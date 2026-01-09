ઈરાનની રાજધાનીમાં દેશનિકાલ કરાયેલા ક્રાઉન પ્રિન્સની અપીલ બાદ વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા; દેશમાં ઇન્ટરનેટ બંધ
ઈન્ટરનેટ ફર્મ ક્લાઉડફ્લેર અને હિમાયતી જૂથ નેટબ્લોક્સે ઈન્ટરનેટ બંધ થયાની જાણ કરી, બંનેએ ઈરાની સરકારની દખલગીરીને જવાબદાર ગણાવી.
દુબઈ: સાક્ષીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે ગુરુવારે રાત્રે ઈરાનની રાજધાનીની શેરીઓમાં લોકોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને રેલીઓ કાઢી. દેશના દેશનિકાલ કરાયેલા ક્રાઉન પ્રિન્સે મોટા પાયે દેખાવો કરવાની અપીલ કર્યા પછી આ બન્યું. ઇસ્લામિક રિપબ્લિકમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનોમાં આ એક નવો વળાંક છે.
વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયાના થોડા સમય પછી ઈરાનમાં ઈન્ટરનેટ એક્સેસ અને ટેલિફોન લાઈનો બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. આ વિરોધ પ્રદર્શનો એ વાતની પ્રથમ કસોટી હતી કે ઈરાની જનતા ક્રાઉન પ્રિન્સ રેઝા પહલવીથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે કે નહીં, જેમના ગંભીર રીતે બીમાર પિતા 1979ની ઈસ્લામિક ક્રાંતિ પહેલા ઈરાન છોડીને ભાગી ગયા હતા.
આ પ્રદર્શનોમાં શાહના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા, જે પહેલા મૃત્યુદંડ તરફ દોરી શક્યા હોત, પરંતુ હવે ઈરાનની બગડતી અર્થવ્યવસ્થા પર વિરોધ પ્રદર્શનોને વેગ આપતા ગુસ્સાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ગુરુવારે, ઈરાની શહેરો અને ગ્રામીણ નગરોમાં બુધવારથી શરૂ થયેલા પ્રદર્શનો ચાલુ રહ્યા. વિરોધીઓના સમર્થનમાં વધુ બજારો અને દુકાનો બંધ કરવામાં આવી. યુએસ સ્થિત હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 41 લોકો માર્યા ગયા છે, અને 2,270 થી વધુ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
વિરોધ પ્રદર્શનોમાં વધારો થવાથી ઈરાનની નાગરિક સરકાર અને તેના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની પર દબાણ વધ્યું છે. ઈન્ટરનેટ ફર્મ ક્લાઉડફ્લેર અને હિમાયતી જૂથ નેટબ્લોક્સે ઈન્ટરનેટ આઉટેજની જાણ કરી છે, બંનેએ ઈરાની સરકારની દખલગીરીને આભારી છે. દુબઈથી ઈરાનમાં લેન્ડલાઈન અને મોબાઈલ ફોન ડાયલ કરવાના પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા. ભૂતકાળમાં, આવા આઉટેજ પછી કડક સરકારી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
દરમિયાન, વિરોધ પ્રદર્શનો પોતે મોટાભાગે નેતૃત્વહીન રહ્યા છે. ભવિષ્યના પ્રદર્શનો પર પહેલવીની અપીલની શું અસર પડશે તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. વોશિંગ્ટન સ્થિત એટલાન્ટિક કાઉન્સિલના નેટ સ્વાનસન, જે ઈરાન પર સંશોધન કરે છે, તેમણે લખ્યું, "એક સક્ષમ વિકલ્પના અભાવે ઈરાનમાં અગાઉના વિરોધ પ્રદર્શનોને નબળા પાડ્યા છે."
"હજારો ઈરાની અસંતુષ્ટ કાર્યકરો હોઈ શકે છે, જેમને તક મળે તો, તેઓ આદરણીય રાજકારણીઓ તરીકે ઉભરી શકે છે, જેમ કે શીત યુદ્ધના અંતે પોલેન્ડમાં મજૂર નેતા લેચ વાલેસા હતા. પરંતુ અત્યાર સુધી, ઈરાની સુરક્ષા તંત્રે દેશમાંથી તમામ સંભવિત પરિવર્તનશીલ નેતાઓની ધરપકડ કરી છે, સતાવણી કરી છે અને દેશનિકાલ કર્યા છે."
