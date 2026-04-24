RSS 'ભારતીય કુ ક્લક્સ ક્લાન' નથી: હોસાબલે; અમેરિકામાં પ્રવર્તતી ગેરમાન્યતાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું
હોસાબલેએ RSS ને ભારતના સાંસ્કૃતિક અને સભ્યતાના વારસામાં ઊંડા મૂળ ધરાવતા સ્વયંસેવકો દ્વારા સંચાલિત આંદોલન તરીકે વર્ણવ્યું.
By PTI
Published : April 24, 2026 at 12:13 PM IST
વોશિંગ્ટન: આરએસએસ અમેરિકાના વ્હાઇટ (સફેદ) વર્ચસ્વવાદી જૂથ કુ ક્લક્સ ક્લાન (Ku Klux Klan)નું ભારતીય સંસ્કરણ નથી, એમ આરએસએસના મહાસચિવ દત્તાત્રેય હોસબાળે અહીં કહ્યું છે. તેમણે સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંગઠનના કાર્ય પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
હડસન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આયોજિત 'ન્યુ ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ'માં આયોજિત ઇન્ટરેક્ટિવ સેશનમાં બોલતા હોસબાળે કહ્યું કે, આરએસએસ વિશે અમેરિકામાં ભારત વિશેની જેમ જ ખોટી સમજણો અને ગેરસમજણો છે.
"જાણીજોઈને કે અજાણતા દાયકાઓથી એક વાર્તા બનાવવામાં આવી છે, કોઈ એજન્ડા તરીકે કે અન્યથા કે આરએસએસ એક હિંદુ વર્ચસ્વવાદી સંગઠન છે અથવા તે ખ્રિસ્તી વિરોધી, અલ્પસંખ્યક વિરોધી, વિકાસ વિરોધી અને આધુનિકીકરણ વિરોધી છે," તેમણે લેખક વોલ્ટર રસેલ મીડ સાથેની ચર્ચામાં ગુરુવારે કહ્યું.
"તેથી જે વાત સકારાત્મક છે તેને હાઇલાઇટ કરવામાં આવતી નથી; તેના બદલે 'એન્ટિ' (વિરોધી)ને જ હંમેશા પ્રચારિત કરવામાં આવ્યું છે... કેટલાક લોકો તેને અમેરિકાના કુ ક્લક્સ ક્લાનનું ભારતીય સંસ્કરણ કહે છે, જે અમે નથી," હોસબાળે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે હિંદુ ફિલસૂફી અને સંસ્કૃતિ આખા વિશ્વને એક પરિવાર તરીકે જુએ છે અને વર્ચસ્વની વાતને સમર્થન આપતી નથી.
"અમે જીવંત અને અજીવ બધામાં એકતા જોઈએ છીએ. જ્યારે આ હિંદુઓની મૂળ ફિલસૂફી છે, ત્યારે વર્ચસ્વવાદી સ્વભાવનો પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. ઇતિહાસમાં પણ હિંદુઓએ ક્યારેય કોઈ દેશ પર આક્રમણ કર્યું નથી," આરએસએસના મહાસચિવે કહ્યું.
હોસબાળે આરએસએસને ભારતની સાંસ્કૃતિક અને સભ્યતાગત મૂલ્યોમાં મૂળ રૂપે ઊભેલી સ્વયંસેવક-સંચાલિત ચળવળ તરીકે વર્ણવી.
"આરએસએસ એક લોક-સ્વયંસેવક આંદોલન છે જે ભારતની પ્રાચીન સમાજની સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને સભ્યતાગત મૂલ્યોથી પ્રેરિત છે, જેને સામાન્ય રીતે હિંદુ સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પાત્રવાન, આત્મવિશ્વાસી, સમાજસેવાની ભાવના ધરાવતા સ્વયંસેવકો બનાવવા અને સમાજનું સંગઠન કરવા માટે આરએસએસ રોજિંદા અને સાપ્તાહિક એક કલાકના સમારંભોનું આયોજન કરે છે. આ એક કલાકના સમારંભો, જેને 'શાખા' કહેવામાં આવે છે, તેના દ્વારા અમે જીવનના મૂલ્યોનું સિંચન કરીએ છીએ," તેમણે કહ્યું.
