રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ સરકાર પર કર્યા ગંભીર આરોપ, કહ્યું કે, "ED-CBI પર સરકારનો કબજો"
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી જર્મનીના પાંચ દિવસના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ સતત કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધી રહ્યા છે.
Published : December 23, 2025 at 8:31 AM IST
જર્મની : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી હાલ જર્મનીના પાંચ દિવસના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન જર્મનીના બર્લિનમાં હર્ટી સ્કૂલમાં એક સભાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ શાસિત કેન્દ્ર સરકાર પર ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારે તપાસ એજન્સીઓનું "શસ્ત્રીકરણ" કર્યું છે. આ દર્શાવે છે કે આ એક પ્રકારનો વ્યવહાર છે જેમાં ભારતમાં ઉદ્યોગપતિઓ વિરોધ પક્ષોને બદલે ભાજપને નાણાકીય રીતે ટેકો આપે છે.
રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ કર્યા ગંભીર આક્ષેપ
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પોતાના આરોપને પુનરાવર્તિત કર્યો કે ભાજપ દેશની સંસ્થાકીય રચના "કબજો" કરી રહ્યું છે, તેને લોકશાહી પ્રણાલી પર હુમલો ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "આપણી સંસ્થાકીય રચના સંપૂર્ણપણે કબજે કરી લેવામાં આવી છે. આપણી ગુપ્તચર એજન્સીઓ, ED અને CBI, ને હથિયાર બનાવી દેવામાં આવી છે. ED અને CBI પાસે ભાજપ સામે કોઈ કેસ નથી, અને મોટાભાગના રાજકીય કેસ તેમનો વિરોધ કરનારા સામે છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, જો તમે ઉદ્યોગપતિ છો અને કોંગ્રેસને ટેકો આપવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો તમને ધમકી આપવામાં આવે છે. ભાજપ ભારતના સંસ્થાકીય માળખાનો ઉપયોગ રાજકીય શક્તિ બનાવવા માટે એક સાધન તરીકે કરે છે. જુઓ કે ભાજપ પાસે કેટલું નાણું છે અને વિપક્ષ પાસે કેટલું છે. કોંગ્રેસ સંસ્થાકીય ટેકઓવર સામે "પ્રતિકાર પ્રણાલી" બનાવશે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "લોકશાહી પ્રણાલી પર હુમલો થઈ રહ્યો છે. આપણે તેનો સામનો કરવાના રસ્તાઓ શોધવા પડશે. આપણે વિરોધની એક એવી વ્યવસ્થા બનાવીશું જે સફળ થશે. અમે ભાજપ સામે લડી રહ્યા નથી, પરંતુ ભારતીય સંસ્થાકીય માળખા પરના તેમના કબજા સામે લડી રહ્યા છીએ.
રાજ્ય અને સ્થાનિક ચૂંટણીમાં એકબીજા સામે સ્પર્ધા કરી રહેલા I.N.D.I.A. બ્લોક પક્ષો વિશે બોલતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, ગઠબંધન રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની વિચારધારા સામે એક થયું છે, જ્યારે એકબીજા સામે "વ્યૂહાત્મક સ્પર્ધાઓ" માં સામેલ છે.
ભાજપ પર બંધારણ અને સમાનતાના વિચારને નાબૂદ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવાનો પણ આરોપ લગાવતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, I.N.D.I.A. ગઠબંધનમાં સામેલ તમામ પક્ષો RSS ની મુખ્ય વિચારધારા સાથે સહમત નથી. અમે સંસદમાં એક થયા છીએ અને જે કાયદાઓ સાથે અમે અસંમત છીએ તેના પર ભાજપનો સામનો કરીશું.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, ઘણા લોકો કેન્દ્ર સરકાર અને RSSના દ્રષ્ટિકોણને સમર્થન આપતા નથી અને ભારતને જટિલ અને વૈવિધ્યસભર માને છે. ભારતમાં લાખો લોકો છે. જેમની પાસે ભારત સરકાર અને RSS કરતાં દેશ પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ સંપૂર્ણપણે અલગ છે. આ ફક્ત ચૂંટણીઓ કરતાં ઊંડી લડાઈ છે. અમે ભારતના એક અલગ દ્રષ્ટિકોણ માટે લડી રહ્યા છીએ.
