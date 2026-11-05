અમેરિકાની ચૂંટણીમાં રિપબ્લિકન પાર્ટીની હાર, વેન્સે ઇરાન યુદ્ધથી અંતર જાળવવાનો કર્યો પ્રયાસ
અમેરિકન ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે કહ્યું કે 2026ની મિડટર્મ ચૂંટણીમાં રિપલ્બિકન પાર્ટીની હારનું મુખ્ય કારણ ઇરાન યુદ્ધ છે.
Published : November 5, 2026 at 6:45 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકામાં મિડટર્મ ચૂંટણીમાં રિપબ્લિકન પાર્ટીને મળેલી ભારે હાર બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ સાર્વજનિક રીતે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઇરાન યુદ્ધના નિર્ણયનું સમર્થન કરતા બચતા જોવા મળ્યા હતા અને મતદારો તરફથી રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવેલા સ્પષ્ટ મેસેજને ખુદથી અલગ રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
બીજી તરફ, ઉપરાષ્ટ્રપતિની પોતાની રાજકીય મહત્ત્વાકાંક્ષાઓને લઇને સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. વેન્સે કહ્યું હતું કે તે ચૂંટણી બાદ નક્કી કરીશું કે તેમણે 2028માં રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી લડવી કે ના લડવી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લાંબી પોસ્ટ લખીને રિપબ્લિકન પાર્ટીની હાર માટે ઇરાન સાથે યુદ્ધને જવાબદાર ઠેરવી હતી.
ઉપરાષ્ટ્રપતિ પોતાની આ ઓનલાઇન પોસ્ટમાં ચૂંટણી પરિણામોથી અંતર જાળવવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા હતા જેમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિરૂદ્ધ એક જનમત સંગ્રહના રૂપમાં જોવામાં આવી રહ્યું છે અને જેમાં સમગ્ર દેશમાં રિપલ્બિકન પાર્ટીની હાર થઇ હતી.
વેન્સે લખ્યુ, "અમારી હારનું કારણ તે યુદ્ધ છે." તેમણે કહ્યું કે જે લોકો આ તર્ક આપવા માંગે છે કે આગામી છ વર્ષ માટે સીનેટ પર પોતાનું નિયંત્રણ ગુમાવી દેવું યોગ્ય છે. તેમણે કહ્યું, "તમે સહમત હો કે અસમહત, ઓછામાં ઓછી આ એક ઇમાનદાર વાત તો હશે."
ટ્રમ્પે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન વારંવાર આ દલીલ કરી હતી કે યુદ્ધ યોગ્ય હતું. ચૂંટણી પરિણામ આવ્યા બાદ ઇન્ટરવ્યૂમાં આ વાત કરી હતી અને બુધવાર સવારે પણ પોતાના વલણ પર યથાવત રહ્યા હતા.
વેન્સની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ વિશે ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે બુધવાર સવારે તેમની વેન્સ સાથે વાત થઇ હતી અને તેમણે કહ્યું, "હું જાણું છું કે તે આ મામલે શું વિચારે છે અને મને લાગે છે કે આ (ઇરાન યુદ્ધનો નિર્ણય) યોગ્ય હતો."
સમગ્ર દેશમાં ડેમોક્રેટ ઉમેદવારોએ રિપબ્લિકન ઉમેદવારોને દરેક જગ્યાએ હરાવ્યા હતા. અહીં સુધી કે કેટલીક એવી જગ્યાઓ પર પણ જ્યાથી તેમની આશા નહતી. મતદારોએ રાષ્ટ્રપતિની પાર્ટીને નકારી દીધી છે. પ્રતિનિધિ સભા અને સીનેટ, બન્નેમાં જ તેમને (ડેમોક્રેટ) બહુમતનો અંતર ઘણું મોટું હશે.
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