યુક્રેનમાં આર્સેલર મિત્તલના સ્ટીલ પ્લાન્ટ પર રશિયાનો હુમલો, 2 લોકોના મોત
યુક્રેનમાં લક્ષ્મી મિત્તલના સ્ટીલના પ્લાન્ટ પર રશિયા દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
By PTI
Published : August 17, 2026 at 1:24 PM IST
લંડન: યુક્રેનમાં આર્સેલર મિત્તલ સ્ટીલ પ્લાન્ટ પર રશિયાના હુમલામાં બે લોકોના મોત થયા છે. આ હુમલાને કારણે ભારતીય અબજોપત્તિ લક્ષ્મી મિત્તલના દેશના સૌથી મોટા સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં કામગીરીમાં થોડો સમય વિક્ષેપ પડ્યો હતો.
રશિયાના સરકારી અખબાર, રોસિયા ગેઝેટા અનુસાર, રવિવારે થયેલા હુમલામાં ક્રીવી રિહમાં પ્લાન્ટની મહત્ત્વપૂર્ણ ઊર્જા અને બ્લાસ્ટ ફર્નેસ ઉત્પાદન પર અસર પડી છે. યુક્રેનના સૌથી મોટા સ્ટીલ પ્લાન્ટ, આર્સેલર મિત્તલ ક્રીવી રિહે રશિયાના હુમલા બાદ આંશિક રીતે તેને બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
રિપોર્ટમાં આ સુવિધાને યુક્રેનના વ્યૂહાત્મક આર્થિક અને સુરક્ષા કોમ્પલેક્સનો ભાગ ગણવામાં આવ્યો છે. આર્સેલર મિત્તલની પ્રેસ સર્વિસને ટાંકીને, યુક્રેનિયન અંગ્રેજી ભાષાના અખબાર કિવ પોસ્ટે અહેવાલ આપ્યો છે કે સુવિધા પર મિસાઇલ હુમલામાં બે લોકોના મોત થયા છે અન 13 કામદાર અને કોન્ટ્રાક્ટર ઘાયલ થયા હતા.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સર્ચ અને રેસ્કયુ ઓપરેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે જેમાં ફાયરફાઇટર,રેસ્કયુ વર્કર અને મેડિકલ કર્મચારી સામેલ છે. હુમલામાં એનર્જી અને બ્લાસ્ટ ફર્નેસ ઓપરેશન સાથે જોડાયેલી પ્રાથમિક પ્રોડક્શન ફેસિલિટીને નુકસાન થયું છે જેનાથી પ્લાન્ટના પ્રોડક્શન પ્રોસેસને આંશિક રીતે રોકવી પડી છે.
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નિષ્ણાતો હજુ પણ નુકસાનની હદ અને સમારકામ માટે જરૂરી સમયનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે. ધ પોસ્ટે અહેવાલ આપ્યો છે કે આ પ્લાન્ટ,
નાગરિક ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, જેના પર આ પહેલા 2022માં રશિયાનો મિસાઇલ હુમલો થયો હતો જેમાં એક રોલિંગ મિલ નષ્ટ થઇ ગઇ હતી અને એક વર્કરનું મોત થયું હતું.
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