ગુરુવારે રસ્તાઓ પર વિરોધ રેલીઓ
પહલવીએ ગુરુવાર અને શુક્રવારે સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 8 વાગ્યે (1630 GMT) દેખાવો માટે હાકલ કરી હતી. સાક્ષીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે ઘડિયાળમાં 8 વાગ્યાની સાથે જ તેહરાનની આસપાસના વિસ્તારોમાં નારા લાગ્યા. "સરમુખત્યાર મુબારક!" અને "ઇસ્લામિક રિપબ્લિક મુબારક!" ના નારાઓમાં શાહની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી અને બૂમ પાડી હતી: "આ અંતિમ યુદ્ધ છે! પહલવીઓ પાછા ફરશે!" હજારો લોકો શેરીઓમાં જોઈ શકાય છે.
પહલવીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું, "ઈરાનના મહાન લોકો, દુનિયાની નજર તમારા પર છે. રસ્તાઓ પર ઉતરો અને તમારી માંગણીઓ ઉઠાવવા માટે એક થાઓ." "હું ઇસ્લામિક રિપબ્લિક, તેના નેતા અને રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડને ચેતવણી આપું છું કે દુનિયા અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તમને નજીકથી જોઈ રહ્યા છે. લોકો પર કરવામાં આવેલા અત્યાચારોનો ચોક્કસ જવાબ આપવામાં આવશે."
પહલવીએ કહ્યું કે તેઓ તેમના આહ્વાનના પ્રતિભાવના આધારે ભવિષ્યની યોજનાઓ જાહેર કરશે. ભૂતકાળમાં ઇઝરાયલ પ્રત્યેના તેમના સમર્થન અને ઇઝરાયલ તરફથી તેમને મળેલા સમર્થનની ટીકા કરવામાં આવી છે - ખાસ કરીને જૂનમાં ઇઝરાયલના ઇરાન પરના 12 દિવસના યુદ્ધ પછી. કેટલાક પ્રદર્શનોમાં પ્રદર્શનકારીઓએ શાહના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા, પરંતુ તે સ્પષ્ટ નથી કે આ સમર્થન પહલવીઓ માટે છે કે 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિ પહેલાના યુગમાં પાછા ફરવાની ઇચ્છા માટે.
ઈરાની સત્તાવાળાઓ આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનોને ગંભીરતાથી લઈ રહ્યા હોય તેવું લાગતું હતું. કટ્ટરપંથી કાયહાન અખબારે ઓનલાઈન એક વિડિયો પ્રકાશિત કર્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સુરક્ષા દળો સહભાગીઓને ઓળખવા માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરશે.
ગુરુવારે રાત્રે 8 વાગ્યાના પ્રદર્શન પહેલા પણ અનેક સ્થળોએ ફેલાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનના સ્કેલ અંગે ઈરાની સત્તાવાળાઓએ કોઈ માહિતી આપી નથી. જો કે, સુરક્ષા અધિકારીઓ ઘાયલ થયા અથવા માર્યા ગયા હોવાના અહેવાલો છે.
ન્યાયતંત્રની મિઝાન સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેહરાનની બહારના એક શહેરમાં એક પોલીસ કર્નલને છરીના ઘા વાગવાથી જીવલેણ ઇજા પહોંચી છે, જ્યારે અર્ધ-સત્તાવાર ફાર્સ સમાચાર એજન્સીએ જણાવ્યું છે કે ચહરમહલ અને બખ્તિયારી પ્રાંતના લોરેડેગન શહેરમાં ગોળીબારમાં બંદૂકધારીઓએ બે સુરક્ષા દળોના સભ્યોને મારી નાખ્યા છે અને 30 અન્ય લોકોને ઘાયલ કર્યા છે.
