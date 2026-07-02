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યુક્રેનની રાજધાની કીવ પર રશિયાના ભીષણ મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલા, 17 લોકોના મોત

રશિયાએ ફરી એકવાર યુક્રેન પર જોરદાર હુમલો કર્યો છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 17 લોકો માર્યા ગયા છે અને 90થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે

રશિયાએ ફરી એકવાર યુક્રેન પર જોરદાર હુમલો કર્યો છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 17 લોકો માર્યા ગયા છે અને 90થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે
રશિયાએ ફરી એકવાર યુક્રેન પર જોરદાર હુમલો કર્યો છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 17 લોકો માર્યા ગયા છે અને 90થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 8:06 PM IST

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કીવ: રશિયાએ ગુરુવાર રાત્રે યુક્રેનની રાજધાની કીવ પર મિસાઈલો અને ડ્રોન દ્વારા ભીષણ હુમલા કર્યા જેમાં ઓછામાં ઓછા 17 લોકોના મોત થયા અને 90થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. હુમલા દરમિયાન ઘણા કલાકો સુધી કીવમાં જોરદાર ધડાકાના અવાજ ગૂંજતા રહ્યા.

રશિયાએ આ હુમલાઓને યુક્રેન તરફથી મૉસ્કોના ઑઈલ યુનિટ્સ પર કરવામાં આવેલા હુમલાઓનો બદલો ગણાવ્યા. યુક્રેનના આ હુમલાઓથી રશિયામાં ઈંધણ સપ્લાય પ્રભાવિત થઈ છે અને રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન પર દબાણ વધ્યું છે.

બેલિસ્ટિક અને ક્રૂઝ મિસાઇલો અને ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવેલા આ હુમલામાં રાજધાનીના અનેક ભાગોમાં રહેણાંક ઇમારતો અને નાગરિક માળખાને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી અને અન્ય અધિકારીઓને હુમલાની જાણ થયા બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ સબવે સ્ટેશનોમાં આશરો લીધો હતો.

રશિયન રક્ષા મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલો રશિયન નાગરિક માળખા પર યુક્રેન દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવ્યો છે.

રશિયાએ તાજેતરના અઠવાડિયામાં કિવ પર તેના હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. યુક્રેન રશિયન લશ્કરી થાણાઓ અને ઉર્જા સ્થાપનો પર વારંવાર ડ્રોન હુમલાઓ પણ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે રશિયામાં ઇંધણની અછત સર્જાઈ છે અને તેની સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ ગઈ છે.

કિવના મેયર વિટાલી ક્લિત્સ્કોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ હુમલામાં 17 લોકો માર્યા ગયા છે અને 90 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

યુક્રેનના વિદેશ મંત્રી એન્ડ્રી ત્સિબિહાએ આ હુમલાને "ભયાનક" ગણાવ્યો અને સાથી દેશોને યુક્રેનની હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત બનાવવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ અને મિસાઇલોના પુરવઠા અંગેના નિર્ણયોમાં વધુ વિલંબ થવો જોઈએ નહીં.

તેમણે યુક્રેનિયન ડ્રોન હુમલાના જવાબમાં રશિયાના પગલાંને ન્યાયી ઠેરવવાના કોઈપણ પ્રયાસને નકારી કાઢ્યો અને કહ્યું કે યુક્રેન યુએન ચાર્ટરની કલમ 51 હેઠળ સ્વ-બચાવના પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે, જ્યારે રશિયા આક્રમક વલણ અપનાવી રહ્યું છે.

કિવ શહેરના લશ્કરી વહીવટના વડા તૈમુર ટાકાચેન્કોએ જણાવ્યું હતું કે હુમલાથી શહેરના 30 સ્થળોને નુકસાન થયું છે જેમાં રહેણાંક ઇમારતો અને નાગરિક માળખાકીય સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

યુક્રેનના ગૃહમંત્રી ઇહોર ક્લીમેન્કોએ જણાવ્યું હતું કે, આશરે 20 રહેણાંક ઇમારતોને નુકસાન થયું છે. ક્લિટ્સ્કોએ ઉમેર્યું હતું કે ડેસ્ન્યાન્સ્કી જિલ્લામાં ક્ષતિગ્રસ્ત નવ માળની રહેણાંક ઇમારતમાં ફસાયેલા કેટલાક લોકોને બચાવવા માટે બચાવ ટીમો મોકલવામાં આવી હતી.

યુક્રેનની કટોકટી સેવા અનુસાર, હોલોસિયેવસ્કી જિલ્લામાં 16 માળની ઇમારતની છત પર આગ લાગી હતી અને તેને બુઝાવવા માટે આશરે 500 કર્મચારીઓ અને 100 વિશિષ્ટ વાહનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.

રશિયન રક્ષા મંત્રાલયે દાવો કર્યો હતો કે "લાંબા અંતરના શસ્ત્રો" અને ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને, કિવ અને કિવ ક્ષેત્રમાં લશ્કરી ઉદ્યોગ સ્થાપનો, બળતણ અને ઊર્જા સંકુલ અને ચાર અન્ય યુક્રેનિયન પ્રદેશોમાં લશ્કરી એરબેઝ માળખાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.

મંત્રાલયે લક્ષ્ય હોવાનો દાવો કરાયેલા લક્ષ્યોની સૂચિ પણ બહાર પાડી હતી, જેમાંથી મોટાભાગના યુક્રેનિયન ડ્રોન, મિસાઇલ અને ઘટકો ઉત્પાદન અને એસેમ્બલી પ્લાન્ટ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

યુક્રેનિયન વાયુસેના અનુસાર, રશિયાએ હુમલામાં 74 મિસાઇલો છોડ્યા હતા, જેમાં 24 બેલિસ્ટિક મિસાઇલોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, વિવિધ પ્રકારના 496 ડ્રોન પણ છોડવામાં આવ્યા હતા.

દરમિયાન, યુક્રેનિયન જનરલ સ્ટાફે દાવો કર્યો હતો કે તેમની સેનાએ મોસ્કોની પૂર્વમાં નિઝની નોવગોરોડ ક્ષેત્રમાં રશિયાની સૌથી મોટી ઑઈલ રિફાઇનરીઓમાંની એક પર રાત્રિના ઓપરેશનમાં હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે આગ લાગી હતી.

જનરલ સ્ટાફે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, યુક્રેનિયન દળોએ રશિયાના કબજા હેઠળના લુહાન્સ્ક ક્ષેત્રમાં સિવર્સકી ડોનેટ્સ નદી પરના રેલ્વે પુલને નિશાન બનાવ્યો હતો. નિવેદન અનુસાર, રશિયન સેના સૈનિકો, શસ્ત્રો અને લશ્કરી સાધનોના પરિવહન માટે પુલનો ઉપયોગ કરી રહી હતી.

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