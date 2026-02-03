ભારત, અફઘાનિસ્તાન સાથે પાકિસ્તાનના સંબંધો ઉકેલવામાં રશિયા મધ્યસ્થી નથી: વિદેશ મંત્રાલય
રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રશિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 2030 સુધી વેપાર અને આર્થિક સહયોગના વિકાસ માટેનો કાર્યક્રમ અપનાવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
મોસ્કો: રશિયાએ સોમવારે કહ્યું કે, તે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન સાથે પાકિસ્તાનના તણાવને ઉકેલવામાં મધ્યસ્થી નથી, અને ઉમેર્યું કે જો વિનંતી કરવામાં આવે તો તે કોઈપણ સહાય પૂરી પાડવા તૈયાર છે. વિદેશ મંત્રાલયે 20 જાન્યુઆરીએ સર્ગેઈ લવરોવની વાર્ષિક પ્રેસ કોન્ફરન્સ માટે મળેલા ઘણા પ્રશ્નોના જવાબો પોસ્ટ કર્યા છે, જે સમયની અછતને કારણે મંત્રી આપી શક્યા નથી.
પાકિસ્તાન, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધોમાં તણાવ ઘટાડવામાં રશિયા મધ્યસ્થીની ભૂમિકાને કેવી રીતે જુએ છે તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં? રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે તેના વેબપોર્ટલ પર કહ્યું, "રશિયા ઉપરોક્ત રાજ્યો વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય કરતું નથી."
તેમણે ઉમેર્યું કે, "જોકે, જો તેઓ વિનંતી કરે તો આ દેશો વચ્ચેના કોઈપણ મતભેદોને ઉકેલવામાં અમે હંમેશા કોઈપણ સહાય પૂરી પાડવા તૈયાર છીએ." મોસ્કોએ આગ્રહ કરી રહ્યું છે કે, ઇસ્લામાબાદ 1972 ના સિમલા અને 1999 ના લાહોર ઘોષણાઓની ભાવનામાં દ્વિપક્ષીય રીતે તેની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવે.
આ પ્રશ્નના જવાબમાં: રશિયા પાકિસ્તાન સાથેના તેના વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક સંબંધોનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરે છે, ખાસ કરીને ઊર્જા, વેપાર અને પ્રાદેશિક જોડાણો સ્થાપિત કરવાના પ્રોજેક્ટ્સના ક્ષેત્રોમાં?
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, 2025 માં, રશિયા અને પાકિસ્તાનના નેતૃત્વ સ્તરે ઘણી મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય બેઠકો થઈ હતી, જેમાં ચીનમાં SCO સમિટ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફની મુલાકાતનો સમાવેશ થાય છે. "રાજકીય સંપર્કોની આ ઘનતા નિઃશંકપણે બંને દેશોની પરસ્પર લાભદાયી સહયોગને વિસ્તૃત કરવાની ઇચ્છાને પ્રતિબિંબિત કરે છે."
આર્થિક મોરચે, 2025 ની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટના વેપાર, આર્થિક, વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી સહકાર પર રશિયન-પાકિસ્તાની આંતર-સરકારી કમિશનની 10મી બેઠક હતી.
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, વિકસિત થઈ રહેલા આશાસ્પદ પ્રોજેક્ટ્સમાં સોવિયેત સહાયથી બનેલા કરાચી મેટલર્જિકલ પ્લાન્ટનું પુનઃસ્થાપન, ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં સહયોગ (ખાસ કરીને, ઇન્સ્યુલિન ઉત્પાદન) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર-દક્ષિણ પરિવહન કોરિડોરની અંદર ટ્રાયલ ટ્રાન્સકોન્ટિનેન્ટલ ફ્રેઇટ ટ્રાન્સપોર્ટનું સંગઠન શામેલ છે.
રશિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 2030 સુધી વેપાર અને આર્થિક સહયોગના વિકાસ માટેનો કાર્યક્રમ અપનાવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. રશિયન કંપનીઓ માટે પાકિસ્તાનમાં તેલ અને ગેસ પ્રોજેક્ટ્સમાં ભાગ લેવાની શક્યતાઓ તેમજ સ્થાનિક ઉર્જા પુરવઠાની વ્યવસ્થા કરવાની શક્યતાઓ શોધવામાં આવી રહી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તાતારસ્તાન પ્રજાસત્તાક અને પ્રિમોર્સ્કી ક્રાઈ સહિત ઘણા રશિયન પ્રદેશો પાકિસ્તાની પ્રાંતો સાથે સીધો સહયોગ વિકસાવવામાં રસ ધરાવે છે.