હોસબાળે કહ્યું કે આરએસએસ હિંદુ ઓળખને ધાર્મિક નહીં, પરંતુ સભ્યતાગત ઓળખ તરીકે જુએ છે. "અલ્પસંખ્યક જૂથો અને પડોશી દેશો સાથેના તણાવો રાજકીય હિતો અને ઇતિહાસના ખોટા અર્થઘટનમાંથી ઉદ્ભવે છે," તેમણે કહ્યું અને ઉમેર્યું કે અલ્પસંખ્યક સમુદાયો સાથે સતત સંવાદ એ ગેરસમજણો દૂર કરવાની કુળી છે.
તેમણે કહ્યું કે પડોશી દેશો વચ્ચેના તણાવો વિવિધ પરિબળોને કારણે છે, જેમાં ત્યાંનું રાજકીય નેતૃત્વ પણ સામેલ છે.
"સમસ્યા માત્ર એક પડોશી દેશ સાથે છે, જે ભારતના ગર્ભમાંથી જન્મ્યો છે. તે એક પડોશી દેશ બની ગયો છે, પરંતુ તે દેશ પાછળ ઘણા લોકો છે જેઓ સમસ્યાઓ ઊભી કરવા માંગે છે," તેમણે કહ્યું.
ભારતીય અમેરિકન ડાયસ્પોરાએ ગુરુવારે સાંજે વર્જિનિયાના એક ઉપનગરમાં હોસબાળના સન્માનમાં જાહેર સ્વાગત કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં વોશિંગ્ટન વિસ્તારના લોકોની સારી સંખ્યામાં હાજરી જોવા મળી હતી.
હોસબાળે કહ્યું કે આરએસએસ સમાજમાં સેવાની ભાવના અને જીવન મૂલ્યોનું સિંચન કરવા માટે આશરે 83,000 શાખાઓ (રોજિંદા મીટિંગ્સ) ચલાવે છે. "જીવનના દરેક ક્ષેત્ર અને તમામ વય જૂથના લોકો અમારા સંગઠનના સ્વયંસેવક બન્યા છે. આરએસએસ કુદરતી આપત્તિઓ વખતે રાહત કાર્ય કરે છે અને શિક્ષણ, આરોગ્ય, આત્મરક્ષા, ગ્રામીણ વિકાસ અને પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ સક્રિય છે," તેમણે કહ્યું.
આરએસએસ નેતાએ કહ્યું કે સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને આધુનિકીકરણ જરૂરી રીતે વિરોધાભાસી નથી અને તેઓ સાથે રહી શકે છે, ભલે કેટલીક તણાવો ઊભા થાય. "આધુનિકીકરણ અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો બંનેને સમય અનુસાર અનુકૂલનની જરૂર છે. આધુનિકીકરણ ઔદ્યોગિકીકરણ, ટેક્નોલોજી અને વ્યક્તિવાદી વલણો લાવે છે, પરંતુ તે સંસ્કૃતિ અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો સાથે કાર્ય કરી શકે છે," હોસબાળે કહ્યું.
તેમણે ઉમેર્યું કે છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં અનેક સમાજોમાં સંસ્કૃતિ અને આધુનિકતાનું સહઅસ્તિત્વ જોવા મળ્યું છે. "ભલે તે હિંદુ સમાજ હોય, ભારતીય સમાજ હોય, જાપાન હોય કે ચીન હોય, બધાએ પોતાની સાંસ્કૃતિક અને સભ્યતાગત મૂલ્યોને અકબંધ રાખીને અને તેમાંથી પ્રેરણા લઈને આધુનિકીકરણ કર્યું છે. તેથી મને લાગતું નથી કે સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને આધુનિકીકરણ વિરુદ્ધ દિશામાં ખેંચે છે," આરએસએસના મહાસચિવે કહ્યું.