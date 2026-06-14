PM મોદી તેમની બે દેશોની મુલાકાતના પ્રથમ તબક્કામાં ફ્રાન્સ પહોંચ્યા, G7 સમિટ, દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર ફોકસ
વડાપ્રધાન રવિવારે મેક્રોન સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ સાથે 'ઈન્ડિયા ઈનોવેટ્સ'નું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે.
Published : June 14, 2026 at 10:45 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે ફ્રાંસની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા જે દરમિયાન તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે વાટાઘાટ કરશે, G7 સમિટમાં હાજરી આપશે અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી મુખ્ય નવીનતા-કેન્દ્રિત કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. મોદી ફ્રાન્સ અને સ્લોવાકિયાની પાંચ દિવસીય મુલાકાતના પ્રથમ તબક્કામાં નાઇસ પહોંચ્યા હતા.
નાઇસ કોટે ડી અઝુર એરપોર્ટ પર ફ્રેન્ચ શિક્ષણ પ્રધાન એડૌર્ડ ગેફ્રેએ તેમનું સ્વાગત કર્યું; ઉચ્ચ શિક્ષણ, સંશોધન અને અવકાશ મંત્રી ફિલિપ બાપ્ટિસ્ટ; થિયરી મથાઉ, ભારતમાં ફ્રાન્સના રાજદૂત અને નાઇસ મેયર એરિક સિઓટી, અન્ય મહાનુભાવો.
Je viens d’atterrir à Nice. Outre Nice, cette visite en France comprend des programmes à Évian et à Paris. Elle sera marquée par des rencontres bilatérales et multilatérales, visant à renforcer les liens d’amitié de l’Inde avec ses partenaires clés en matière de développement.… pic.twitter.com/hB9zCWoWoZ— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
તેમના આગમન પછી એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં મોદીએ કહ્યું, "નાઇસમાં ઉતરશે. નાઇસ ઉપરાંત આ ફ્રાંસની મુલાકાતમાં એવિયન અને પેરિસની ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય વિકાસ ભાગીદારો સાથે ભારતની મિત્રતા સુધારવાના હેતુથી દ્વિપક્ષીય અને બહુપક્ષીય કાર્યક્રમો થશે. હું આવતીકાલે રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનને મળવા અને 'ઇન્ડિયા ઇનોવેટ્સ'માં જોડાવા માટે આતુર છું."
મુલાકાતના પ્રથમ તબક્કામાં વડાપ્રધાન રવિવારે મેક્રોન સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ સાથે 'ઈન્ડિયા ઈનોવેટ્સ'નું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. આ ઈવેન્ટ ભારત, ફ્રાન્સ અને અન્ય દેશોમાંથી ટોચના ઈનોવેશન સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વેન્ચર કેપિટલ ફંડ્સને એકસાથે લાવશે.
Un accueil mémorable de la part de la communauté indienne de Nice.— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
Bien qu’ils se trouvent à plusieurs kilomètres de leur pays, le lien de notre diaspora avec l’Inde demeure plus fort que jamais. pic.twitter.com/gmszw3rfPQ
બંને નેતાઓ ભારત-ફ્રાન્સ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સમગ્ર સ્પેક્ટ્રમની સમીક્ષા કરશે, જેને આ વર્ષની શરૂઆતમાં વિશેષ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના સ્તરે ઉન્નત કરવામાં આવ્યા હતા. એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું કે આ મુલાકાત મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં ભારત-ફ્રાન્સ સહયોગને વધુ મજબૂત કરવાની તક પૂરી પાડશે.
તેમણે કહ્યું, "ઇનોવેશન સેક્ટર મુખ્ય ફોકસ ક્ષેત્ર હશે કારણ કે ભારત અને ફ્રાન્સ સાથે મળીને વર્ષ 2026ને 'ઇનોવેશનના વર્ષ' તરીકે ઉજવે છે. 'ભારત ઇનોવેટ્સ' પ્રોગ્રામ @BharatInnov2026 ભારતની વાઇબ્રન્ટ ઇનોવેશન ઇકોસિસ્ટમનું પ્રદર્શન કરશે અને સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ઇનોવેટર્સને તેમના અત્યાધુનિક ઉત્પાદનો અને સોલ્યુશન રજૂ કરવા માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે."
