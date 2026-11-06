ફ્રાન્સમાં મોંઘવારી, પગાર વધારા અને શિક્ષણ જેવા મુદ્દાને લઇને પ્રદર્શન, લાખો લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા
ફ્રાન્સમાં સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થયેલા વિદ્યાર્થી પ્રદર્શનો બાદથી વિરોધ પ્રદર્શન થઇ રહ્યા છે.
By IANS
Published : November 6, 2026 at 9:00 AM IST
પેરિસ: ફ્રાન્સમાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયા છે. આ દરમિયાન લાખો લોકો પોતાની માંગોને લઇને રસ્તા પર ઉતર્યા છે. દેશ યેલો વેસ્ટ મૂવમેન્ટ, ટ્રેડ યૂનિયન, વિદ્યાર્થી અને અલગ અલગ સેક્ટરના મજૂરોની હડતાળની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ફ્રાન્સ 24ના રિપોર્ટ અનુસાર ટ્રેડ યૂનિયનોએ ફ્રાન્સમાં વધુ પગારની માંગ અને હાઇસ્કૂલ વિરોધ મૂવમેન્ટના સપોર્ટમાં પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો.
વિરોધ પ્રદર્શન ફ્રાન્સીસી સાંસદો દ્વારા 2027ના બજેટ બિલના પ્રથમ ભાગનો અસ્વીકાર કર્યા બાદ થયા હતા. યૂરો ન્યૂઝના રિપોર્ટ અનુસાર, ફ્રાન્સ સરકારનું ઓરિજનલ બજેટ પ્રપોઝલ હવે સીનેટ સામે રજૂ કરવામાં આવશે, જેના પર 9 ડિસેમ્બરે વોટિંગ થશે. તે બાદ એક પાર્લિયામેન્ટરી કમિટી આ કાયદાને નેશનલ એસેમ્બલીમાં ફરી રજૂ કરતા પહેલા સમજૂતિ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
ફ્રાન્સમાં કેટલાક અઠવાડિયાથી વિરોધ પ્રદર્શન થઇ રહ્યા છે, જે સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થયેલા વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શન ભીડભાડ ધરાવતી ક્લાસ, શિક્ષકોની કમી અને યૂનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આવતી સમસ્યાઓ વિરૂદ્ધ થયા હતા.
ફ્રાન્સના ગૃહમંત્રી લોરેન્ટ નુનેજે કહ્યું કે 70,000થી વધુ પોલીસકર્મી તૈનાત કરવામાં આવશે. યૂરો ન્યૂઝના રિપોર્ટ અનુસાર, તેમણે કહ્યું કે સિક્યુરિટી ફોર્સનું મુખ્ય મિશન આ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે વિરોધ પ્રદર્શન શાંતિથી અને કોઇ ઘટના વગર થાય.
નુનેજે જણાવ્યું કે, ઇન્ટેલિજન્સ સર્વિસને કટ્ટર લેફ્ટ મૂવમેન્ટ અને હિંસક પ્રોટેસ્ટ ગ્રુપ્સ તરફથી માહિતી મળી છે જેનો ઇરાદો અશાંતિ ફેલાવવા માટે તેમાં ભાગ લેવો, પરવાનગી વગરની રેલી ઓર્ગેનાઇઝ કરવી અને બિઝનેસ અથવા પબ્લિક બિલ્ડિંગ્સને નિશાન બનાવીને લૂંટફાટ અને તોડફોડ કરવાનો છે.
ફ્રાન્સના અધિકારીઓએ પેરિસમાં ટ્રેડ યૂનિયનોના પ્રસ્તાવિત વિરોધના રસ્તા પર રોક લગાવી દીધી છે અને બીજા રસ્તા પર વિરોધ કરવાની પરવાનગી આપી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ફ્રાન્સના અધિકારીઓએ આ નિર્ણય 17-18 ઓક્ટોબરે થયેલી હિંસક ઘટનાઓ બાદ સરકાર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા સુરક્ષાના ઉપાય વચ્ચે આવ્યો છે જ્યાં શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા અને લૂંટફાટ થઇ હતી.
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