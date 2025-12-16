રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે BBC પર 10 બિલિયન ડોલરનો દાવો ઠોક્યો, કર્યો માનહાનિનો આરોપ
33 પાનાના મુકદ્દમામાં BBC પર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું ખોટું, બદનક્ષીકારક, ભ્રામક, અપમાનજનક, ઉશ્કેરણીજનક અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ચિત્રણ પ્રસારિત કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
Published : December 16, 2025 at 9:08 AM IST
વોશિંગ્ટન : રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે BBC પર 10 અબજ ડોલરના નુકસાનની માંગણી કરતો દાવો દાખલ કર્યો છે. જેમાં BBC પર બદનક્ષી તેમજ ભ્રામક અને અન્યાયી વેપાર પ્રથાનો આરોપ લગાવ્યો છે. જેમાં 33 પાનાના આ મુકદ્દમામાં BBC પર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું ખોટું, બદનક્ષીભર્યું, ભ્રામક, અપમાનજનક, ઉશ્કેરણીજનક અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ચિત્રણ પ્રસારિત કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત BBC ને 2024 ની US રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં દખલગીરી અને પ્રભાવ પાડવાનો બેશરમ પ્રયાસ ગણાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં BBC પર "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જે કહ્યું તેનો અર્થ જાણી જોઈને ખોટી રીતે રજૂ કરવા" માટે 6 જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ભાષણના બે સંપૂર્ણપણે અલગ ભાગોને એકસાથે જોડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
BBC દ્વારા ગયા મહિને ટ્રમ્પની 6 જાન્યુઆરીના ભાષણના સંપાદન બદલ માફી માંગી હતી. પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કાનૂની કાર્યવાહીની ધમકી આપ્યા બાદ જાહેર ભંડોળ પૂરું પાડતા પ્રસારણકર્તાએ તેમને બદનામ કરવાના દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા. BBC ચેરમેન સમીર શાહે તેને ચુકાદાની ભૂલ ગણાવી હતી, જેના કારણે બીબીસીના ટોચના એક્ઝિક્યુટિવ અને તેના સમાચાર વડાએ રાજીનામું આપ્યું હતું.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના કેટલાક સમર્થકોએ યુએસ કેપિટોલમાં ધસી આવ્યા તે પહેલાં આ ભાષણ આપવામાં આવ્યું હતું કારણ કે કોંગ્રેસ 2020 ની ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રપતિ-ચૂંટાયેલા જો બાઈડેનની જીતને પ્રમાણિત કરવા માટે તૈયાર હતી, જે ટ્રમ્પે ખોટો આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમની પાસેથી ચોરી કરવામાં આવી છે.
BBC દ્વારા 2024 ની US રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીના થોડા દિવસો પહેલા "ટ્રમ્પ: અ સેકન્ડ ચાન્સ?" નામની એક લાંબી ડોક્યુમેન્ટ્રી પ્રસારિત કરી હતી. તેમાં 2021 ના ભાષણના બે વિભાગોમાંથી ત્રણ અવતરણોને એકસાથે જોડવામાં આવ્યા હતા, જે લગભગ એક કલાકના અંતરે આપવામાં આવ્યા હતા. જે એક અવતરણ જેવું લાગતું હતું જેમાં ટ્રમ્પે સમર્થકોને તેમની સાથે કૂચ કરવા અને "નરકની જેમ લડવા" વિનંતી કરી હતી. કાપેલા ભાગોમાં એક વિભાગ હતો જ્યાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ ઇચ્છે છે કે સમર્થકો શાંતિપૂર્ણ રીતે પ્રદર્શન કરે.
