રશિયાએ દેશમાં વિકસાવેલી કેન્સરની વેક્સીન 60 વર્ષના પુરુષને આપી

આ પ્રક્રિયા રશિયન ફેડરેશનના આરોગ્ય મંત્રાલયના રેડિયોલોજીના રાષ્ટ્રીય તબીબી સંશોધન કેન્દ્ર (NMIC) ખાતે કરવામાં આવી હતી.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (X@russembkenya)
Published : April 3, 2026 at 2:52 PM IST

મોસ્કો: 1 એપ્રિલના રોજ, રશિયામાં પ્રથમ દર્દીને દેશમાં વિકસિત પર્સનલાઇઝડ કેન્સર રસી આપવામાં આવી.

દેશના આરોગ્ય મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં પ્રથમ વખત, રશિયન આરોગ્ય મંત્રાલયના નેશનલ મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટર ફોર રેડિયોલોજીએ સ્કિન મેલાનોમાથી પીડિત દર્દીને નિયોનકોવેક નામની પર્સનલાઇઝડ એન્ટી કેન્સર રસી આપી. રસી મેળવનાર પ્રથમ દર્દી કુર્સ્ક પ્રદેશના 60 વર્ષીય વ્યક્તિ હતા."

આ પ્રક્રિયા રશિયન ફેડરેશનના આરોગ્ય મંત્રાલયના રેડિયોલોજી માટે નેશનલ મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટર (NMIC) ખાતે કરવામાં આવી હતી; સ્કિન મેલાનોમાથી પીડિત એક વ્યક્તિને નિયોનકોવેક નામની એન્ટિ-ટ્યુમર mRNA રસી ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવી હતી. દર્દી હાલમાં ઇમ્યુનોથેરાપી સારવાર હેઠળ છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, કેન્યામાં રશિયન દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, "રશિયાએ નેશનલ મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટર ફોર રેડિયોલોજીમાં મેલાનોમાના દર્દીને તેની પ્રથમ પર્સનલાઇઝડ કેન્સર રસી ‘નિયોનકોવેક’ આપી હતી. કુર્સ્ક પ્રદેશના 60 વર્ષીય વ્યક્તિને ઇમ્યુનોથેરાપી સાથે mRNA-આધારિત સારવાર મળી. પ્રિસિઝન ઓન્કોલોજીના ક્ષેત્રમાં આ એક મોટી સિદ્ધિ છે."

આ રસી હાલમાં મેલાનોમા ધરાવતા પુખ્ત દર્દીઓ માટે સારવાર વિકલ્પ તરીકે ઓફર કરવામાં આવી રહી છે જે શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા મટાડી શકાતા નથી અથવા જે શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાયેલા છે (મેટાસ્ટેટિક મેલાનોમા). દરમિયાન, ગેમાલિયા નેશનલ રિસર્ચ સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિક નિર્દેશક, એલેક્ઝાન્ડર ગિન્ટ્સબર્ગે અગાઉ દાવો કર્યો હતો કે રસીની અસરકારકતા 90% થી વધુ હોઈ શકે છે, જોકે હજુ સુધી કોઈ વિગતવાર, નિષ્ણાત-સમીક્ષા કરાયેલ ડેટા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો નથી.

આ પગલું પર્સનલાઇઝડ ઇમ્યુનોથેરાપી તરફ રશિયાના વધતા પ્રયાસોનો સંકેત આપે છે, જ્યારે વિશ્વભરના નિષ્ણાતો રસીને વ્યાપકપણે અપનાવવામાં આવે તે પહેલાં મોટા પાયે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ અને સ્વતંત્ર પરીક્ષણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

