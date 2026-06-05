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રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ભારત-ચીનના "સંવેદનશીલ" સંબંધોમાં દખલ નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા

પુતિને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ બંનેની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે બંને નેતાઓ સરહદ વિવાદને શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલવા માટે કટિબદ્ધ છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવાર, ૫ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ નવી દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળ્યા.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવાર, ૫ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ નવી દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળ્યા. (IANS)
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By PTI

Published : June 5, 2026 at 8:10 AM IST

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સેન્ટ પીટર્સબર્ગ: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને ગુરુવારે કહ્યું કે મોસ્કો ભારત અને ચીન વચ્ચેના "નાજુક" દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં દખલ કરશે નહીં. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે નવી દિલ્હી અને બેઇજિંગ બંને તેમના લાંબા સમયથી ચાલતા સરહદ વિવાદોને પરસ્પર સંમતિથી ઉકેલવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

વિશ્વની અગ્રણી સમાચાર એજન્સીઓના વડાઓ સાથે વ્યાપક વાતચીતમાં, પુતિને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ બંનેની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે બંને નેતાઓ સરહદ મુદ્દાને શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલવા માટે કટિબદ્ધ છે.

પીટીઆઈના સીઈઓ અને મુખ્ય સંપાદક વિજય જોશીના પ્રશ્નના જવાબમાં, રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "આ ભારત અને ચીન વચ્ચે એક નાજુક, બહુપક્ષીય સંબંધ છે, અને તેમાં દખલ કરવી એ સારો વિચાર નથી. અલબત્ત, અમે અમારા બંને મિત્રો - ભારત અને ચીન સાથે વાતચીત કરીએ છીએ."

તેમણે ઉમેર્યું, "રાષ્ટ્રપતિ શી અને વડા પ્રધાન મોદી બંને સરહદ મુદ્દા સહિત પરસ્પર હિતના તમામ મુદ્દાઓને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે."

2020 માં થયેલી ઘાતક ગાલવાન ખીણની અથડામણ અને ત્યારબાદ ચાર વર્ષથી વધુ સમય સુધી ચાલેલા લશ્કરી ગતિરોધને કારણે ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધોમાં ભારે તણાવ આવ્યો. ત્યારબાદ, છેલ્લા એક વર્ષમાં, બંને દેશોએ તેમના સંબંધોને ફરીથી બનાવવા માટે ઘણા પગલાં લીધાં છે. એશિયામાં મોસ્કોના વ્યૂહાત્મક સંતુલન પર ભાર મૂકતા, રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કહ્યું કે નવી દિલ્હી અને બેઇજિંગ બંને સાથેની તેની દાયકાઓ જૂની ભાગીદારી કુદરતી રીતે વિકસિત થઈ છે અને એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે.

આ સંબંધોને કુદરતી રીતે વિકસિત ગણાવતા, તેમણે ભાર મૂક્યો કે નવી દિલ્હી સાથે મોસ્કોનો વધતો સંબંધ બેઇજિંગના ભોગે આવતો નથી, જેમ રશિયાનું ચીન સાથેનું ગાઢ જોડાણ ભારત સાથેના તેના સંબંધોને નબળા પાડતું નથી.

પુતિને રશિયા-ભારત-ચીન ત્રિપક્ષીય માળખાની ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ પણ સમજાવી. તેમણે કહ્યું, "એક સમયે, મેં સૂચવ્યું હતું કે ભારત અને ચીનના નેતાઓ રશિયામાં મળે, અને તે રીતે રશિયા-ભારત-ચીન ફોરમની સ્થાપના થઈ. અમારી પાસે ચર્ચા કરવા અને સંમત થવા માટે મુદ્દાઓ હતા."

રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું, "અમે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સરહદી મુદ્દાઓની જટિલતાઓથી સારી રીતે વાકેફ છીએ."

પુતિને એમ પણ કહ્યું કે તેઓ માનતા નથી કે પાકિસ્તાન ચીનના નિયંત્રણ હેઠળ છે. તેમણે કહ્યું, "મને એવું નથી લાગતું," અને ઉમેર્યું, "પાકિસ્તાન એક મોટો દેશ છે જેનો વિવિધ દેશો સાથે બહુપક્ષીય સંબંધો છે." ચીન-પાકિસ્તાન મિત્રતા વિશે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું, "અલબત્ત, પાકિસ્તાન માટે ચીન સાથે સહયોગને ધ્યાનમાં લેવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે."

રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલોના સહ-વિકાસ અને સહ-ઉત્પાદનનો ઉલ્લેખ કરીને, ભારત સાથે રશિયાના સંરક્ષણ અને લશ્કરી સંબંધોની પણ ચર્ચા કરી. પુતિને એમ પણ કહ્યું કે રશિયાએ ભારતને પાંચમી પેઢીના Su-57 ફાઇટર જેટ વિકસાવવા પર સાથે મળીને કામ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. ભારત પાંચમી પેઢીના ફાઇટર જેટનો બેચ ખરીદવાની પ્રક્રિયામાં છે.

તેમણે કહ્યું, "અમે અમારા ભારતીય મિત્રોને ટેકનોલોજી પર સાથે મળીને કામ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, એટલે કે, ફિફ્થ જનરેશનની ટેકનોલોજી... અમે આ ક્ષેત્રમાં ભારત સાથે કામ કરવા તૈયાર છીએ, જેમાં (ફાઇટર) વિમાનોનો પુરવઠો પણ સામેલ છે." રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે તેમનો દેશ ભારતને મુખ્ય સંરક્ષણ પ્લેટફોર્મ અને શસ્ત્રો માટે જરૂરી ટેકનોલોજી પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે.

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