ગેસ નિકાસ ટર્મિનલમાં કામગીરી દરમિયાન થયેલ વિસ્ફોટમાં 13 લોકો માર્યા ગયા - કતાર
રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં થયેલા વિસ્ફોટથી વૈશ્વિક ઉર્જા બજારોમાં વધુ વિક્ષેપ પડી શકે છે.
Published : June 22, 2026 at 8:56 PM IST
દુબઈ: રવિવારે રાત્રે કતારના મુખ્ય કુદરતી ગેસ નિકાસ ટર્મિનલમાં એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો. યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાની હુમલા પછી કામદારો કામગીરી ફરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે આ વિસ્ફોટ થયો. વિસ્ફોટ પછી લાગેલી આગમાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકો માર્યા ગયા અને ડઝનેક લોકો ઘાયલ થયા.
રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં થયેલા વિસ્ફોટથી વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં વધુ વિક્ષેપ પડી શકે છે, કારણ કે કતાર વિશ્વના સૌથી મોટા કુદરતી ગેસ ઉત્પાદકોમાંનો એક છે. જ્યારે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કબજો કર્યો ત્યારે કતારે ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું હતું, જેના કારણે ગ્રાહકોને શિપમેન્ટ અટકાવી દેવામાં આવ્યું હતું.
યુદ્ધનો કાયમી અંત લાવવા માટે વાટાઘાટો ચાલુ હોવાથી, ઈરાને સ્ટ્રેટ પર પોતાની પકડ ઢીલી કરી દીધી હોવાથી કતારે તેના નિકાસ ટર્મિનલને ફરીથી શરૂ કરવા માટે કામ શરૂ કર્યું. રાજ્ય માલિકીની કતારએનર્જીએ અહેવાલ આપ્યો કે આ કાર્ય દરમિયાન બર્ઝાન ગેસ સપ્લાય સુવિધામાં વિસ્ફોટ અને આગ લાગી હતી.
નુકસાનનું પ્રમાણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. અધિકારીઓએ શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે ફક્ત થોડા લોકો ઘાયલ થયા છે. કલાકો પછી, કતારના ગૃહ મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો કે 18 લોકો ગુમ છે અને 54 ઘાયલ થયા છે.
સોમવારે બપોરે કતારની રાજધાની દોહામાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉર્જા મંત્રી સાદ શેરીદા અલ-કાબીએ મૃત્યુઆંક 13 જણાવ્યો. તેમણે આ વિસ્ફોટને ઔદ્યોગિક અકસ્માત ગણાવ્યો.
બાર્ઝાન પ્લાન્ટમાં દરરોજ આશરે 1.4 અબજ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક ફૂટ સાલ ગેસ ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા હતી. કતાર તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સ્થાનિક વીજ ઉત્પાદન માટે અને અરબી દ્વીપકલ્પના રણ પ્રદેશોમાં તેના મહત્વપૂર્ણ પાણીના ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટને પાવર આપવા માટે કરતો હતો.
કતાર લગભગ સમગ્ર પ્લાન્ટનો માલિક છે, જ્યારે એક્સોનમોબિલ પણ એક નાનો હિસ્સો ધરાવે છે. તેલ કંપનીએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે માર્ચમાં, એક ઈરાની મિસાઈલ રાસ લાફાન પર અથડાયા હતા, જેના કારણે આગ બુઝાય તે પહેલાં "નોંધપાત્ર" નુકસાન થયું હતું. ઈરાની હુમલાઓને કારણે કતાર પહેલાથી જ ત્યાં ઉત્પાદન બંધ કરી ચૂક્યું હતું.
કતાર ઈરાન સાથે પર્સિયન ગલ્ફમાં તેના વિશાળ ઓફશોર કુદરતી ગેસ ક્ષેત્રો શેર કરે છે. આ કુદરતી ગેસ ઉત્પાદને કતારને ધનવાન બનાવ્યો છે. તેણે આ નાણાંનો ઉપયોગ વૈશ્વિક સ્તરે તેની હાજરી બનાવવા માટે કર્યો છે, જેમ કે 2022 FIFA વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવું, અલ જઝીરા ન્યૂઝ નેટવર્ક બનાવવું અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેની વાટાઘાટો સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યસ્થી તરીકે તેના કાર્યને ભંડોળ પૂરું પાડવું.