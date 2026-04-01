ક્રિમિયામાં રશિયન સેનાનું પરિવહન વિમાન ક્રેશ, 29 લોકોના મોત
યુરોપના એક ટાપુ ક્રીમિયામાં એક રશિયન સૈન્ય પરિવહન વિમાન ક્રેશ થયું હતું.
By IANS
Published : April 1, 2026 at 10:41 AM IST
મોસ્કો: રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે પૃષ્ટી કરી છે કે ક્રીમિયામાં એક રશિયન AN-26 સૈન્ય પરિવહન વિમાન ક્રેશ થતા ચાલક દળના છ સભ્ય અને 23 મુસાફરોના મોત થયા છે. ઘટનાસ્થળે હાજર એક સૂત્રએ તાસ (TASS) ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે વિમાન એક પહાડ સાથે ટકરાયું હતું.
શિન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીના રિપોર્ટ અનુસાર, રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે મંગળવાર મોડી રાત્રે જણાવ્યું કે ક્રીમિયન દ્વીપકલ્પની ઉપર એક નિર્ધારિત ઉડાન દરમિયાન An-26 વિમાન સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ દુર્ઘટના ટેકનિકલ ખામીને કારણે સર્જાઇ હતી અને વિમાન પર કોઇ રીતનો ગોળીબાર થયો નહતો.
સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું, '31 માર્ચે મોસ્કોના સમય અનુસાર લગભગ 18:00 વાગ્યે, An-26 સૈન્ય પરિવહન વિમાનનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો જ્યારે તે ક્રીમિયા દ્વીપકલ્પ ઉપરથી ઉડાન પર હતો.' મંત્રાલયે જણાવ્યું, 'તપાસ અને બચાવ દળે વિમાનના દુર્ઘટનાસ્થળ શોધી લીધુ છે. ઘટનાસ્થળે મળેલા રિપોર્ટ અનુસાર, વિમાનમાં સવાર ચાલક દળના છ સભ્ય અને 23 મુસાફરના મોત થયા છે.'
મંત્રાલયના રિપોર્ટમાં એમ નથી જણાવાયુ કે વિમાનમાં કૂલ કેટલા લોકો સવાર હતા પરંતુ આ વિમાનમાં કોઇ પણ જીવિત બચેલા વ્યક્તિનો કોઇ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. An-26એ એક હળવું વ્યૂહાત્મક લશ્કરી પરિવહન વિમાન છે જે દાયકાઓથી સૈન્યના મુખ્ય આધાર તરીકે સેવા આપી રહ્યું છે, જે ટૂંકાથી મધ્યમ અંતર પર કાર્ગો અને 40 મુસાફરોનું પરિવહન કરવામાં સક્ષમ છે.
ડિસેમ્બર 2025ની શરૂઆતમાં પણ આ રીતની ઘટના બની હતી. જ્યારે રશિયાએ એક એન્ટોનોવ ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાન સાથે જોડાયેલા એક જીવલેણ સૈન્ય વિમાન દુર્ઘટનાની જાણકારી આપી હતી. 9 ડિસેમ્બરે મોસ્કોના પૂર્વમાં સ્થિત ઇવાનોવો વિસ્તારના ઇવાનકોવો ગામ પાસે એક એંટોનોવ An-22 વિમાન ટેસ્ટ ફ્લાઇટ દરમિયાન ક્રેશ થયું હતું.
આ વિમાન સમારકામ બાદ ઉડાન પર નીકળ્યું હતું જેનાથી આ સંકેત મળે છે કે આ ઘટનાના સમયે વિમાનનું ટેસ્ટિંગ ચાલતું હતું. રશિયન અધિકારીઓએ પૃષ્ટી કરી છે કે આ દુર્ઘટનામાં કોઇ પણ જીવિત બચ્યું નથી. જોકે, ઓફિશિયલ નિવેદનમાં શરૂઆતમાં વિમાનમાં સવાર લોકોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. સરકારી સમાચાર એજન્સી TASSએ જણાવ્યું કે વિમાનમાં ચાલક દળના સાત સભ્ય સવાર હતા. આ દુર્ઘટનામાં તમામ લોકોના મોત થયા છે.
