ઉર્જા સંકટની વચ્ચે રશિયાનો મોટો દાવ, સાઉથ એશિયન દેશોને 40% રાહત LNGની ઑફર

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કટોકટી વચ્ચે, રશિયાએ ભારત જેવા દક્ષિણ એશિયાઈ દેશોને મંજૂરી પ્રાપ્ત પ્લાન્ટમાંથી 40% ડિસ્કાઉન્ટ પર LNG સપ્લાય કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 4:09 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ વચ્ચે, રશિયાએ એક મોટી રાજદ્વારી અને આર્થિક ચાલાકી રમી છે. તાજેતરના બ્લૂમબર્ગ રિપોર્ટ અનુસાર, રશિયા હાલમાં યુએસ પ્રતિબંધોનો સામનો કરી રહેલા તેના પ્લાન્ટ્સ (જેમ કે આર્કટિક LNG 2) પર ઉત્પાદિત કુદરતી ગેસ દક્ષિણ એશિયાઈ દેશો - ખાસ કરીને ભારત અને બાંગ્લાદેશને ભારે ડિસ્કાઉન્ટ પર વેચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

40% ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓળખ છુપાવવાની વ્યૂહરચના

રિપોર્ટ અનુસાર, રશિયા આ ગેસ પ્રવર્તમાન વૈશ્વિક "સ્પોટ પ્રાઈસ" કરતા લગભગ 40% ઓછા ભાવે ઓફર કરી રહ્યું છે. આ સોદો અમલમાં મૂકવા માટે, રશિયા ચીન અને રશિયા સ્થિત કેટલીક અજાણી મધ્યસ્થી કંપનીઓની સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. સૌથી આશ્ચર્યજનક રીતે, આ વિક્રેતાઓ દાવો કરે છે કે તેઓ એવા દસ્તાવેજો પ્રદાન કરી શકે છે જે સૂચવે છે કે ગેસ શિપમેન્ટ રશિયાથી નહીં પણ બિન-મંજૂર રાષ્ટ્રો - જેમ કે ઓમાન અથવા નાઇજીરીયામાંથી આવે છે. આ વ્યૂહરચનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ખરીદનારા દેશોને યુએસ પ્રતિબંધોની પહોંચથી બચાવવાનો છે.

કતાર કટોકટી અને ભારત પર અસર

વૈશ્વિક સ્તરે, લગભગ 20% LNG પુરવઠો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. કતારમાં વિશ્વની સૌથી મોટી LNG નિકાસ સુવિધાઓ પર હુમલાઓ અને દરિયાઈ શિપિંગ લેનમાં વિક્ષેપો - એ વૈશ્વિક ગેસ બજારને ઉથલપાથલમાં ધકેલી દીધું છે. ભારત માટે, આ પરિસ્થિતિ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે દેશ તેની કુલ ગેસ જરૂરિયાતોના લગભગ 50% એકલા કતારમાંથી આયાત કરે છે. પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે ખાતર ઉત્પાદન અને પાવર પ્લાન્ટ માટે ઇંધણની સ્થાનિક અછત સર્જાઈ છે, જેના કારણે ઉર્જાના ભાવમાં વધારો થવાની આશંકા છે.

આગળનો માર્ગ અને પડકારો

જ્યારે રશિયાની ઓફર નિઃશંકપણે દક્ષિણ એશિયાઈ રાષ્ટ્રો માટે આકર્ષક છે, ત્યારે તે નોંધપાત્ર જોખમો વિના નથી. ભારત જેવા દેશો તેમની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે સસ્તું ઇંધણ સ્ત્રોતો શોધી રહ્યા છે; જો કે, તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના તેમના વ્યૂહાત્મક સંબંધોને જોખમમાં મૂકવા અથવા "ગૌણ પ્રતિબંધો" ના ભયમાં પોતાને ખુલ્લા પાડવાથી સાવચેત રહે છે. હાલમાં, તે સ્પષ્ટ નથી કે કોઈ દેશે રશિયા તરફથી આ 'ડિસ્કાઉન્ટેડ' ઓફરને સત્તાવાર રીતે સ્વીકારી છે કે નહીં. નિષ્ણાતો માને છે કે જો યુદ્ધ લંબાય અને કતારમાંથી પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત ન થાય, તો દેશો ભવિષ્યમાં તેમની ઉર્જા માંગને સંતોષવા માટે આવા મુશ્કેલ અને જોખમી વિકલ્પો પસંદ કરવા મજબૂર થઈ શકે છે.

