PM મોદીને ઈથોપિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન, ધ ગ્રેટ ઑનર નિશાન ઑફ ઈથોપિયા એવૉર્ડથી નવાઝ્યા
ઇથોપિયાએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને તેમના દેશનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર એનાયત કર્યો છે, આ એવૉર્ડ મેળવનારા તેઓ પહેલાં હેડ ઑફ સ્ટેટ કે ગર્વન્મેન્ટ છે.
Published : December 17, 2025 at 10:54 AM IST
અદીસ અબાબા: ઇથોપિયાએ મંગળવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના દેશનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર ધ ગ્રેટ ઑનર નિશાન ઇથોપિયા એનાયત કર્યો. પીએમ મોદી આ પુરસ્કાર મેળવનારા પહેલાં હેડ ઑફ સ્ટેટ કે ગર્વન્મેન્ટ છે. આ પુરસ્કાર પીએમ મોદીની આફ્રિકન દેશની મુલાકાત દરમિયાન આપવામાં આવ્યો હતો. આ ઇથોપિયન સર્વોચ્ચ સન્માન પીએમ મોદીને આપવામાં આવેલ 28મો વિદેશી રાજ્ય પુરસ્કાર છે.
આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આ પુરસ્કાર તેમના માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. "હમણાં જ, મને દેશના સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર, ઈથોપિયાના ધ ગ્રેટ ઑનર નિશાન ઑફ ઈથોપિયા એવૉર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે. વિશ્વની સૌથી જૂની અને સમૃદ્ધ સભ્યતાઓમાંની એક દ્વારા સન્માનિત થવું મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. બધા ભારતીયો વતી, હું નમ્રતાપૂર્વક આ સન્માન સ્વીકારું છું. આ પુરસ્કાર એ બધા અસંખ્ય ભારતીયો માટે છે જેમણે આ ભાગીદારીને આકાર આપ્યો છે."
Grateful to the people and Government of Ethiopia as well as Prime Minister Abiy Ahmed Ali for conferring upon me the 'Great Honour Nishan of Ethiopia' last evening. To be honoured by one of the world's most ancient and rich civilisations is a matter of immense pride. This honour…
પ્રધાનમંત્રીએ આ પુરસ્કાર ભારતના 1.4 અબજ લોકોને સમર્પિત કર્યો. X પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું, "મને 'ઇથોપિયાના મહાન સન્માન ચિહ્ન'થી સન્માનિત થવાનો ગર્વ છે. હું આ ભારતના 1.4 અબજ લોકોને સમર્પિત કરું છું."
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "આ પ્રસંગે, હું મારા મિત્ર પીએમ અબી અહેમદ અલીનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ગયા મહિને, જ્યારે અમે દક્ષિણ આફ્રિકામાં G20 સમિટ દરમિયાન મળ્યા હતા, ત્યારે આપે મને ખુબ જ પ્રેમ ને અધિકાર પૂર્વક ઇથોપિયા આવવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. હું મારા મિત્ર, મારા ભાઈના આ આમંત્રણને કેવી રીતે નકારી શકું? તેથી, પહેલી તક મળતા જ, મેં ઇથોપિયા આવવાનું નક્કી કર્યું." આ તકે, પીએમ મોદીએ ઇથોપિયા અને ભારત વચ્ચેના સંબંધોને વધુ દ્રઢ બનાવવા માટે શિક્ષકોની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, "જો આ મુલાકાત સામાન્ય રાજદ્વારી પ્રક્રિયા મુજબ હોત, તો કદાચ તેમાં ઘણો સમય લાગ્યો હોત, પરંતુ તમારા પ્રેમ અને સ્નેહ મને ફક્ત 24 દિવસમાં અહીં લાવ્યા."
તેમણે કહ્યું, "આપણે, ભારતમાં, હંમેશા માનીએ છીએ કે જ્ઞાન મુક્તિ આપે છે. શિક્ષણ એ કોઈપણ રાષ્ટ્રનો પાયો છે. મને ગર્વ છે કે આપણા શિક્ષકોએ ઇથોપિયા અને ભારત વચ્ચેના સંબંધોમાં સૌથી મોટું યોગદાન આપ્યું છે. ઇથોપિયાની મહાન સંસ્કૃતિએ તેમને અહીં ખેંચ્યા અને અહીં અસંખ્ય પેઢીઓને ઘડવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. આજે પણ, ઘણા ભારતીય ફેકલ્ટી સભ્યો ઇથોપિયન યુનિવર્સિટીઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં કામ કરી રહ્યા છે."
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ભવિષ્ય તે ભાગીદારીનું છે જે દ્રષ્ટી અને વિશ્વાસ પર આધારિત છે. તેમણે કહ્યું, "ઇથોપિયા સાથે મળીને, અમે બદલાતા વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરી શકે તેવી ભાગીદારીને આગળ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ અને નવી તકો ઊભી કરી શકીએ છીએ."