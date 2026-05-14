નવી દિલ્હીમાં બ્રિક્સ બેઠક: પીએમ મોદીએ ઈરાન સહિત અનેક દેશોના વિદેશ મંત્રીઓ સાથે કરી ચર્ચા

અરાઘચી ભારતની ત્રણ દિવસની સત્તાવાર મુલાકાતે છે, જે ઈરાન સાથે યુએસ-ઇઝરાયલ યુદ્ધ શરૂ થયા પછી તેહરાન તરફથી પ્રથમ ઉચ્ચ સ્તરીય રાજદ્વારી મુલાકાત છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે નવી દિલ્હીમાં ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીને મળ્યા
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે નવી દિલ્હીમાં ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીને મળ્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 5:28 PM IST

નવી દિલ્હી : પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર ફેબ્રુઆરીના અંતમાં કરેલા હુમલા બાદ શરૂ થયેલા યુદ્ધ પછી પ્રથમ વખત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી અને રશિયાના વિદેશ મંત્રી સેર્ગેઈ લવરોવ સાથે નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી બે દિવસીય BRICS વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક દરમિયાન પરંપરાગત મુલાકાતો કરી હતી.

વડાપ્રધાન મોદીએ ઈરાન અને રશિયા ઉપરાંત દક્ષિણ આફ્રિકાના વિદેશ મંત્રી રોનાલ્ડ લામોલા અને બ્રાઝિલના વિદેશ મંત્રી મૌરો વિએરાનો સહિત અનેક દેશોના પ્રતિનિધિઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.

આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન મોદીએ બ્રિક્સ દેશોના પ્રતિનિધિઓ અને ભાગીદાર રાષ્ટ્રોના મહાનુભાવો સાથે સત્તાવાર "બ્રિક્સ ફેમિલી ફોટો"માં પણ ભાગ લીધો હતો.

ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી ત્રણ દિવસીય સત્તાવાર ભારત મુલાકાતે આવ્યા છે. પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકા-ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધ બાદ તેહરાન તરફથી આ પ્રથમ ઉચ્ચસ્તરીય રાજદ્વારી મુલાકાત માનવામાં આવી રહી છે. તેઓ ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર સાથે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરશે, જેમાં પશ્ચિમ એશિયાની બગડતી પરિસ્થિતિ મુખ્ય મુદ્દો રહેશે.

આ પહેલાં વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે રશિયાના વિદેશ મંત્રી સર્ગેઈ લાવરોવનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે બ્રિક્સ બેઠક માટે આવેલા વિવિધ સભ્ય અને નિરીક્ષક દેશોના પ્રતિનિધિઓનું પણ સ્વાગત કર્યું હતું.

વિદેશ મંત્રીએ બહુપ્રતિક્ષિત બેઠક પહેલા રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં અન્ય વિદેશ મંત્રીઓ અને સભ્ય અને નિરીક્ષક દેશોના પ્રતિનિધિઓનું પણ સ્વાગત કર્યું. જયશંકરે સૌપ્રથમ ભારતમાં ચીનના રાજદૂત ઝુ ફેઇહોંગનું સ્વાગત કર્યું, જેઓ વિદેશ મંત્રી વાંગ યીના સ્થાને દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યી હાલમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ચીન મુલાકાતને કારણે બેઇજિંગમાં હોવાથી, તેમની જગ્યાએ ભારતમાં ચીનના રાજદૂત ઝુ ફેઇહોંગનું બેઠકમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.

જયશંકરે ઇન્ડોનેશિયાના વિદેશ મંત્રી સુગિયાનો, દક્ષિણ આફ્રિકાના રોનાલ્ડ લામોલા, ઇથિઓપિયાના ગેડિયન ટિમોથિયોસ હેસેબોન તેમજ યુએઈના વિદેશ મંત્રાલયના રાજ્ય મંત્રી ખલીફા શાહીન અલ મરારનું પણ સ્વાગત કર્યું હતું.

ભારત આજે એટલે કે 14 મે થી બ્રિક્સ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકનું યજમાનપદ સંભાળી રહ્યું છે. ભારતે આ વર્ષે 1 જાન્યુઆરીથી બ્રિક્સ અધ્યક્ષપદ બ્રાઝિલ પાસેથી સંભાળ્યું છે. આ ચોથી વખત છે જ્યારે ભારત બ્રિક્સનું અધ્યક્ષપદ ભોગવી રહ્યું છે. અગાઉ ભારતે 2012, 2016 અને 2021માં બ્રિક્સ સમિટનું આયોજન કર્યું હતું.

