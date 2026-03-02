ETV Bharat / international

'અમે અસંખ્ય ઇઝરાયલી અને અમેરિકનોની હત્યા માટે જવાબદાર વ્યક્તિને ખતમ કરી દીધો': ઈઝરાયલના રાજદૂત

ભારતમાં ઇઝરાયલના રાજદૂત રુવેન અઝારે ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષ પર કહ્યું કે, અમે દાયકાઓથી અસંખ્ય ઇઝરાયલી અને અમેરિકનોની હત્યા માટે જવાબદાર વ્યક્તિને ખતમ કરી દીધો છે.

ઈરાન-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષ
ઈરાન-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષ (ANI/AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 9:50 AM IST

દિલ્હી: ભારતમાં ઇઝરાયલના રાજદૂત રુવેન અઝારે ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષ પર કહ્યું, "હજુ સુધી આ સંઘર્ષ પૂરો થયો નથી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોના નેતૃત્વ હેઠળના સંયુક્ત ઓપરેશનને મોટી સફળતા મળી છે.

અમે દાયકાઓથી અસંખ્ય ઇઝરાયલી અને અમેરિકનોની હત્યા માટે જવાબદાર વ્યક્તિને ખતમ કરી દીધો છે. વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂએ કહ્યું તેમ, અમે હવે સમગ્ર ઈરાનમાં 2,500 થી વધુ લશ્કરી સ્થળોને નિશાન બનાવીને ઓપરેશન ચાલુ રાખી રહ્યા છીએ..."

ભારતમાં ઇઝરાયલના રાજદૂત રુવેન અઝારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે છેલ્લા 24 કલાકથી ઘણા દેશો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેમાં વિદેશ પ્રધાન ગિડિયોન સાર અને ભારતીય વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર વચ્ચેની ટેલિફોન વાતચીતનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે પરિસ્થિતિ પર પોતાના વિચારો શેર કર્યા, અને અમે અમારા બધા મિત્રો અને સાથીઓને આ કાર્યવાહીના હેતુ, ઇઝરાયલની ચિંતાઓ અને આપણે આ ખતરા સાથે હવે કેમ જીવી શકતા નથી તેના કારણો વિશે માહિતી આપી રહ્યા છીએ.

હવે આગામી ખતરો એ છે કે ઇરાનીઓ માત્ર ભૂગર્ભમાં જ જશે નહીં, પરંતુ એટલી હદે ભૂગર્ભમાં જશે કે તેઓ તેમની ક્ષમતાઓને લક્ષ્ય બનાવતા હુમલાઓથી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહેશે. તેઓએ પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાનું નક્કી કર્યું. તેથી, અમે ઉત્તર કોરિયા જેવી પરિસ્થિતિમાં પડવા માંગતા નથી. આ પ્રદેશ માટે ખૂબ જ ખરાબ હશે. તેનો અર્થ એ થશે કે ઇરાની સરકારને પ્રદેશના કોઈપણ દેશને ડરાવવા અને હુમલો કરવાની સંપૂર્ણ છૂટ મળી જશે, ભલે તે પહેલા કરતાં વધુ આક્રમક રીતે આવું કરે. તેથી, હું માનું છું કે આ કાર્યવાહીએ પશ્ચિમ એશિયાઈ ક્ષેત્રને પહેલા કરતાં વધુ સ્થિર પ્રદેશ બનાવ્યો છે..."

