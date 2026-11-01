નેપાળમાં ભારે હિમવર્ષા વચ્ચે 6 ભારતીય સહેલાણી ગૂમ, નેપાળી સેનાએ શરૂ કર્યુ રેસ્ક્યૂ અભિયાન
છ ભારતીય પર્યટક નેપાળમાં ભારે હિમવર્ષા વચ્ચે ગૂમ થયાના અહેવાલ છે, નેપાળી સેના ગૂમ પર્યટકોની શોધખોળ માટે રેસ્ક્યૂ અભિયાન ચલાવી રહી છે. રોહિત રાજનો રિપોર્ટ
Published : November 1, 2026 at 1:08 PM IST
મોતિહારી: નેપાળના ઉચ્ચ હિમાલયી ક્ષેત્ર ડોલ્પાથી એક ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે, જ્યાં અચાનક થયેલી ભારે હિમવર્ષા અને પ્રતિકૂળ હવામાન વચ્ચે છ ભારતીય પ્રવાસીઓ ગુમ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ગ્રૂપમાં બે મહિલાઓ અને ચાર પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રવાસીઓ શે-ફોક્સુંડો સરોવર તરફ જઈ રહ્યા હતા
તમામ પ્રવાસીઓ ડોલ્પાના 'ધો' (Dho) વિસ્તારમાંથી વિશ્વપ્રસિદ્ધ શે-ફોકસુંડો સરોવર તરફ જઈ રહ્યા હતા. મુસાફરી દરમિયાન હવામાનમાં અચાનક પલટો આવ્યો અને પહાડી વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ. ત્યારથી, પ્રવાસીઓ સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. એવી આશંકા છે કે તેઓ નુમલા અને બાગલા પાસ (પહાડી ઘાટ) નજીકના દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારોમાં ક્યાંક ફસાયેલા હોઈ શકે છે.
નેપાળી સેના પ્રવાસીઓની શોધખોળમાં જોડાઈ
આ ઘટનાને પગલે નેપાળના સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ અને સુરક્ષા એજન્સીઓમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. પ્રવાસીઓને શોધી કાઢવા અને તેમને સુરક્ષિત પરત લાવવા માટે મોટા પાયે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે શોધ અભિયાનમાં મદદ માટે નેપાળી સેનાની એક ટુકડીને પણ તૈનાત કરી છે. જોકે, સતત પડી રહેલી ભારે હિમવર્ષા અને ખરાબ હવામાનને કારણે બચાવ કામગીરીમાં ભારે મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે.
નેપાળમાં ચક્રવાતી તોફાન 'અર્નબ'ની અસર
અહેવાલો અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા 'અર્નબ' નામના ચક્રવાતી તોફાનની અસરને કારણે નેપાળના ઉચ્ચ હિમાલયી વિસ્તારોમાં હવામાન બગડ્યું છે. તેની અસર ખાસ કરીને ડોલ્પા જિલ્લાના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં સતત ભારે હિમવર્ષાને કારણે પહાડી રસ્તાઓ પર બરફના જાડા થર જામી ગયા છે, જેનાથી આ વિસ્તારોમાંથી પસાર થવું અત્યંત જોખમી બની ગયું છે.
પ્રતિકૂળ હવામાન હોવા છતાં પ્રવાસીઓ આગળ વધ્યા
આ પ્રવાસીઓ 'ધો' વિસ્તારમાંથી શે-ફોક્સુંડો સરોવર તરફ જઈ રહ્યા હતા. લોકલ ગાઈડ અને ગ્રામજનોએ તેમને હવામાન બગડવા અંગે ચેતવણી આપી હતી અને પહાડી ઘાટો (passes) પાર ન કરવાની સલાહ આપી હતી; તેમ છતાં, પ્રવાસીઓએ તેમની યાત્રા ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો. ત્યારબાદ થોડા જ સમયમાં ભારે હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ અને નુમલા તથા બાગલા પાસની આસપાસના વિસ્તારમાં આ જૂથ સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો. હાલ પૂરતું, તેમના વિશે કોઈ નક્કર માહિતી મળી નથી.
શું કહે છે ગ્રામપંચાયત અધ્યક્ષ ?
શે-ફો્ક્સુંડો ગ્રામ પંચાયતના અધ્યક્ષ ધાવા સમ્દુક ગુરુંડના જણાવ્યા અનુસાર, નુમલા પાસ અને બાગલા પાસની આસપાસના પહાડી વિસ્તારોમાં સક્ષમ મોબાઈલ નેટવર્ક કે સંચાર માળખું ઉપલબ્ધ નથી. પરિણામે, પ્રવાસીઓ સાથે સંપર્ક સાધવો એ વહીવટીતંત્ર માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે.
