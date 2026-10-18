ફ્રાન્સમાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શનો, રસ્તા પર ઉતર્યા 8 લાખ લોકો, 150થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું કે અરાજકતા ફેલાવનારાઓને છોડવામાં આવશે નહીં. સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચો
Published : October 18, 2026 at 2:46 PM IST
પેરિસ: ઈંધણના વધતા ભાવ અને સતત મોંઘવારીને કારણે સમગ્ર ફ્રાન્સમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. આ પ્રદર્શનો દરમિયાન હિંસક અથડામણો, આગચંપી અને લૂંટફાટની ઘટનાઓ બની છે. આયોજકોનો દાવો છે કે દેશભરમાં યોજાયેલ 110 અલગ-અલગ માર્ચમાં લગભગ 8 લાખ પ્રદર્શનકારીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. મંત્રી સેબેસ્ટિયન લેકોર્નુએ જણાવ્યું હતું કે 150થી વધુ પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલ થયા છે અને લગભગ 1200 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ફ્રાન્સના ગૃહમંત્રીએ આ આંદોલનકારીઓને "અત્યંત હિંસક, કટ્ટર ડાબેરી જૂથો" ગણાવ્યા. તેમણે નોંધ્યું કે આ લોકોએ પોલીસ સાથે સંઘર્ષ કર્યો અને સિટી હોલ તથા સ્થાનિક સરકારી કચેરીઓ સહિતની જાહેર ઈમારતોને નિશાન બનાવી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ જૂથોમાં દુકાનો લૂંટવાના ઈરાદાવાળા ગુનેગારો પણ જોડાઈ ગયા હતા. ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં મોટાભાગના પુખ્ત વયના છે. મધ્ય પેરિસના અનેક વિસ્તારોમાં પણ આવી ઘટનાઓ બની હતી.
'X' (ટ્વિટર) પર એક સંદેશમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોને કહ્યું, "આપણા પ્રજાસત્તાકમાં હિંસા માટે કોઈ સ્થાન નથી. જેમણે સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, સરકારી કચેરીઓ અને વ્યવસાયિક સંસ્થાનો પર હુમલા કર્યા છે, અથવા તો સિટી હોલ જેવી ઈમારતોમાં લૂંટફાટ કરી છે, તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને તેમને સજા આપવામાં આવશે." મેક્રોને વધુમાં ઉમેર્યું, "જેઓ અરાજકતા ફેલાવે છે અને અન્ય લોકોને શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરતા અટકાવે છે, તેમની સામે અમે એકજૂથ થઈને ઊભા રહીશું."
અમેરિકાના ચૂંટાયેલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સે જણાવ્યું, "વિવિધતા અને કરુણાના નામે, પાશ્ચાત્ય ઉદારવાદીઓ ત્રીજા વિશ્વના લોકોને ફ્રાન્સ અને અન્ય રાષ્ટ્રોમાં લઈ આવ્યા. તેમણે સમાજમાં ભળવા (assimilation) અને સામાજિક એકતાને લગતા મૂળભૂત પ્રશ્નોની અવગણના કરી. તેમને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે આવું થઈ શકે છે, તેમ છતાં તેમણે સાંભળવાનો ઇનકાર કર્યો. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ફ્રાન્સ, જે અદ્ભુત લોકોથી ભરેલો એક સુંદર દેશ છે, તે આ પાગલપણાનો અંત લાવે, તે પહેલાં કે તેના વધુ મહત્વપૂર્ણ સ્થળો રાખમાં ફેરવાઈ જાય. મને આશા છે કે અમેરિકન લોકો આ બાબત પર ધ્યાન આપી રહ્યા હશે; કોંગ્રેસના ડેમોક્રેટ્સ તમારા પોતાના દેશ માટે આવું જ ભવિષ્ય કલ્પી રહ્યા છે."
Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn't listen. I pray that France, a beautiful country of amazing people, will stop this madness before more of its landmarks burn. And I hope Americans are paying attention. This is the future congressional Democrats seek for your country.— JD Vance (@JDVance) October 18, 2026
સમગ્ર ફ્રાન્સમાં, પ્રદર્શનકારીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી એક હાકલના પ્રતિભાવમાં "યલો વેસ્ટ" (Yellow Vest) આંદોલનને પુનર્જીવિત કર્યું છે, આ એક એવું આંદોલન છે જેની શરૂઆત 2018માં સામાજિક અન્યાય સામે વિરોધ નોંધાવવા માટે થઈ હતી. પ્રદર્શનકારીઓએ સરકાર પ્રત્યે ઊંડી હતાશા અને રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં પેટ્રોલ, ઊર્જા અને ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો છે; આ આંદોલન તેના વિરોધમાં છે.
ઘણા પ્રદર્શનકારીઓ ચમકદાર પીળા જેકેટ પહેરેલા જોવા મળ્યા, આ એવાં વસ્ત્રો હતાં જે 2018ના વિરોધ પ્રદર્શનોનું પ્રતીક બની ગયાં હતાં. તમામ ઉંમરના અન્ય શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ સાથે કૂચ કરી રહેલા માબ્રુક નામના એક પ્રદર્શનકારીએ કહ્યું, "ચારે બાજુ હતાશા અને રોષનું વાતાવરણ છે."
સપ્ટેમ્બરના મધ્યથી શાળાઓ બંધ કરાવીને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થી જૂથોએ તેમના સમર્થકોને પોતાની સાથે જોડાવા માટે આહ્વાન કર્યું છે. ફ્રાન્સના મુખ્ય ટ્રેડ યુનિયનોમાંના એક, CGTએ પણ આ પ્રદર્શનોને પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે. તેઓ વધુ સારા વેતન અને પેન્શન, વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો, તથા લોકોની જરૂરિયાતો પૂરી પાડતી જાહેર સેવાઓના જાળવણીની માંગ કરી રહ્યા છે.
પેરિસમાં, 'પ્લેસ ડી લા રિપબ્લિક' (શહેરના કેન્દ્રની ઉત્તર-પૂર્વમાં) ખાતે, હૂડ અને માસ્ક પહેરેલા કેટલાક લોકો પોલીસ અધિકારીઓ પર ફટાકડા, પથ્થરો અને અન્ય વસ્તુઓ ફેંકી રહ્યા હતા. તેમને પાછળ ધકેલવા માટે પોલીસે ટીયર ગેસના ગોળા છોડ્યા અને વોટર કેનનનો ઉપયોગ કર્યો. ત્યાં કાર, સાયકલ અને અન્ય વાહનોમાંથી ઘટ્ટ કાળો ધુમાડો નીકળી રહ્યો હતો, જ્યારે કચરાપેટીઓને પણ સળગાવી દેવામાં આવી હતી.
પોલીસના આગ્રહને પગલે, મેટ્રોના કેટલાક સ્ટેશનો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. તેમાં ચેમ્પ્સ-એલિસીસ (Champs-Élysées) ની આસપાસના સ્ટેશનો તેમજ રાષ્ટ્રપતિ ભવન, સંસદ અને સરકારી કચેરીઓની નજીકના સ્ટેશનોનો સમાવેશ થતો હતો. દરમિયાન, શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓનું એક મોટું જૂથ પેરિસના ઉત્તર-પશ્ચિમ ભાગ તરફ આગળ વધી રહેલા એક સરઘસમાં જોડાયું હતું.
ભીડે ફ્રાન્સનું રાષ્ટ્રગીત ગાયું અને ધ્વજ લહેરાવ્યા. કેટલાક લોકોએ ટ્રમ્પેટ અને વાયોલિન પણ વગાડ્યા. ફ્રાન્સના ત્રીજા સૌથી મોટા શહેર લ્યોનમાં, જ્યાં લગભગ 20,000 પ્રદર્શનકારીઓ કૂચમાં જોડાયા હતા, ત્યાં એક પ્રવાસન કાર્યાલયમાં આગ લાગી ગઈ. મધ્ય ફ્રાન્સના લિમોજિસ નામના મધ્યમ કદના શહેરમાં, સિટી હોલને આગ લગાડી દેવામાં આવી.
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