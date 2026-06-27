રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે: વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો
ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર અંગે, યુએસ વિદેશ સચિવે કહ્યું કે અમે તેને પૂર્ણ કરવાના અંતિમ તબક્કામાં છીએ.
Published : June 27, 2026 at 12:15 PM IST
વોશિંગ્ટન/નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે. અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ કહ્યું છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર આગામી વર્ષની શરૂઆતમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભારત મુલાકાત માટે કામ કરી રહ્યું છે. આ ભારત-અમેરિકાના સંબંધોમાં વધતી ગતિ દર્શાવે છે, કારણ કે બંને દેશો ઝડપથી દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે IANS સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, રુબિયોએ કહ્યું કે તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની મુલાકાતની તૈયારી માટે વર્ષના અંત પહેલા ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે. "હું વર્ષના અંત પહેલા પાછા ફરવા અને આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાતની તૈયારી કરવા માટે આતુર છું," રુબિયોએ કહ્યું.
IANS Exclusive— IANS (@ians_india) June 27, 2026
Washington DC, US: When asked about US President Donald Trump's possible visit to India next year, US Secretary of State Marco Rubio says, " we're hoping that's what we're working towards - sometime early next year to have the president come. i think it's very… pic.twitter.com/soumURKZ91
જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું ટ્રમ્પની મુલાકાત આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં થઈ શકે છે, ત્યારે રુબિયોએ જવાબ આપ્યો: "અમે આશાવાદી છીએ. અમે તે તરફ કામ કરી રહ્યા છીએ જેથી રાષ્ટ્રપતિ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં મુલાકાત કરી શકે."
રુબિયોએ કહ્યું કે ફ્રાન્સમાં G7 સમિટ દરમિયાન ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેની તાજેતરની મુલાકાત બાદ ભારત-અમેરિકાના સંબંધો મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે ખૂબ જ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે. મારો મતલબ છે કે તે ખૂબ જ મજબૂત છે. પ્રધાનમંત્રી સાથે અમારી ખૂબ જ સારી મુલાકાત થઈ. રાષ્ટ્રપતિએ G7 માં સારી મુલાકાત કરી."
યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટે પણ બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલી વેપાર સોદાની વાટાઘાટો અંગે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "અમે વેપાર સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની આશા રાખીએ છીએ. અમે તેને પૂર્ણ કરવાના અંતિમ તબક્કામાં છીએ, અને તે ખૂબ જ સકારાત્મક છે."
રુબિયોએ કહ્યું કે યુએસ ટૂંક સમયમાં ક્વાડ નેતાઓની બીજી બેઠકની પણ રાહ જોઈ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "અમે ક્વાડની બીજી બેઠક માટે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ફરીથી જોડાવા માટે આતુર છીએ."
ભારતને અમેરિકાના સૌથી નજીકના ભાગીદારોમાંના એક તરીકે વર્ણવતા, રુબિયોએ કહ્યું, "ભારત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો ખૂબ જ નજીકનો ભાગીદાર અને સાથી છે, અને વડા પ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચેના સંબંધો આટલા નજીકના ન હોઈ શકે, જે મને લાગે છે કે રાજદ્વારીમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે."
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે છેલ્લે ફેબ્રુઆરી 2020 માં ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં તેમણે વડાપ્રધાન મોદી સાથે અમદાવાદમાં "નમસ્તે ટ્રમ્પ" રેલીને સંબોધિત કરી હતી. ત્યારબાદ ટ્રમ્પ અને મોદીએ નવી દિલ્હીમાં દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરી હતી.
ટ્રમ્પના રાષ્ટ્રપતિ તરીકેના બીજા કાર્યકાળથી, ટ્રમ્પ અને મોદી નિયમિતપણે ફોન દ્વારા વાત કરી રહ્યા છે કારણ કે બંને દેશો વેપાર, સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી અને ઇન્ડો-પેસિફિકમાં સહયોગને મજબૂત બનાવવા માંગે છે.
જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત પણ ક્વાડમાં મુખ્ય ભાગીદારો છે, અને આ ચાર દેશો પ્રાદેશિક સુરક્ષા, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી, મજબૂત સપ્લાય ચેઇન અને દરિયાઇ સુરક્ષા પર સહયોગનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છે. વોશિંગ્ટન અને નવી દિલ્હી બંનેએ તેમની ભાગીદારીને 21મી સદીના સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક સંબંધોમાંના એક તરીકે વર્ણવી છે.