ETV Bharat / international

અમેરિકન સંસદમાં પાસ થયું રશિયન પ્રતિબંધ બિલ, ટ્રમ્પને ભારત પર 100% ટેરિફ લગાવવાનો અધિકાર મળ્યો

ભારત પર 100% ટેરિફ લગાવવાને લઇને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો રસ્તો સ્પષ્ટ થઇ ગયો છે.

અમેરિકન સંસદમાંથી પાસ થયું રશિયા પ્રતિબંધ બિલ
અમેરિકન સંસદમાંથી પાસ થયું રશિયા પ્રતિબંધ બિલ (AP)
author img

By ANI

Published : September 17, 2026 at 8:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: અમેરિકન હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સે 262 વિરૂદ્ધ 159 મતોથી રશિયન અધિકારીઓ અને આર્થિક ક્ષેત્રોને લક્ષ્ય બનાવતું વ્યાપક પ્રતિબંધોનું પેકેજ પસાર કર્યું હતું. હવે તેને સત્તાવાર રીતે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને તેમની સહી માટે મોકલવામાં આવ્યું છે.

સાઉથ કેરોલિનાના સ્વર્ગીય સીનેટર લિંડસે ગ્રાહમના સન્માનમાં આ કાયદાનું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું, તેને એક વર્ષ કરતા વધુ સમય સુધઈ વાતચીત બાદ બનાવવામાં આવ્યું છે. ટ્રમ્પનું સમર્થન મેળવવું ત્યારે ઘણું જરૂરી બની ગયું હતું જ્યારે આ પેકેજમાં ઇરાન પર વર્તમાન પ્રતિબંધોને પાંચ વર્ષ માટે વધારવાની રાષ્ટ્રપતિની માંગને સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પગલું ટ્રમ્પના વ્હાઇટ હાઉસમાં ફરી ચૂંટાયા બાદ યૂક્રેનને સપોર્ટ કરનારો સૌથી મોટો અમેરિકન કાયદાનો પ્રયાસ છે. આ પગલું 2024ના ઇમરજન્સી સહાય પેકેજ બાદ લગભગ બે વર્ષ સુધી ચાલેલા પાર્લિયામેન્ટરી વિલંબ બાદ ઉઠાવવામાં આવ્યું છે.

યૂક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડિમીર ઝેલેન્સકીએ આ પગલાની જોરદાર વકીલાત કરી હતી, વોટ પહેલા સીધા સાંસદોને અપીલ કરી હતી અને એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, 'યુદ્ધ દરમિયાન ક્યારેક ક્યારેક કઇ ના કરવાથી સારૂ હોય છે કે કોઇ એવો નિર્ણય લેવામાં આવે જે એટલો યોગ્ય ન હોય.'

આ કાયદો રશિયન અધિકારીઓ, ફાઇનાન્શિયલ સંસ્થા અને બેન્કિંગ અધિકારીઓ વિરૂદ્ધ સજા વધારે છે, સાથે જ તે જહાજોને પણ ટાર્ગેટ કરે છે જેનો ઉપયોગ વર્તમાન પશ્ચિમી સીમાઓને તોડીને રશિયન એનર્જી શિપમેન્ટના ફ્લોને બનાવી રાખવા માટે એક શેડો ફ્લીટમાં કરવામાં આવે છે.

આ પગલું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને રશિયન પેટ્રોલિયમ અથવા કુદરતી ગેસની આયાત કરતા પાંચ મુખ્ય દેશો પર 100 ટકા સુધીની ટેરિફ લાદવાનો નિર્દેશ આપે છે. તેમાં એવા દેશો માટે છૂટછાટનો સમાવેશ થાય છે જેઓ રશિયાની કુદરતી ગેસની નિકાસના 15 ટકાથી ઓછો જથ્થો આયાત કરે છે અને જેમણે આવી ખરીદી ઘટાડવા માટે નોંધપાત્ર પગલાં લીધાં છે.

ભારત માટે, આ કાયદો એક નવો કાનૂની માર્ગ ખોલે છે જે વોશિંગ્ટનને નવી દિલ્હી દ્વારા રશિયન ઊર્જાની સતત ખરીદીના જવાબમાં ભારતીય આયાત પર 100 ટકા સુધીની ટેરિફ લાદવાની મંજૂરી આપે છે. ભારત અને ચીન રશિયન ક્રૂડ ઓઈલના સૌથી મોટા ખરીદદારોમાં સામેલ હોવાથી, આ પગલાના સમર્થકોએ સ્પષ્ટપણે બંને દેશોને ટેરિફની જોગવાઈના મુખ્ય લક્ષ્યો તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

આ પગલું એવા દેશો સામે અમેરિકન બજારની સુલભતાનો ઉપયોગ એક સાધન તરીકે કરે છે જેઓ રશિયન ઊર્જાની આવક જાળવી રાખે છે અને મોસ્કોના લશ્કરી અભિયાનને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. જોકે, આ બિલ ભારતીય માલસામાન પર આપમેળે 100 ટકા ટેરિફ લાદતું નથી; તેના બદલે, તે વહીવટી તંત્રને ચોક્કસ કાનૂની શરતો હેઠળ આવી ટેરિફ લાદવાની સત્તા આપે છે - જો આ પગલાનો અમલ થાય અને ત્યારબાદ ટ્રમ્પ દ્વારા તેને લાગુ કરવામાં આવે.

સીનેટે અગાઉ 7 ઓગસ્ટના રોજ 86-11ની જંગી બહુમતી સાથે આ કાયદાને મંજૂરી આપી હતી, જોકે ટેરિફની જોગવાઈને લગતા વિવાદોને કારણે બાદમાં 'હાઉસ'માં તેની પ્રગતિ ધીમી પડી હતી. 'હાઉસ'માં પસાર થયા પછી, આ બિલ હવે ટ્રમ્પ પાસે તેમની સહી માટે જશે, જેનાથી વહીવટીતંત્રને રશિયા અને રશિયન ઊર્જાના વેપારમાં સંકળાયેલા દેશો પર પ્રતિબંધો અને ટેરિફ લાદવાની વધારાની સત્તા મળશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL PASSED
TRUMP 100 TARIFF INDIA
DONALD TRUMP
RUSSIA US CONGRESS
RUSSIA SANCTIONS BILL PASSED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.