Bonjour France!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 13, 2026
PM @narendramodi has arrived in Nice, France.
The visit will provide an opportunity to further strengthen India-France cooperation across key sectors. Innovation sector will be a key focus area as India and France together celebrate Year 2026 as the ‘Year of… pic.twitter.com/LTuC8CZxvI
પીએમ મોદીનું ભારતીય સમુદાયના સભ્યો દ્વારા પણ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ તિરંગો લહેરાવતા અને "ભારત માતા કી જય" ના નારા લગાવતા મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા હતા. તેમની હોટલની બહાર ભારતીય સમુદાયના ઉત્સાહી સભ્યો દ્વારા વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં જીવંત પરંપરાગત નૃત્ય પ્રદર્શને સ્વાગતમાં સાંસ્કૃતિક સ્પર્શ ઉમેર્યો હતો.
"નાઇસમાં ભારતીય સમુદાય તરફથી એક યાદગાર સ્વાગત. તેઓ ઘરથી ઘણા કિલોમીટર દૂર હોઈ શકે છે, પરંતુ ભારત સાથેના અમારા NRIsનું બંધન હંમેશની જેમ મજબૂત છે," મોદીએ બીજી પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. જયસ્વાલે કહ્યું કે ભારતીય ડાયસ્પોરાની ઉષ્મા, ઉર્જા અને સ્નેહ ખરેખર વિશેષ છે. "વડાપ્રધાને ફ્રેન્ચ અને યુરોપિયન કલાકારો દ્વારા કથક, ઓડિસી અને ભરતનાટ્યમના રંગીન પ્રદર્શનના સાક્ષી પણ બન્યા," તેમણે કહ્યું.
દરમિયાન, મોદીના આગમનના સન્માનમાં નાઇસના મેયર કાર્યાલયના સિટી હોલમાં ત્રિરંગો લહેરાવવામાં આવ્યો હતો, જે વિદેશી નેતા માટે એક દુર્લભ ચેષ્ટા છે. ફ્રાન્સ અને સ્લોવાકિયાની એક સપ્તાહ લાંબી મુલાકાત પહેલા પોતાના પ્રસ્થાનના નિવેદનમાં મોદીએ કહ્યું હતું કે G7માં ભારતની હાજરી તેના ભાગીદારોનો દેશમાં અને તેની વધતી જતી વૈશ્વિક રૂપરેખા પરના વિશ્વાસને દર્શાવે છે.
ફ્રાન્સથી, મોદી 14-15 જૂનના રોજ રાજ્યની મુલાકાત માટે સ્લોવાકિયા જશે, જ્યાં તેઓ બ્રાતિસ્લાવામાં રાષ્ટ્રપતિ પીટર પેલેગ્રિની અને વડા પ્રધાન રોબર્ટ ફિકો સાથે વાતચીત કરશે અને વેપારી નેતાઓ સાથે વાતચીત કરશે. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન 16-17 જૂનના રોજ ઈવિયનમાં G7 સમિટમાં ભાગ લેવા ફ્રાન્સ પરત ફરશે.
સમિટમાં, મોદી G7 નેતાઓ અને આમંત્રિત ભાગીદાર દેશો સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ, આર્થિક વિકાસ અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ સહિતના મુદ્દાઓ પર મંતવ્યોનું આદાનપ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે. બેઠક સિવાય તેમનો અનેક દ્વિપક્ષીય બેઠકો યોજવાનો પણ કાર્યક્રમ છે.
સફરનો અંતિમ તબક્કો તેને 18 જૂને પેરિસ લઈ જશે, જ્યાં તે પ્રમુખ મેક્રોન સાથે યુરોપની સૌથી મોટી ટેક્નોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપ ઇવેન્ટ, VivaTech 2026માં હાજરી આપશે.
સમિટની આ વર્ષની આવૃત્તિમાં ભારતનું સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીય પેવેલિયન હશે. મોદી ફ્રાન્સમાં ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે પણ વાતચીત કરે તેવી અપેક્ષા છે. મુખ્ય ભૂમિ ફ્રાન્સમાં ભારતીય વસાહતીઓની સંખ્યા અંદાજે 119,000 હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે ભારતીય મૂળના 350,000 થી વધુ લોકો ફ્રેન્ચ વિદેશી પ્રદેશોમાં રહે છે.
આ પણ વાંચો...