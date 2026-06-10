PoKમાં વિરોધ ચાલુ, અત્યાર સુધી 26 લોકોના મોત, પાકિસ્તાની સૈન્યનું હેલિકૉપ્ટર ક્રેશ
પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાની સેનાનો દમન ચાલુ છે; બાળકો અને ગર્ભવતી મહિલાઓને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે
Published : June 10, 2026 at 10:11 PM IST
નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) માં પાકિસ્તાની સેનાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે અત્યાર સુધીમાં 26 લોકો માર્યા ગયા છે; પીડિતોમાં બાળકો અને ગર્ભવતી મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાની સેનાનું એક હેલિકૉપ્ટર પણ ક્રેશ થયું છે.
'જોઈન્ટ આવામી એક્શન કમિટી' (JAAC) દ્વારા સેનાના કાર્યવાહી સામે વિરોધ પ્રદર્શનના આહ્વાનને પગલે PoK ના વિવિધ ભાગોમાં દુકાનો અને બજારો બંધ રહ્યા. આ પ્રદેશમાં પાકિસ્તાની સેનાનું MI-17 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું, જેમાં સવાર તમામ લશ્કરી કર્મચારીઓ માર્યા ગયા. સેનાએ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર લોકોની સંખ્યા તાત્કાલિક જાહેર કરી નથી. તે પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા ગોળી મારીને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું કે અન્ય કારણોસર ક્રેશ થયું તે અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. આ ઘટના PoK ની રાજધાની મુઝફ્ફરાબાદ નજીક બની હતી, જ્યાં હાલમાં વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યા છે.
મીડિયામાં બીજો એક અહેવાલ ફરતો થઈ રહ્યો છે. પીઓકેમાં વધતી જતી અશાંતિ વચ્ચે, એક ગુપ્તચર ડોઝિયરમાં 5 જૂનથી 9 જૂન દરમિયાન પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળો દ્વારા આયોજિત હિંસાના બનાવોની જાણ કરવામાં આવી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, હિંસા બારમંગ બ્રિજ પર ગોળીબારને કારણે થઈ હતી. ડોઝિયરમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાકિસ્તાની સેનાએ સંયુક્ત આવામી કાર્યવાહી સમિતિ (JAAC) જે આર્થિક સુધારા માટે ઝુંબેશ ચલાવતું એક જૂથ છે તેને નિશાન બનાવ્યું હતું અને આતંકવાદ વિરોધી કાયદા હેઠળ તેના પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
તેમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે JAAC નેતા શાહઝૈબ હબીબની હત્યા બાદ તણાવ વધ્યો હતો, જેમાં મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે. ડોઝિયરમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન જાનહાનિમાં 19 બાળકો અને સાત ગર્ભવતી મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, JAAC સાથે સંકળાયેલા આશરે 2,000 પ્રદર્શનકારીઓએ મંગળવારે ભીમ્બરથી વિરોધ કૂચ શરૂ કરી હતી અને મુઝફ્ફરાબાદ જવાના ઇરાદા સાથે મીરપુર પહોંચ્યા હતા. રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક વિરોધીઓએ મુઝફ્ફરાબાદ જતા પહેલા રાવલકોટ પહોંચવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. પાકિસ્તાની સેનાએ આ આંદોલનને રોકવા માટે નક્કર પ્રયાસો કર્યા હતા. પોલીસ અને સુરક્ષા દળો રસ્તાઓ અને અન્ય વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે.
JAAC સબસિડીવાળા લોટ અને વીજળીની માંગણી માટે વિરોધ કરી રહ્યું છે. ગયા શુક્રવારે, અધિકારીઓએ કાયદો અને વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા અંગેની ચિંતાઓને ટાંકીને આ જૂથને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યું હતું.
'ડોન'ના અહેવાલ મુજબ, મુઝફ્ફરાબાદની શેરીઓ સૂમસામ હતી, ભાગ્યે જ કોઈ વાહનો દેખાતા હતા. અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે શહેરમાં રમખાણો વિરોધી પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત હતા; જોકે, ત્યાં કોઈ વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યા ન હતા. અહેવાલ મુજબ, પીઓકેના બીજા મુખ્ય શહેર મીરપુરમાં આવેલા કાયદ-એ-આઝમ સ્ટેડિયમમાં સેંકડો લોકો એકઠા થયા હતા. સ્થાનિક પત્રકાર સજ્જાદ જરાલે 'ડોન'ને ફોન પર જણાવ્યું હતું કે, "અહીંની દુકાનો બંધ છે અને રસ્તાઓ પર કોઈ ટ્રાફિક નથી."
વરિષ્ઠ વકીલ અને જેએએસીના મુખ્ય સભ્ય અમજદ અલી ખાનની કથિત ધરપકડના વિરોધમાં બાર કાઉન્સિલ દ્વારા આપવામાં આવેલા આહ્વાન બાદ પીઓકેના વકીલોએ કોર્ટ કાર્યવાહીનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. પાકિસ્તાની માનવાધિકાર સંગઠને સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તે પીઓકેમાં ચાલી રહેલી હિંસા અને હિંસક અથડામણો અંગે "ખૂબ ચિંતિત" છે.
ગુસ્સે ભરાયેલા અધિકારીઓએએ મંગળવારે JAAC ના મુખ્ય નેતાઓની ધરપકડમાં મદદ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને ઈનામની જાહેરાત કરી હતી. એક સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, JAAC ના મુખ્ય નેતાઓ, જેમાં શૌકત નવાઝ મીર, ઉમર નઝીર કાશ્મીરી, સરદાર અમાન અને ખ્વાજા મેહરાનનો સમાવેશ થાય છે, તેમની ધરપકડ તરફ દોરી જતી માહિતી આપનાર કોઈપણ વ્યક્તિને "એક કરોડ રૂપિયાનું ઈનામ" આપવામાં આવશે.
નોટિફિકેશનમાં જણાવાયું હતું કે વૉન્ટેડ વ્યક્તિઓની ધરપકડમાં મદદ કરનારી જાણકારી આપનારાઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. દરમિયાન, PoK ના તથાકથિત વડાપ્રધાન ફૈઝલ મુમતાઝ રાઠોડે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પ્રદેશમાં ફેલાયેલા તણાવને ઓછો કરવા માટે વાટાઘાટોના ટેબલ પર પાછા ફરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો.
રાઠોડે એ પણ સ્વીકાર્યું કે જ્યારે પ્રદર્શનકારીઓની કેટલીક માંગણીઓ, ખાસ કરીને શરણાર્થી બેઠકો સંબંધિત માટે કાળજીપૂર્વક સમીક્ષાની જરૂર છે, ત્યારે સંઘર્ષને બદલે વાતચીત દ્વારા ઉકેલ લાવવો જોઈએ. JAAC લાંબા સમયથી કહેવાતા PoK વિધાનસભામાં 12 "શરણાર્થી બેઠકો" નાબૂદ કરવાની માંગ કરી રહ્યું છે; આ બેઠકો 1947 પછી પાકિસ્તાનમાં સ્થાયી થયેલા કાશ્મીરના શરણાર્થીઓ માટે અનામત છે.
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