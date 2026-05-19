સપ્ટેમ્બરમાં ભારતની મુલાકાતે આવશે પુતિન, બ્રીક્સ સંમેલનમાં લેશે ભાગ
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ડિસેમ્બર 2025માં 23મા ભારત-રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલન માટે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા
Published : May 19, 2026 at 10:18 PM IST
મોસ્કો: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજાનારી બ્રિક્સ સમિટમાં હાજરી આપશે. રાષ્ટ્રપતિના એક સહાયકે આ માહિતી આપી.
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ડિસેમ્બર 2025માં 23મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક સમિટ માટે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે, બ્રિક્સના અધ્યક્ષ તરીકે, ભારત સપ્ટેમ્બરમાં જૂથની વાર્ષિક સમિટનું આયોજન કરશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના ક્રેમલિન સહાયક યુરી ઉષાકોવને ટાંકીને, રાજ્ય સંચાલિત TASS સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજાનારી બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેશે. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે, રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક નવી દિલ્હીમાં બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન યોજાવાની યોજના છે.
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન છેલ્લે ડિસેમ્બર 2025 માં 23મા ભારત-રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલન માટે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, રશિયન વિદેશ પ્રધાન સેર્ગેઈ લવરોવે નવી દિલ્હીમાં બ્રિક્સ સભ્ય દેશોના બે દિવસીય સંમેલનમાં ભાગ લીધો હતો. બ્રિક્સમાં શરૂઆતમાં બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત, ચીન અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો સમાવેશ થતો હતો; 2024માં આ જૂથનો વિસ્તાર કરીને ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ઈરાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 2025 માં ઇન્ડોનેશિયા જોડાયું હતું.
BRICS એક પ્રભાવશાળી જૂથ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે કારણ કે તે વિશ્વની 11 મુખ્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓને એકસાથે લાવે છે, જે સામૂહિક રીતે વૈશ્વિક વસ્તીના આશરે 49.5 ટકા, વિશ્વના GDPના આશરે 40 ટકા અને વૈશ્વિક વેપારના આશરે 26 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
પુતિનનો ચીન પ્રવાસ
ઉલ્લેખનીય છે કે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન મંગળવારે ચીનની મુલાકાતે જવાના છે. આ મુલાકાત યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ચીન પ્રવાસ પછી તરત જ થઈ રહી છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિની બે દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને પુતિન દ્વિપક્ષીય સંબંધો, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહયોગ તેમજ પરસ્પર હિતના આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે.
ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગુઓ જિયાકુને બેઇજિંગમાં એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં જાહેરાત કરી હતી કે આ પુતિનની ચીનની ૨૫મી મુલાકાત હશે. તેમણે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે ગાઢ વ્યૂહાત્મક સંબંધો તેમજ તેમના નેતાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલ મજબૂત મિત્રતા અને સંબંધ પર ભાર મૂક્યો હતો.
