રશિયાએ યુક્રેન પર મોડી રાત્રે કર્યો હુમલો, એકનું મોત; પાંચ ઘાયલ
મળતી માહિતી અનુસાર, ડ્રોન બીચ પર ક્રેશ થયા પહેલા ત્રણ હથિયારોથી ઓટોમેટિક ગોળીઓનો અવાજ સંભળાયો હતો.
By ANI
Published : August 5, 2026 at 7:36 AM IST
કીવ: યુક્રેનના પાટનગર કીવ પર રશિયાએ મંગળવાર મોડી રાત્રે હુમલો કર્યો હતો જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે જ્યારે પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા છે. શહેરના મિલિટ્રી એડમિનિસ્ટ્રેશન અનુસાર, બન્ને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ વકરી રહ્યું છે.
અલ જઝીરા અનુસાર યુક્રેન એરફોર્સના કેટલીક બેલેસ્ટિક મિસાઇલ આવવાના સમાચાર બાદ યુક્રેનના પાટનગરમાં વિસ્ફોટનો અવાજ સંભળાયો હતો. આ નવો હુમલો રશિયા અને યુક્રેન બન્ને તરફથી સરહદ પારથી કરવામાં આવી રહેલા હુમલા વચ્ચે થયો છે.
સ્થાનિક અધિકારીઓ અનુસાર, સોમવારે દક્ષિણ રશિયાના રિસોર્ટ શહેર ગેલેંદજિકની એક ભીડભાડ ધરાવતા બીચ પર યુક્રેનના ડ્રોનનો કાટમાળ પડ્યા બાદ ઓછામાં ઓછા સાત લોકોના મોત થયા હતા. રશિયાની સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી ટાસ (TASS)એ રશિયાના બાળકોના અધિકાર કમિશનરના હવાલાથી જણાવ્યું હતું કે મૃતકોમાં ચાર બાળકો હતા. આ ઘટનામાં 58 લોકો ઘાયલ પણ થયા છે જેમાં કેટલાક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
આ વિસ્તારના ગવર્નર વેનિયામિન કોંડ્રાટિવે જણાવ્યુ કે મોત ત્યારે થયા જ્યારે એક અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલ (UAV)નો કાટમાળ વચ્ચે પડ્યો હતો. આ હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે ડ્રોન પોતાની રીતે ક્રેશ થયો હતો અથવા રશિયન એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે તેને તોડી પાડ્યો હતો. CNNના વીડિયો ફૂટેજના એનાલિસીસ અનુસાર ડ્રોન ઝડપથી રસ્તો બદલવા અને બીચ પર ક્રેશ થવાની થોડી વાર પહેલા ઓછામાં ઓછા ત્રણ હથિયારથી ઓટોમેટિક ગોળીઓનો અવાજ સંભળાયો હતો.
CNNએ જણાવ્યું હતું કે નીચે પડતા પહેલા ડ્રોન પાસેના રશિયન રડાર ઇંસ્ટોલેશનને પાર કરતો જોવા મળ્યો હતો. CNNને આપવામાં આવેલા એક નિવેદનમાં યુક્રેનના સેન્ટર ફોર કાઉન્ટરિંગ ડિસઇન્ફર્મેશનના હેડ એંડ્રી કોવલેંકોએ આરોપ લગાવ્યો કે આ દુર્ઘટના રશિયન એર ડિફેન્સ એક્ટિવિટીને કારણે થઇ હતી.
કોવલેંકોએ CNNને જણાવ્યું, 'આ રશિયન એર ડિફેન્સ ફોર્સનું કામ હતું જેમણે રજા મનાવનારાઓથી ભરેલા બીચ પર ડ્રોનને તોડી પાડ્યુ હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે યુક્રેન માત્ર રશિયન મિલિટ્રી-ઇંડસ્ટ્રિયલ અને ઇકોનોમિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટાર્ગેટ કરે છે જે યુદ્ધના પ્રયાસો સાથે જોડાયેલો છે.
રશિયન અધિકારીઓએ પણ યુક્રેનના ડ્રોન હુમલા ચાલુ રહેવાનો રિપોર્ટ આપ્યો છે. ટાસ (TASS) અનુસાર, મોસ્કો વિસ્તારમાં આખી રાત એક ડ્રોન હુમલામાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા હતા અને છ અન્ય ઘાયલ થયા હતા જેનાથી એક ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એરિયામાં કેટલીક જગ્યાએ આગ લાગી હતી જેમાં એક ઇલેક્ટ્રિકલ સબસ્ટેશન અને એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બિલ્ડિંગને નુકસાન થયું હતું. નવા હુમલા લડાઇમાં સતત વધારો દર્શાવે છે જેમાં બન્ને પક્ષોએ સતત હવાઇ હુમલા વચ્ચે સામાન્ય લોકોના માર્યા જવા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નુકસાન પહોંચાડવાનો રિપોર્ટ આપ્યો છે.
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