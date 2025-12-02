ETV Bharat / international

રશિયાએ યુક્રેનિયન શહેર પોકરોવસ્ક પર કબજો કર્યો, ધ્વજ ફરકાવ્યો

સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક વીડિયોમાં રશિયન સૈનિકો પોકરોવસ્કના સેન્ટ્રલ સ્ક્વેરમાં તેમના દેશનો ધ્વજ ફરકાવતા જોવા મળે છે.

રશિયા-યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સંયુક્ત દળ જૂથ માટે કમાન્ડ પોસ્ટની મુલાકાત
રશિયા-યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સંયુક્ત દળ જૂથ માટે કમાન્ડ પોસ્ટની મુલાકાત ((રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પ્રેસ ઓફિસ/AFP))
By AFP

Published : December 2, 2025 at 6:30 PM IST

મોસ્કો: રશિયાએ સોમવારે કહ્યું કે તેના દળોએ પૂર્વીય યુક્રેનિયન શહેર પોકરોવસ્ક પર કબજો કર્યો છે, જે એક મુખ્ય લશ્કરી લોજિસ્ટિક્સ હબ છે, અને ઉત્તરપૂર્વીય શહેર વોવચાન્સ્ક પર પણ કબજો કરવાનો દાવો કર્યો છે.

ક્રેમલિન દ્વારા ટેલિગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં કરવામાં આવેલા આ યુદ્ધભૂમિના દાવાઓએ કિવ પર દબાણ વધાર્યું છે કારણ કે તે યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી મુશ્કેલ યુએસ-નેતૃત્વ વાટાઘાટોમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને બોર્ડ પર લાવવા માંગે છે.

ડોનેટ્સક ક્ષેત્રમાં રોડ અને રેલ હબ પોકરોવસ્ક, યુદ્ધ પહેલા લગભગ 60,000 લોકોનું ઘર હતું. તે તાજેતરના મહિનાઓમાં જોરદાર રશિયન આક્રમણનું લક્ષ્ય રહ્યું છે.

ગયા મહિને, યુક્રેને રશિયન આક્રમણને દૂર કરવા માટે શહેરમાં વિશેષ દળો સહિત વધુ સૈનિકો મોકલ્યા. પરંતુ સેંકડો રશિયન સૈનિકો શહેરમાં પ્રવેશવામાં સફળ રહ્યા.

રશિયાના લશ્કરી વડા, વેલેરી ગેરાસિમોવે રવિવારે "(રાષ્ટ્રપતિ) વ્લાદિમીર પુતિનને ક્રાસ્નોઆર્મેસ્ક અને વોવચાન્સ્ક શહેરોની મુક્તિ વિશે માહિતી આપી."

ક્રેમલિને પોકરોવસ્ક માટે રશિયન નામનો ઉપયોગ કરીને ટેલિગ્રામ પર આ વાત કહી. સંરક્ષણ મંત્રાલયે એક વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો હતો જેમાં કથિત રીતે રશિયન સૈનિકો પોકરોવસ્કના મધ્ય ચોકમાં તેમના દેશનો ધ્વજ લહેરાવતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. જો કબજે કરવાની પુષ્ટિ થાય છે, તો તે મોરચા પરના અન્ય વિસ્તારોમાં યુક્રેનિયન સપ્લાય લાઇનને વિક્ષેપિત કરશે.

આ રશિયાને ઉત્તર અને પશ્ચિમમાં વધુ પ્રગતિ માટે લોન્ચપેડ પણ પ્રદાન કરી શકે છે. આનાથી નજીકના યુક્રેનિયન સૈન્ય ચોકીઓને રશિયન દળો દ્વારા ઘેરાયેલા રહેવાનું જોખમ પણ રહેશે.

ખાર્કિવ ક્ષેત્રમાં સ્થિત વોવચાન્સ્ક, મે 2024 થી લડાઈથી તબાહ થઈ ગયું છે. રશિયન સંરક્ષણ પ્રધાન આન્દ્રે બેલોસોવે તેના કબજાને "વિજય તરફ એક આવશ્યક પગલું" ગણાવ્યું. યુએસ સ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ સ્ટડી ઓફ વોર (ISW) ના ડેટાના AFP વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે ગયા મહિને રશિયન સૈન્યએ નવેમ્બર 2024 પછી યુક્રેનમાં તેની સૌથી મોટી પ્રગતિ કરી હતી.

