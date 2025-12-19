ETV Bharat / international

સિંગાપોરમાં ઉસ્માન બિન હાદીના મોત બાદ બાંગ્લાદેશમાં વિરોધ-પ્રદર્શન, રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો

સિંગાપોરમાં ઉસ્માન બિન હાદીના મોત બાદ બાંગ્લાદેશમાં વચગાળાની સરકારના વડાએ રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો છે. વાંચો વિગતવાર...

હાદીના મૃત્યુ બાદ બાંગ્લાદેશમાં વિરોધ પ્રદર્શન
હાદીના મૃત્યુ બાદ બાંગ્લાદેશમાં વિરોધ પ્રદર્શન (AP)
બાંગ્લાદેશ : ભારતના પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં પરિસ્થિતિ બગડી રહી છે. તાજેતરના અહેવાલ અનુસાર, ઇન્કલાબ મોરચાના કન્વીનર શરીફ ઉસ્માન બિન હાદીના મૃત્યુ બાદ વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા. વિરોધીઓએ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, અને મુખ્ય અખબારોના કાર્યાલયમાં તોડફોડ કરી અને પછી આગ લગાવી હતી.

હાદીના મૃત્યુ બાદ બાંગ્લાદેશમાં વિરોધ પ્રદર્શન

અહેવાલ મુજબ સિંગાપોરમાં ઇન્કલાબ મોરચાના કન્વીનર શરીફ ઉસ્માન બિન હાદીના મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા બાદ, લોકો શાહબાદ સ્ક્વેર પર એકઠા થયા હતા. હાદીના મૃત્યુથી ગુસ્સે ભરાયેલા, પ્રદર્શનકારીઓએ રસ્તો બ્લોક કરી દીધો હતો, અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. વિરોધ ઝડપથી હિંસામાં ફેરવાઈ ગયો હતો.

પ્રદર્શનકારીઓએ આવામી લીગ કાર્યાલયને પણ આગ ચાંપી

વિરોધી કરી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓએ આવામી લીગ કાર્યાલયને પણ આગ ચાંપી દીધી હતી. વિરોધીઓના એક જૂથે ચિત્તાગોંગમાં ભારતીય સહાયક ઉચ્ચ કમિશનની બહાર ધરણા પણ કર્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શનની જાણ થતાં પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. દરમિયાન, વચગાળાની સરકારના વડા મોહમ્મદ યુનુસે દેશમાં હિંસા અંગે ચર્ચા કરવા માટે ઢાકામાં એક બેઠક બોલાવી છે.

ભારતીય સહાયક ઉચ્ચ કમિશનની સામે પ્રદર્શનકારીઓએ હાદીની હત્યા વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા, તેમજ આવામી લીગ વિરોધી અને ભારત વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. પોલીસ અધિકારીઓએ બાદમાં દરમિયાનગીરી કરી અને પ્રદર્શનકારીઓને ઘટનાસ્થળેથી પાછળ ધકેલી દીધા.

"હાઈ કમિશનની બહાર તૈનાત લોકોને દૂર કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વિસ્તારમાં તૈનાત છે." -- શાહીન આલમ (ખુલ્શી પોલીસ વડા)

રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત : હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વચગાળાના સરકારના વડા મોહમ્મદ યુનુસે રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરી. મસ્જિદોમાં ખાસ પ્રાર્થનાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી, અને તેમણે ઉત્માન હાદીની હત્યા માટે જવાબદાર લોકોને સજા કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. તેમણે પીડિત પરિવારની જવાબદારી લેવાની પણ પ્રતિજ્ઞા લીધી.

ઉસ્માન હાદી પર ગોળીબાર : ગયા શુક્રવારે, બિજોયનગરમાં પ્રચાર કરતી વખતે તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ચાલતી મોટરસાયકલ પર સવાર એક હુમલાખોરે રિક્ષામાં બેઠેલા ઉસ્માન હાદીને ગોળી મારી, જે તેમના માથામાં વાગી હતી. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ઉસ્માન હાદીને ઢાકા મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમની સર્જરી કરવામાં આવી હતી.

ઢાકાથી ચૂંટણી લડવાની કરી હતી જાહેરાત

વધુ સારવાર અર્થ ઉસ્માન હાદીને રાજધાનીની એવરકેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સોમવારે બપોરે તેમને અદ્યતન સારવાર માટે એર એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા સિંગાપોર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે, જુલાઈમાં થયેલા બળવા અને આવામી લીગ પર પ્રતિબંધની માંગણી કરતી ચળવળ દરમિયાન ઉસ્માન બિન હાદી પ્રખ્યાત થયા. તેમણે ઢાકા-8 મત વિસ્તારમાંથી અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડવાની યોજનાની જાહેરાત કરી હતી.

