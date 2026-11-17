"પીએમ મોદી એક મહાન નેતા અને મારા મિત્ર છે": મનિલામાં ક્વાડની બેઠકમાં બોલ્યા ટ્રમ્પ
વડાપ્રધાન મોદીએ 'ક્વાડ'ને એક રચનાત્મક અને વિશ્વસનીય ભાગીદારી ગણાવી, જ્યારે ટ્રમ્પે મોદીને પોતાના મિત્ર તરીકે સંબોધ્યા હતા.
Published : November 17, 2026 at 7:41 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફિલિપાઈન્સના મનિલામાં 'કવાડ' નેતાઓની બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. તેમની સાથે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, જાપાનના વડાપ્રધાન સાનાએ તાકાઈચી અને ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીઝ પણ ઉપસ્થિત હતા.
ચર્ચા દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે 'કવાડ' એક "રચનાત્મક અને વિશ્વસનીય ભાગીદારી" છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે, મંગળવારની આ બેઠક "આપણને આપણા સહયોગના આગામી તબક્કા માટે નક્કર લક્ષ્યો નક્કી કરવામાં મદદરૂપ થશે."
VIDEO | Philippines: "PM Modi is a great leader and a friend of mine, highly respected by everybody all over the world," says US President Donald Trump at the Quad meeting in Manila. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/si1wdUaGll— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "ભારત માટે 'કવાડ' એક રચનાત્મક અને વિશ્વસનીય ભાગીદારી છે. દરિયાઈ સુરક્ષાથી લઈને મજબૂત સપ્લાય ચેઈન સુધી, અને નવી ટેક્નોલોજીથી લઈને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સુધી, અમારો પ્રયાસ રહ્યો છે કે 'કવાડ' વિશ્વસનીય ઉકેલો પૂરા પાડે."
તેમણે મનિલા અને 'કવાડ' વચ્ચેના લાંબા સમયથી ચાલતા અને વિશેષ સંબંધ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે નોંધ્યું, "2007માં ચાર દેશોના અધિકારીઓ અહીં પ્રથમ વખત મળ્યા હતા. દસ વર્ષ પછી, 2017માં અમે આ જ શહેરમાં ફરીથી સંવાદ શરૂ કર્યો. આજે આ ઐતિહાસિક શહેરમાં ફરી એકવાર 'ક્વાડ'ની બેઠક યોજવી એ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન છે. ગયા વર્ષના જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં, અમારા વિદેશ મંત્રીઓ પાંચ વખત મળી ચૂક્યા છે. આ અમારી રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ અને આ ભાગીદારી પ્રત્યેની અમારી સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે."
Manila, Philippines: At Quad Leaders’ Meeting, Prime Minister Narendra Modi says, "... Manila and the Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. Ten years after that, in 2017, it was here at this city that we started our dialogue once again. And today, holding a Quad meeting once again at this historic city marks an important milestone... For India, the Quad is a constructive and trusted partnership. From maritime security to trusted supply chains, new technologies to disaster response, it has been our endeavor that the Quad provides trusted solutions" (Source: PMO India/YT)— IANS (@ians_india) November 17, 2026
"પીએમ મોદી એક મહાન નેતા અને મારા મિત્ર છે"
પોતાના સંબોધનમાં ટ્રમ્પે વડાપ્રધાન મોદીને એક મહાન નેતા અને મિત્ર ગણાવ્યા. તેમણે ઉમેર્યું કે, પીએમ મોદીને સમગ્ર વિશ્વમાં ખૂબ માન આપવામાં આવે છે. બેઠક પહેલાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ક્વાડમાં સામેલ અન્ય નેતાઓની પ્રશંસા કરતા મોદીને "ખૂબ જ મજબૂત વ્યક્તિ" (tough guy) અને જાપાનના વડાપ્રધાનને "તેનાથી પણ વધુ મજબૂત" ગણાવ્યા.
ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે, તેમની અને અલ્બેનીઝ વચ્ચે બધું એકદમ બરાબર છે, જે સાંભળીને ત્યાં હાજર લોકો હસી પડ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી મોદી સોમવારે બે દિવસીય સત્તાવાર મુલાકાતે મનિલા પહોંચ્યા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ 23મી આસિયાન-ભારત સમિટ અને 21મી પૂર્વ એશિયા સમિટમાં ભાગ લેશે. ટ્રમ્પ પણ આજે ફિલિપાઈન્સ પહોંચ્યા છે; તેમના કાર્યક્રમમાં પ્રાદેશિક ભાગીદારો સાથેની બેઠકો અને વેપાર અંગેની ચર્ચાઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ સાથે જ તેઓ પોતાના દેશમાં સર્જાયેલા વિવિધ પડકારો, જેમાં અમેરિકન ઉડ્ડયન ઉદ્યોગમાં આવેલી મોટી અડચણોથી લઈને વૈશ્વિક AI (આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ) ક્ષેત્રને હચમચાવી નાખનાર એક ગંભીર કૌભાંડ સુધીની બાબતો સામેલ છે, તેનાથી થોડી રાહત મેળવવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ફિલિપાઈન્સની રાજધાની મનિલા એ ટ્રમ્પની ત્રણ દિવસીય યાત્રાનું પ્રથમ પડાવ છે. ત્યાંથી તેઓ ચીન જશે, જ્યાં તેઓ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે પરમાણુ મુદ્દાઓ પર એક ઐતિહાસિક ત્રિપક્ષીય ચર્ચામાં જોડાશે. વધુમાં, ટ્રમ્પના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉનને પણ મળી શકે છે.
આ પણ વાંચોઃ