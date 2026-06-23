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કતારના ગેસ પ્લાન્ટમાં વિસ્ફોટ: દુર્ઘટનામાં 13ના મોત, મૃતકોમાં 12 ભારતીય

કતારએનર્જીના જણાવ્યા અનુસાર, રાસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટીની અંદર સ્થાનિક ગેસ સપ્લાય સુવિધામાં કામગીરી શરૂ કરતી વખતે વિસ્ફોટ અને આગ લાગી હતી.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 7:55 AM IST

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દુબઈ : ખાડી દેશ કતારના મુખ્ય ગેસ નિકાસ બંદર પર સોમવારે થયેલા વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોનાં મોત થયાની માહિતી સામે આવી છે. કતારના ઊર્જા મંત્રી સાદ બિન શ્રીદા અલ-કાબીએ આ ઘટનાની જાણકારી આપી હતી.

તેમણે જણાવ્યું કે કતારના રાસ લફ્ફાન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટીમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં ભારતીયો સહિત ઓછામાં ઓછા 13 લોકોનાં મોત થયા છે. આ દુર્ઘટનામાં 66 લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું જણાવાયું છે.

દોહા ન્યૂઝના રિપોર્ટ મુજબ, અલ-કાબી, જે કતાર એનર્જીના સીઈઓ પણ છે, તેમણે જણાવ્યું કે રવિવારે સાંજે રાસ લફ્ફાન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટીમાં આવેલી બરઝાન લોકલ ગેસ સપ્લાય ફેસિલિટીમાં થયેલા વિસ્ફોટ બાદ લાગેલી આગમાં 66 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

પીટીઆઈના અહેવાલ અનુસાર, સોમવારે યોજાયેલી એક પ્રેસ બ્રિફિંગ દરમિયાન અલ-કાબીએ પુષ્ટિ કરી હતી કે આ ઘટનામાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની મૂળના 13 લોકોનાં મોત થયા છે. મૃત્યુ પામેલા ભારતીયોની ચોક્કસ સંખ્યા તાત્કાલિક જાણી શકાયી નથી.

દોહામાં આવેલા ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું કે તે કતારના અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને મૃત્યુ પામેલા તથા ઘાયલ થયેલા લોકોના પરિવારોને સંપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડશે. એક્સ (X) પર કરાયેલી પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "રાસ લફ્ફાન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટીમાં ગઈ રાત્રે બનેલી દુઃખદ ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારો પ્રત્યે અમે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ."

દૂતાવાસે મદદ માટે હેલ્પલાઇન નંબર +974-55647502 અને +974-55384683 તેમજ ઈ-મેલ cons.doha@mea.gov.in જાહેર કર્યા છે.

સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલ મુજબ, ઘાયલ થયેલા લોકો ભારત, કતાર, તાન્ઝાનિયા, પાકિસ્તાન, ગિની, નેપાળ, બાંગ્લાદેશ, કેન્યા અને નાઈજેરિયા સહિતના અનેક દેશોના છે. અગાઉ ભારતીય દૂતાવાસે આ "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના" અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, જેમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે અને કેટલાક લોકો હજુ પણ ગુમ હોવાનું જણાવાયું છે.

દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, "આ મુશ્કેલ અને પડકારજનક સમયમાં કતારમાં આવેલું ભારતીય દૂતાવાસ અને સમગ્ર ભારતીય સમુદાય કતાર સરકાર અને ત્યાંના લોકોની સાથે ઊભો છે. અમે ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરીએ છીએ અને ગુમ થયેલા લોકો સુરક્ષિત મળી આવે તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ."

આ પહેલા કતાર એનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના ઓપરેશન શરૂ કરતી વખતે બની હતી, જેના કારણે રવિવારે સાંજે બરઝાન લોકલ ગેસ સપ્લાય ફેસિલિટીમાં વિસ્ફોટ થયો અને આગ લાગી હતી. કંપનીએ નિવેદનમાં જણાવ્યું કે આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે તાત્કાલિક ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી હતી અને હાલ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે.

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