"સતત હિમવર્ષાને કારણે, પ્રવાસીઓ બરાબર કઈ જગ્યાએ ફસાયેલા છે તે નક્કી કરવું પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે." — ધાવા સમ્દુક ગુરુડ, અધ્યક્ષ, શે-ફોક્સુંડો ગ્રામપાલિકા
શું કહે છે જિલ્લા અધિકારી અને પોલીસ નાયબ અધિક્ષક?
ડોલ્પાના મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી જુનુ હમાલ અને પોલીસ નાયબ અધિક્ષક (DSP) અનિલરાજ ગિરીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુમ થયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની શોધખોળ માટે નેપાળી સેનાની એક વિશેષ ટુકડી તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, નેપાળ સરકારને હેલિકોપ્ટર પૂરું પાડવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે, જેથી દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારોમાં હવાઈ માર્ગે શોધખોળ અભિયાન ચલાવી શકાય.
"વહીવટીતંત્ર પ્રવાસીઓને શક્ય તેટલી વહેલી તકે શોધી કાઢવા અને તેમને સુરક્ષિત સ્થળે લાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે." — અનિલરાજ ગિરી, પોલીસ નાયબ અધિક્ષક
હવામાન એક મોટો પડકાર
બચાવ ટુકડી માટે હવામાન સૌથી મોટો પડકાર બનીને સામે આવ્યું છે. ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં સતત હિમવર્ષા, રસ્તાઓ પર જામી ગયેલો બરફ અને ઓછી દૃશ્યતાને કારણે રાહત અને બચાવ કામગીરી કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે. હવામાનની સ્થિતિ હેલિકોપ્ટર દ્વારા કરવામાં આવતા બચાવ પ્રયાસોમાં પણ અવરોધ ઊભો કરી શકે છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્ર હવામાન સુધરવાની રાહ જોઈ રહ્યું છે અને સાથે સાથે જમીન પર શોધખોળની કામગીરીને વધુ સઘન બનાવવાની તૈયારી પણ કરી રહ્યું છે.
ડોલ્પાના ચીફ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફિસર (મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી) જુનુ હમાલે જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં અપર ડોલ્પા વિસ્તારમાં લગભગ 244 પ્રવાસીઓ છે. વહીવટીતંત્રે તેમને સલાહ આપી છે કે જ્યાં સુધી હવામાન સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ સુરક્ષિત સ્થળોએ જ રહે. વધુમાં, સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને ગાઈડ્સને પ્રવાસીઓની સુરક્ષા બાબતે સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. પ્રવાસીઓએ ખરાબ હવામાન દરમિયાન જોખમી પહાડી ઘાટ (mountain passes) પાર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં."
વિશ્વભરમાં પ્રસિદ્ધ છે નેપાળનું ડોલ્પા
નેપાળનો ડોલ્પા જિલ્લો તેની કુદરતી સુંદરતા, ગગનચુંબી પર્વતો અને શેય ફોક્સુંડો સરોવર માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું છે. જોકે, જ્યારે હવામાન અચાનક બદલાય છે, ત્યારે હિમાલયનો આ અદભૂત વિસ્તાર અત્યંત જોખમી બની શકે છે. ખાસ કરીને, નુમલા અને બાગલા જેવા ઊંચાઈવાળા ઘાટ ઘણીવાર ભારે હિમવર્ષાને કારણે બંધ થઈ જાય છે, જેનાથી સંદેશાવ્યવહાર વ્યવસ્થા પણ ખોરવાઈ જાય છે.
ભારતના 4 પુરુષો અને ૨ મહિલાઓની શોધખોળ ચાલુ
છ ભારતીય પ્રવાસીઓ ગુમ થયા હોવાના અહેવાલને પગલે, તેમના પરિવારોમાં ઊંડી ચિંતા હોવી સ્વાભાવિક છે. હવે સૌની નજર નેપાળી સેના અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી બચાવ કામગીરી પર છે. સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે, શું બચાવ ટુકડી આ પ્રતિકૂળ હવામાન વચ્ચે આ છ પ્રવાસીઓ સુધી પહોંચી શકશે અને તેમને સુરક્ષિત બહાર લાવી શકશે? હાલમાં, વહીવટીતંત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તમામ છ ભારતીય પ્રવાસીઓને શક્ય તેટલી વહેલી તકે શોધી કાઢવાનો અને તેમની સુરક્ષિત વાપસી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.