ્કરી બાબતો સહિત સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સંધિ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
આ પણ વાંચો: