સાઉથ યુક્રેનમાં રશિયાનો સહાય કેન્દ્ર અને શેલ્ટર પર બોમ્બમારો, 26 લોકોના મોત
સાઉથ યુક્રેનમાં રશિયાએ સહાય વિતરણ કેન્દ્ર અને પાડોશી આશ્રય સ્થાન પર બોમ્બમારો કર્યો હતો
Published : November 3, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 8:24 AM IST
કિવ: સાઉથ યુક્રેનમાં રશિયાએ સહાય વિતરણ કેન્દ્ર અને પાડોશી આશ્રય સ્થાન પર બોમ્બમારો કર્યો હતો, જેમાં 26 લોકોના મોત થયા છે. આ માહિતી યુક્રેનિયન અધિકારીઓએ આપી છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, હુમલાઓમાં પહેલા માનવતાવાદી સહાય વિતરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી શાળાની ઇમારતને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી અને પછી નજીકના આશ્રયસ્થાનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ વધુ એક પુરાવો છે કે રશિયા તણાવ ઓછો કરવા માંગતું નથી.
દક્ષિણ ઝાપોરિઝિઝ્યા વિસ્તારના કોમિશુવાખા ગામમાં હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે દેશના દક્ષિણમાં એક અલગ પ્રદેશ ખેરસનમાં મર્યાદિત યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થયો હતો. મર્યાદિત યુદ્ધવિરામ સમજૂતિ હેઠળ, રશિયાના કબજા હેઠળના વિસ્તારના ફ્રન્ટ-લાઇન વિસ્તારોમાં માનવતાવાદી સહાય અને સ્થળાંતર મિશનને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "એક ક્ષણ આવી હતી જ્યારે આગળના પગલાં બતાવી શક્યા હોત કે શાંતિ તરફ પ્રગતિ શક્ય છે. આ હત્યાઓ સાથે, રશિયા સંપૂર્ણપણે વિપરીત સંકેત મોકલી રહ્યું છે." યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું કે, યુક્રેન અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે કે રશિયા એવા સમયે તેના હુમલાઓ વધારશે જ્યારે દેશ પોતાનો બચાવ કરવા માટે જરૂરી મિસાઇલોની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે.
We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties with air defense and Patriot missiles, will be overlooked. We need signals from the world to Russia that will make them feel that terror is no good, that it will bring no gains, and that as long as this war continues, their oil will burn, and they will not be able to make money doing business with the world. We must not play games with Russia’s oil or gas revenues. We must put pressure on Russia in such a way that it has no alternative but to end this war. America can do this.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા ઓનલાઇન પોસ્ટ કરાયેલી તસવીરો અને વીડિયો અનુસાર, કોમિશુવાખામાં રાત પડતાં, ઇમરજન્સી કર્મીઓ તૂટેલી ઇમારતોના કાટમાળમાંથી લોકોને શોધવા માટે ફ્લેશલાઇટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે લગભગ 20 લોકો ગુમ હોવાનું માનવામાં આવે છે અને મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.
ઝાપોરિઝ્ઝિયાના લશ્કરી અધિકારી મિખાઇલો સેમિકિનના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવાર સાંજે રશિયન ડ્રોન દ્વારા બોમ્બમારા કરાયેલા વિસ્તારમાં વધારાના હુમલાઓ શરૂ કરવામાં આવતા લોકોને બચાવવાના પ્રયાસોમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો. યુક્રેનના અન્ય વિસ્તારોમાં અધિકારીઓએ અનેક રશિયન ડ્રોન હુમલાની જાણ કરી હતી જેમાં ઓછામાં ઓછા 17 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
સાયબર હુમલા પછી યુક્રેન અને રશિયામાં ખોટી ચેતવણી મોકલવામાં આવી
બન્ને દેશના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ પહેલા, યુક્રેન અને રશિયાના રહીશોને સરકાર દ્વારા સંચાલિત મોબાઇલ એપ્લિકેશનો દ્વારા ખોટી ઇમરજન્સી ચેતવણીઓ મળી હતી જે હેક કરવામાં આવી હતી. યુક્રેનમાં ખોટી ચેતવણીમાં પરમાણુ ધમકીની ચેતવણીનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
યુક્રેનમાં રવિવાર મોડી રાત્રે અને રશિયામાં સોમવારની વહેલી સવારે થયેલા સાયબર એટેક સંબંધિત હતા કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી. યુક્રેને કહ્યું કે તેની મોબાઇલ એપ્લિકેશન, જેના પર રહેવાસીઓ રશિયન મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓથી સલામતી મેળવવા માટે આધાર રાખે છે, તેને અસ્થાયી રીતે બંધ કર્યા પછી ફરી કાર્યરત કરવામાં આવી છે. રશિયન અધિકારીઓએ પણ જણાવ્યું હતું કે ઇમરજન્સી ચેતવણી મોબાઇલ એપ્લિકેશનને પુન:સ્થાપિત કરવાના પ્રયાસ ચાલુ છે.
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