બ્લેક સીમાં રશિયન ડ્રોનનો જહાજ પર હુમલો: એક ભારતીય ઘાયલ, બેના મોત - અધિકારી
રશિયા-યુક્રેનના ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી વાણિજ્યિક શિપિંગ-પોર્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર વધતા હુમલાઓને કારણે ગંભીર વિક્ષેપનો સામનો કરી રહેલો બ્લેક સી મહત્વપૂર્ણ ગ્લોબલ ટ્રેડ ચોક પોઈન્ટ છે
Published : October 6, 2026 at 7:39 AM IST
લંડન: બ્લેક સીમાં રશિયન ડ્રોન હુમલાને કારણે તુર્કીની માલિકીના નાગરિક કાર્ગો જહાજમાં આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા બે લોકોના મોત થયા છે અને એક ભારતીય સહિત ક્રૂના કેટલાક સભ્યો ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓ તરફથી આ માહિતી આપવામાં આવી હતી.
રોમાનિયામાં ભારતીય દૂતાવાસે માહિતી આપી હતી કે "ક્રૂ સભ્યોમાં ત્રણ ભારતીય નાગરિકો હતા" અને "તેમાંથી એક ઘાયલ થયો છે અને તેને તબીબી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે."
દૂતાવાસે 'X' પર પોસ્ટ કર્યું: "અમને જાણવા મળ્યું છે કે આજે કાળા સમુદ્રમાં વ્યાપારી જહાજ 'MV ROYAD MAMMADOV' પર હુમલો થયો છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, 2 લોકોના મોત (વિદેશી નાગરિકો) થયા છે, જ્યારે ક્રૂના કેટલાક સભ્યો ઘાયલ થયા છે અને રોમાનિયામાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. વધુમાં જાણવા મળ્યું છે કે ક્રૂ સભ્યોમાં ત્રણ ભારતીય નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે."
"ભારતીય નાગરિકોની સુરક્ષા અને કલ્યાણ અંગેની વધુ વિગતો જાણવા માટે મિશન સંબંધિત સત્તાવાળાઓના સતત સંપર્કમાં છે," તેમ જણાવાયું હતું. રાજદૂત મનોજ મહાપાત્રાએ ભારતીય નાગરિકો સાથે વાત કરી હતી અને પુષ્ટિ કરી હતી કે "તે ત્રણેય સ્વસ્થ છે."
We have learnt of an attack today on commercial vessel MV ROYAD MAMMADOV in the Black Sea. As per preliminary information, there have been 2 casualties (foreign nationals) while some crew members have been injured and are undergoing medical treatment in Romania. It is further reported that there are three Indian nationals among the crew members. Mission is in close contact with the relevant authorities to ascertain further details about the safety and welfare of the Indian nationals. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
"રાજદૂત મનોજ મહાપાત્રાએ કોન્સ્ટાંટા કાઉન્ટી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા ત્રણ ભારતીય નાગરિકો સાથે વાત કરી હતી. તેમણે હોસ્પિટલના મુખ્ય ચિકિત્સક સાથે પણ વાત કરી હતી, જેમણે પુષ્ટિ કરી હતી કે તે ત્રણેય સ્વસ્થ છે અને તેમને જરૂરી સારવાર મળી રહી છે. રાજદૂતે તેમને શક્ય તમામ મદદ અને સહયોગની ખાતરી આપી હતી," તેમ મિશને જણાવ્યું હતું.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે "ત્રણેય ભારતીય નાગરિકો સુરક્ષિત છે." "અમે તેમની સાથે વાત કરી છે. તેમાંથી એકને ઈજા થઈ છે અને તેમને તબીબી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. અમે હોસ્પિટલના સત્તાવાળાઓના સતત સંપર્કમાં છીએ. અમે ભારતીય ક્રૂ સભ્યોના કલ્યાણ અને સુખાકારી માટે શક્ય તમામ સહયોગ પૂરો પાડી રહ્યા છીએ," તેમ મિશને ઉમેર્યું હતું.
જોકે, મૃત્યુ પામેલા લોકોની રાષ્ટ્રીયતા વિશે હાલમાં કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. દરમિયાન, યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમિર ઝેલેન્સ્કીએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે "તટસ્થ જળસીમામાં મકાઈ લઈ જતા અને તુર્કીની માલિકીના એક નાગરિક જહાજ પર બે રશિયન ડ્રોન દ્વારા ભયાનક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો."
"તેમાં અઝરબૈજાની અને ભારતીય નાગરિકો સવાર હતા. દુર્ભાગ્યે, અત્યાર સુધીની માહિતી મુજબ જહાજના કેપ્ટનનું મૃત્યુ થયું છે. હું મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. અન્ય એક વ્યક્તિની સ્થિતિ વિશે હજુ જાણકારી મેળવવામાં આવી રહી છે," તેમ તેમણે કહ્યું. ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું હતું કે ક્રૂના 11 સભ્યોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી એક ઘાયલ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે યુક્રેને પરિસ્થિતિને શાંત કરવા અને બ્લેક સીમાં સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વારંવાર નક્કર પગલાંનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.
"વૈશ્વિક ખાદ્ય સુરક્ષા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે દબાણની જરૂર છે. અને જેમને આમાં સાચો રસ છે તે દરેક વ્યક્તિએ મદદ કરવી જોઈએ," તેવી પોસ્ટ તેમણે કરી હતી. કાળો સમુદ્ર એ વૈશ્વિક વેપાર માટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે, પરંતુ રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષને કારણે વ્યાપારી જહાજો અને બંદરના માળખાગત માળખા પર વધી રહેલા હુમલાઓને લીધે અહીં ગંભીર અવરોધો ઊભા થયા છે.
રવિવારે યુક્રેનના સુમીમાં રશિયન હુમલામાં ભારતીય માલિકીના ફાર્માસ્યુટિકલ વેરહાઉસના ૫૨ વર્ષીય કર્મચારીનું મૃત્યુ થયું હતું. રવિવારે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે, ભારતે માત્ર સમર્થન કે હિમાયત કરવાથી આગળ વધીને, તાજેતરના મહિનાઓમાં કિવ અને મોસ્કો બંને સાથે વાતચીત દ્વારા યુક્રેન સંઘર્ષનો ઉકેલ લાવવાના પ્રયાસો તેજ કર્યા છે.
એક કાર્યક્રમ દરમિયાન જયશંકરની આ ટિપ્પણી રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના તે નિવેદનના થોડા દિવસો બાદ આવી છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાસે આ સંઘર્ષનો પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલ શોધવા માટે "સારા વિચારો" છે.
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