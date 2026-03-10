નેપાળ: ચૂંટણી જીતનાર પક્ષના પ્રમુખે કહ્યું, 'અમે ભારત સાથે સંબંધો મજબૂત કરીશું'
રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટીના પ્રમુખ રવિ લામિછાનેએ કહ્યું કે, ભારત સાથેના સંબંધો ખૂબ અસરકારક રહેશે
કાઠમાંડુ: રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટી (RSP) ના પ્રમુખ રવિ લામિછાનેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો તેમના પક્ષને ચૂંટણીમાં મળેલી સફળતા બદલ અભિનંદન આપવા બદલ આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેઓ "વિકાસ-કેન્દ્રિત કૂટનીતિ" દ્વારા ભારત-નેપાળ સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની આશા રાખે છે.
મંગળવારે પ્રત્યક્ષ મતદાન પ્રણાલી હેઠળ નેપાળની સંસદીય ચૂંટણીઓમાં મત ગણતરી પૂર્ણ થતાં રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટી (RSP) એ 165 માંથી 125 બેઠકો જીતી, તેને બહુમતી સરકાર બનાવવાની સ્થિતિમાં મૂકી. પક્ષે પ્રમાણસર મતદાન પ્રણાલી હેઠળ 4,974,957 મત મેળવ્યા.
સોમવારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, લામિછાનેએ પ્રધાનમંત્રી મોદીનો તેમની શુભેચ્છાઓ અને "નેપાળના લોકોના લોકશાહી આદેશને માન્યતા આપવા" બદલ આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું, "RSP અને અમારી સરકાર પરસ્પર આદર અને સહિયારી સમૃદ્ધિ પર આધારિત સંબંધોને આગળ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જેમાં RSP 'વિકાસ-કેન્દ્રિત કૂટનીતિ'ને પ્રાથમિકતા આપે છે."
RSP નેતાએ કહ્યું, "અમે ભારત સાથે ભાગીદારીની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ જે કનેક્ટિવિટી, સાંસ્કૃતિક પર્યટન, ઊર્જા અને વેપારના ક્ષેત્રોમાં સહયોગ દ્વારા નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચશે, જે બંને દેશોના લોકો માટે સમૃદ્ધ ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત કરશે."
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોમવારે લામિછાને અને બાલેન્દ્ર શાહને તેમની ચૂંટણી જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા અને બંને દેશોની પરસ્પર સમૃદ્ધિ, પ્રગતિ અને સુખાકારી માટે તેમની સાથે કામ કરવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી.
શાહ નેપાળના પ્રથમ મધેસી વડા પ્રધાન બનવા માટે તૈયાર છે અને સૌથી નાના પણ છે. મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે અમારા સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા, આવનારા વર્ષોમાં ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના સંબંધો નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચશે."
નેપાળના પ્રતિનિધિ ગૃહમાં કુલ 275 બેઠકો છે. આમાંથી, 165 સભ્યો ફર્સ્ટ પાસ્ટ ધ પોસ્ટ (FPTP) અથવા સીધા મતદાન પ્રણાલી દ્વારા ચૂંટાય છે, જ્યારે 110 સભ્યો પ્રમાણસર મતદાન પ્રણાલી દ્વારા ચૂંટાય છે.
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રત્યક્ષ મતદાન પ્રણાલી હેઠળની તમામ 165 બેઠકો માટે મત ગણતરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને RSP 125 બેઠકો સાથે સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. અન્ય પક્ષોમાં, નેપાળી કોંગ્રેસ (NC) એ ૧૮ બેઠકો જીતી છે, જ્યારે CPN-UML એ નવ, નેપાળી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (NCP) એ આઠ, શ્રમિક સંસ્કૃતિ પાર્ટી (SSP) એ ત્રણ અને રાષ્ટ્રીય પ્રજાતંત્ર પાર્ટી (RPP) એ એક બેઠક જીતી છે. એક સ્વતંત્ર ઉમેદવાર પણ ચૂંટાયો છે.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે પ્રમાણસર મતદાન (PR) પ્રણાલી હેઠળ ગણતરી હજુ પણ ચાલુ છે અને મંગળવાર રાત સુધીમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. જોકે, તેણે ઉમેર્યું હતું કે પ્રમાણસર મતદાન પ્રણાલી હેઠળ અંતિમ પરિણામો જાહેર કરવામાં અને વિવિધ પક્ષના ઉમેદવારોને ઔપચારિક રીતે બેઠકો ફાળવવામાં થોડા વધુ દિવસો લાગશે.
PR પ્રણાલી હેઠળ, RSP ને અત્યાર સુધીમાં 4974957 મત મળ્યા છે. આ પછી, નેપાળી કોંગ્રેસને 1,685,722 મત, CPN-UML ને 1,402,157, નેપાળી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીને 763,633, શ્રમ સંસ્કૃતિ પાર્ટીને 350,809 અને રાષ્ટ્રીય પ્રજાતંત્ર પાર્ટીને 323,744 મત મળ્યા.
વર્તમાન વલણોના આધારે, RSP પ્રમાણસર મતદાન પ્રણાલી હેઠળ ઓછામાં ઓછી 50 વધુ બેઠકો જીતે તેવી અપેક્ષા છે. આનાથી 275 સભ્યોના પ્રતિનિધિ ગૃહમાં તેની કુલ બેઠકોની સંખ્યા આશરે 175 થઈ શકે છે.
આવી સ્થિતિમાં, પાર્ટી નેપાળના બંધારણની કલમ 76(1) હેઠળ બહુમતી સરકાર બનાવી શકશે.