ઈરાનના ખોરાસન રઝાવી પ્રાંતના ડેપ્યુટી ગવર્નરે ઈરાની રાજ્ય ટેલિવિઝનને જણાવ્યું હતું કે બુધવારે રાત્રે તેહરાનથી લગભગ 700 કિલોમીટર (430 માઇલ) ઉત્તરપૂર્વમાં ચેનરાનમાં એક પોલીસ સ્ટેશન પર થયેલા હુમલામાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા છે. ગુરુવારે મોડી રાત્રે, રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે જણાવ્યું હતું કે કરમાનશાહમાં તેના બે સભ્યો માર્યા ગયા છે.
ઈરાન ટ્રમ્પની ધમકી પર વિચાર કરી રહ્યું છે
તાજેતરના વર્ષોમાં, ઈરાનમાં અનેક રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો જોવા મળ્યા છે. 12 દિવસના યુદ્ધ પછી પ્રતિબંધો કડક થયા અને ઈરાન મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું હોવાથી, ડિસેમ્બરમાં તેનું રિયાલ ચલણ ઘટીને યુએસ ડોલર સામે 1.4 મિલિયન થઈ ગયું. ત્યારબાદ તરત જ વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા, જેમાં પ્રદર્શનકારીઓએ ઈરાનની ધાર્મિક સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.
તે સ્પષ્ટ નથી કે ઈરાની અધિકારીઓએ હજુ સુધી વિરોધીઓ પર કડક કાર્યવાહી કેમ નથી કરી. ટ્રમ્પે ગયા અઠવાડિયે ચેતવણી આપી હતી કે જો તેહરાન "શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓને હિંસક રીતે મારી નાખે છે," તો યુએસ "તેમની મદદ માટે આવશે."
ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી હતી. મંત્રાલયે કહ્યું, "ઈરાનના આંતરિક બાબતોમાં ક્રમિક યુએસ વહીવટીતંત્ર દ્વારા ગુનાહિત દખલગીરીના લાંબા ઇતિહાસને યાદ કરીને, વિદેશ મંત્રાલય મહાન ઈરાની રાષ્ટ્ર માટે ચિંતાના દાવાઓને દંભી માને છે, જેનો હેતુ જાહેર અભિપ્રાયને ગેરમાર્ગે દોરવાનો અને ઈરાનીઓ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા અસંખ્ય ગુનાઓને છુપાવવાનો છે."
પરંતુ આ ટિપ્પણીઓએ યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટને સોશિયલ પ્લેટફોર્મ X પર ઓનલાઈન ફૂટેજ પોસ્ટ કરવાથી રોક્યું નહીં, જેમાં કથિત રીતે વિરોધીઓ ટ્રમ્પના નામ પર શેરીઓના નામ આપતા સ્ટીકરો ચોંટાડતા અથવા સરકારી સબસિડીવાળા ચોખા ફેંકતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
"જ્યારે ભાવ એટલા ઊંચા થઈ જાય છે કે ન તો ગ્રાહકો ખરીદી શકે છે અને ન તો ખેડૂતો વેચી શકે છે, ત્યારે દરેકને તકલીફ પડે છે," સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે એક સંદેશમાં જણાવ્યું હતું. "આ ચોખા ફેંકી દેવામાં આવે તો કોઈ ફરક પડતો નથી."
દરમિયાન, નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા નરગેસ મોહમ્મદી ડિસેમ્બરમાં ધરપકડ થયા પછી અધિકારીઓની કસ્ટડીમાં છે. તેમના પુત્ર, અલી રહેમાનીએ કહ્યું, "28 ડિસેમ્બર, 2025 થી, ઈરાનના લોકો રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે, જેમ તેઓ 2009, 2019 માં આવ્યા હતા." "દરેક વખતે, એક જ માંગણીઓ ઉભરી આવી છે: ઇસ્લામિક રિપબ્લિકનો અંત, આ પિતૃસત્તાક, સરમુખત્યારશાહી અને ધાર્મિક શાસનનો અંત, મૌલવીઓનો અંત, મુલ્લાઓના શાસનનો અંત."
