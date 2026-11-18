સાઇબેરિયામાં રશિયાનું સૈન્ય વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત, 19 લોકોના મોત
સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ દુર્ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે વિમાન દુર્ઘટનાની તે તપાસ કરી રહ્યા છે.
By ANI
Published : November 18, 2026 at 11:45 AM IST
મોસ્કો: રશિયાના પશ્ચિમ સાઇબેરિયાના કેમેરોવા શહેર પાસે એક અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રશિયન સેનાનું વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં વિમાનમાં સવાર તમામ 19 લોકોના મોત થયા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ દુર્ઘટના ટેકનિકલ ખામીને કારણે બની હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ વિમાન જે એક એન્ટોનોવ An-12 ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાન હતું. મોસ્કોથી લગભગ 3000 કિલોમીટર પૂર્વમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, ઘટનાના કારણોને જાણવા માટે રશિયન એરોસ્પેસ ફોર્સના એક પંચને દુર્ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યું છે. મંત્રાલયના નિવેદન અનુસાર, રશિયન એરોસ્પેસ ફોર્સેજનું એક પંચ ઘટનાના તમામ પાસાઓને શોધવા માટે ઘટનાસ્થળ પર કામ કરી રહ્યા છે. વાયુ સેનાના જાણકાર દુર્ઘટનાના કારણોની તપાસ કરી રહ્યા હતા અને પ્રાથમિક પરિણામથી ખબર પડે છે કે કોઇ ઉપકરણ ખરાબ થઇ ગયુ હતું.
અલ જજીરાના રિપોર્ટ અનુસાર, ક્ષેત્રીય ગવર્નર ઇલ્યા સેરેડ્યુકે દુર્ઘટનાસ્થળનો પ્રવાસ કર્યો હતો અને જણાવ્યું કે ઇમરજન્સી ટીમોએ દુર્ઘટના બાદ આગને ઓલવી નાખી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઇમરજન્સી દળ તપાસમાં મદદ કરી રહ્યું છે. ટેલીગ્રામ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા એક વીડિયોમાં, જેમાં યાગુનોવો ગામ પાસે દુર્ઘટનાસ્થળને બતાવવામાં આવ્યું છે, સેરેડ્યુકે કહ્યું કે વિમાન આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતુ હતું ત્યારે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બન્યું હતું.
આ દરમિયાન, રશિયાની ટોપની ગુનાહિત તપાસ એજન્સી, ઇન્વેસ્ટિગેટિવ કમિટીએ ફ્લાઇટ સુરક્ષા નિયમોના સંભવિત ઉલ્લંઘનની તપાસ શરૂ કરી છે. દેશમાં વિમાન દુર્ઘટનાઓ બાદ આ રીતની તપાસ એક પ્રક્રિયા છે. એન્ટોનોવ An-12 સોવિયત નિર્મિત, ચાર એન્જિન ધરાવતું ટર્બોપ્રોપ સૈન્ય પરિવહન વિમાન છે, જે 1950ના દાયકાના અંતથી સેવામાં છે. આ વિમાનના 1000થી વધુ એકમ બનાવવામાં આવ્યા હતા જેમાંથી કેટલાક હજુ પણ રશિયા અને અન્ય દેશમાં ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, An-12માં સામાન્ય રીતે છ લોકોનો ક્રૂ હોય છે. જોકે, રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે પુષ્ટિ કરી છે કે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયેલા વિમાનમાં 19 લોકો સવાર હતા. અલ જજીરાના રિપોર્ટ અનુસાર, આ લેટેસ્ટ ઘટના સપ્ટેમ્બરમાં યોજાયેલા એક અન્ય રશિયન સૈન્ય વિમાન દુર્ઘટના બાદ સામે આવી છે. તે સમયે પૂર્વ અમૂર વિસ્તારમાં એક તુપોલેવ Tu-95 વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું જેમાં ચાલક દળના છ સભ્યોના મોત થયા હતા અને એક અન્ય ઘાયલ થયો હતો. સાઇબેરિયામાં આ દુર્ઘટનાના સચોટ કારણોને શોધવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.
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