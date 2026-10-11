રશિયા અને યુક્રેન ઉર્જા સ્થાનો પર હુમલા રોકવા માટે સહમત થયા છે: ટ્રમ્પ
યુદ્ધ દરમિયાન, રશિયા અને યુક્રેને વારંવાર એકબીજાના ઊર્જાના માળખાગત સ્થાનો પર હુમલા કર્યા છે.
Published : October 11, 2026 at 9:48 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, રશિયા અને યુક્રેન ઉર્જા સ્થાનો પર હુમલા રોકવા માટે સંમત થયા છે. જોકે, તેમણે કરારની શરતો અંગે વિગતવાર માહિતી આપી નથી. બંને પક્ષોએ આવા કરાર પર તાત્કાલિક ટિપ્પણી કરી નથી.
ટ્રમ્પની જાહેરાત ગયા દિવસની તેમની ટિપ્પણી પછી આવી છે, જેમાં તેમણે રશિયન ડીઝલ રિફાઇનરીઓ પર હુમલાઓ અને વૈશ્વિક ઇંધણની અછત માટે યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોદીમીર ઝેલેન્સકીને દોષી ઠેરવ્યા હતા. સમગ્ર યુદ્ધ દરમિયાન, રશિયા અને યુક્રેન વારંવાર એકબીજાના ઉર્જા માળખાને નિશાન બનાવ્યા છે.
એક ટૂંકી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે ફક્ત એટલું જ કહ્યું હતું ,કે હુમલાઓ રોકવાનો કરાર તાત્કાલિક અમલમાં આવશે અને બંને પક્ષોએ તેના પર સંમતિ આપી હતી. વ્હાઇટ હાઉસે રાષ્ટ્રપતિના પોસ્ટ અંગે તાત્કાલિક સ્પષ્ટતા આપી ન હતી અથવા વધારાની વિગતો શેર કરી ન હતી.
JUST NOW: President Trump announced, “Effective immediately, there is an ENERGY CEASEFIRE in the War between Russia and Ukraine. Both parties have agreed.” 🇺🇦 🇷🇺 Ukraine’s drone campaign struck at least 24 of Russia’s 34 major refineries, knocking out roughly 26 percent of the country’s refining capacity and driving Russian crude processing to its lowest level since 2005 at 3.91 million barrels per day. Russia responded by imposing a diesel export ban in July, removing one of the world’s largest diesel exporters from the market entirely. The implications for global oil supply are immediate as Russia can begin restoring refining capacity. This will definitely help reduce oil prices.👏— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) October 11, 2026
અગાઉ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, યુક્રેન માટે નવા પ્રમુખને ચૂંટવાનો સમય આવી ગયો છે કારણ કે વર્તમાન પ્રમુખ વોલોદીમીર ઝેલેન્સ્કીએ રશિયા સાથેના તેમના દેશના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે પૂરતા પ્રયાસો કર્યા નથી. આ ઉપરાંત, ટ્રમ્પે યુએસમાં ડીઝલના ઊંચા ભાવ માટે ઝેલેન્સ્કીને જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા.
શુક્રવારે, યુએસની મિડટર્મ ચૂંટણી પહેલાં ઈંધણના ઊંચા ભાવને નિયંત્રિત કરવાના પ્રયાસરૂપે ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી ડીઝલ ખરીદવા માટે રશિયન પ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે સમજૂતી કરી હતી. તેમણે સ્થાનિક સ્તરે ડીઝલના ઊંચા ભાવ માટેની જવાબદારી ઈરાનમાં યુએસ-આગેવાની હેઠળના યુદ્ધ પરથી હટાવીને યુક્રેન પર ઢોળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓ વિશ્વ માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવા માંગે છે. તેઓ ડીઝલ ઈંધણ દ્વારા આપણા ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરવા માંગે છે." શનિવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં બોલતા ટ્રમ્પે ટિપ્પણી કરી, "હું સૂચન કરું છું કે તેઓ (યુક્રેનના લોકો) એવા નવા નેતાને ચૂંટે જે સમજૂતી કરી શકે. કોઈક કારણોસર, તેઓ (ઝેલેન્સ્કી) ક્યારેય તેમ કરતા નથી."
ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે જો તેઓ 2022માં યુએસ પ્રમુખ હોત, તો આ યુદ્ધ ક્યારેય શરૂ થયું ન હોત. તેમણે કહ્યું, "યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે આ યુદ્ધ શરૂ થવાનું કોઈ કારણ નહોતું. તે અસમર્થતાને કારણે શરૂ થયું હતું."
ઝેલેન્સ્કી પર નિશાન સાધતા, યુએસ પ્રમુખે નોંધ્યું હતું કે તેમણે તેમના દેશનો 30 ટકા વિસ્તાર ગુમાવ્યો છે અને બંને પક્ષોના લાખો લોકો પ્રભાવિત થયા છે, જેમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ એવું યુદ્ધ છે જે ક્યારેય શરૂ થવું જોઈતું ન હતું. અને મને લાગે છે કે યુક્રેન માટે નવા પ્રમુખને ચૂંટવાનો સમય આવી ગયો છે."
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