કતારના રાસ લાફાન ગેસ પ્લાન્ટમાં બ્લાસ્ટ, 54 લોકો ઘાયલ; 18 લાપતા
રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરની બરજાન સ્થાનિક ગેસ સપ્લાય ફેસિલિટીમાં રવિવારે સાંજે ઓપરેશન શરૂ થતાં જ ધમાકો થયો હતો અને આગ લાગી હતી.
Published : June 22, 2026 at 2:10 PM IST
દોહા : કતારના રાસ લાફાન ગેસ પ્લાન્ટમાં તકનીકી ખરાબીને કારણે ભીષણ ધમાકો થયો છે, જેમાં 54 લોકો ઘાયલ થયા છે અને 18 લોકો લાપતા થયા છે. લાપતા લોકો માટે સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હજુ પણ ચાલુ છે. કતારના ગૃહ મંત્રાલયે સોમવારે આ માહિતી આપી હતી.
ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આંતરિક સુરક્ષા દળ (લેખવિયા)નું કતાર ઇન્ટરનેશનલ સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યૂ ગૃપ, સિવિલ ડિફેન્સ ટીમો સાથે મળીને લાપતા લોકો માટે શોધખોળ ચાલુ રાખી છે. એક્સ પર પોસ્ટ કરેલા એક નિવેદનમાં મંત્રાલયે કહ્યું, "રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરની એક ફેક્ટરીમાં થયેલી ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા 54 થઈ ગઈ છે. આંતરિક સુરક્ષા દળ (લેખવિયા)નું કતાર ઇન્ટરનેશનલ સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યૂ ગૃપ, સિવિલ ડિફેન્સ ટીમો સાથે મળીને 18 લાપતા લોકો માટે શોધ કાર્ય ચલાવી રહ્યું છે."
The total number of injured persons in the incident that occurred at a factory in Ras Laffan Industrial City has reached (54). The Qatar International Search and Rescue Group of the Internal Security Force (Lekhwiya), in cooperation with Civil Defence teams, is conducting search…— Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) June 22, 2026
"કતારના રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરમાં આવેલા ગેસ પ્લાન્ટમાં તકનીકી ખરાબીને કારણે ધમાકો થયો છે અને આગ લાગી છે. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 54 લોકો ઘાયલ થયા છે, જ્યારે 18 લોકો લાપતા છે. કતારની આંતરિક સુરક્ષા દળ અને સિવિલ ડિફેન્સ ટીમો લાપતા લોકોની શોધખોળમાં જોડાયેલી છે. કતારએનર્જીએ જણાવ્યું છે કે આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે અને ગેસ લીકેજથી જાહેર સલામતીને કોઈ ખતરો નથી."
એક્સ પર પોસ્ટ કરાયેલા કેટલાક નિવેદનોમાં કતારના ગૃહ મંત્રાલયે સોમવારે કહ્યું કે આ ઘટના ઔદ્યોગિક શહેરની એક ફેક્ટરીમાં તકનીકી ખરાબીને કારણે બની હતી, જે બાદ સિવિલ ડિફેન્સ ટીમોએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી. મંત્રાલયે તેના પ્રારંભિક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરની એક ફેક્ટરીમાં તકનીકી ખરાબીને કારણે અંદર ધમાકો થયો છે. સિવિલ ડિફેન્સ ટીમો ઘટનાને સંભાળી રહી છે, કોઈના ઘાયલ થવા અથવા લીકેજની કોઈ ખબર નથી જેનાથી નાગરિક સુરક્ષાને ખતરો હોય."
જો કે, બાદના એક અપડેટમાં મંત્રાલયે પુષ્ટિ કરી કે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. મંત્રાલયે કહ્યું, "પાછલા નિવેદન સિવાય, આ ઘટના રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરની એક ફેક્ટરીમાં ઓપરેશન દરમિયાન તકનીકી ખરાબીને કારણે થઈ છે. ઘણા લોકો ઘાયલ થયાના સમાચાર છે, પરંતુ કોઈ લીકેજથી જાહેર સલામતીને ખતરો નથી. સંબંધિત અધિકારીઓ ઘટના પર કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે."
આ દરમિયાન, કતારએનર્જીએ પુષ્ટિ કરી છે કે રવિવારે સાંજે રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરની અંદર આવેલી બરજાન સ્થાનિક ગેસ સપ્લાય સુવિધામાં ઓપરેશન શરૂ થયા દરમિયાન ધમાકો થયો હતો અને આગ લાગી હતી. કંપનીએ એક્સ પર એક નિવેદનમાં કહ્યું, "કતારએનર્જી પુષ્ટિ કરે છે કે રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરમાં ઓપરેશન શરૂ થયા દરમિયાન એક ઓપરેશનલ ઘટના બની છે. આને કારણે રવિવાર 21 જૂન 2026ની સાંજે બરજાન સ્થાનિક ગેસ સપ્લાય સુવિધામાં ધમાકો અને આગ લાગી હતી."
આ ઊર્જાની મોટી કંપનીએ કહ્યું કે આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે તાત્કાલિક ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. નિવેદનમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું, "આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે તાત્કાલિક ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી હતી, જે હવે કાબૂમાં છે. અધિકારીઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે આ ઘટનાથી થતા કોઈ પણ લીકેજથી જાહેર સલામતીને કોઈ ખતરો નથી, જ્યારે તપાસ અને રિસ્પોન્સના પ્રયાસો ચાલુ છે."
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