"પીએમ મોદીએ મને ખાતરી આપી કે ભારત હવે મોસ્કો પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં" : રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ

US પ્રમુખ ટ્રમ્પે સંબંધો સુધારવા માટે તેમના નજીકના સહાયક, સર્જિયો ગોરને ભારતમાં નિયુક્ત રાજદૂત તરીકે મોકલ્યા છે.

ફાઈલ ફોટો
US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
વોશિંગ્ટન : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એક મહાન માણસ ગણાવતા, US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકી રાજદૂત-નિયુક્ત સર્જિયો ગોર અને ભારતીય વડાપ્રધાન મોદી વચ્ચેની તાજેતરની મુલાકાતના પરિણામની પ્રશંસા કરી હતી. ઓવલ ઓફિસમાંથી FBI ડિરેક્ટર કાશ પટેલ સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે PM મોદીની કરી પ્રશંસા

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ભારતના નેતૃત્વ અને તેના વિકસતા વૈશ્વિક દરજ્જા, ખાસ કરીને રશિયા સાથેના તેના તેલ વેપાર પર પોતાના વિચારો જણાવ્યા હતા. અમેરિકી રાજદૂતની વડાપ્રધાન મોદી સાથેની વાતચીત વિશેના પ્રશ્નના જવાબમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે ખૂબ જ સારી રહી. મોદી એક મહાન માણસ છે. તેમણે (સર્જિયો ગોર) મને કહ્યું કે તેઓ (વડાપ્રધાન મોદી) ટ્રમ્પને પ્રેમ કરે છે."

વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતની રાજકીય સ્થિરતાની પ્રશંસા કરતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, દેશમાં એક સમયે કેવી રીતે વારંવાર નેતૃત્વ પરિવર્તન થતા રહ્યા છે. હું વર્ષોથી ભારતને જોઈ રહ્યો છું. તે એક અદ્ભુત દેશ છે, અને દર વર્ષે તમને એક નવો નેતા મળે છે. કેટલાક તો થોડા મહિના માટે જ ત્યાં રહે છે, અને આ વર્ષોથી થઈ રહ્યું છે. જ્યારે મારા મિત્ર લાંબા સમયથી ત્યાં છે.'

"પીએમ મોદીએ ખાતરી આપી કે ભારત હવે મોસ્કો પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં" : US રાષ્ટ્રપતિ

ઉર્જા બાબતોમાં વોશિંગ્ટન સાથે ભારતના સહયોગ પર ભાર મૂકતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીએ તેમને ખાતરી આપી છે કે નવી દિલ્હી ટૂંક સમયમાં મોસ્કોથી તેલની આયાત બંધ કરશે. તેમણે મને ખાતરી આપી છે કે રશિયા પાસેથી કોઈ તેલ ખરીદવામાં આવશે નહીં. તેઓ રશિયા પાસેથી પોતાનું તેલ ખરીદી રહ્યા નથી. તેઓ તાત્કાલિક કરી શકશે નહીં, તે એક નાની પ્રક્રિયા છે, પરંતુ તે ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે."

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે, રશિયા સાથે ભારતના તેલ વેપારને સમાપ્ત કરવાથી યુક્રેનમાં સંઘર્ષનો અંત લાવવાના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસોને મજબૂત બનાવવામાં આવશે. અમે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પાસેથી ફક્ત એટલું જ ઇચ્છીએ છીએ કે તેઓ આ બંધ કરે, યુક્રેનિયનોની હત્યા બંધ કરે અને રશિયનોની હત્યા બંધ કરે. કારણ કે તેઓ ઘણા રશિયનોની હત્યા કરી રહ્યા છે."

રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કી વચ્ચેની દુશ્મનાવટને એક મોટી અવરોધ ગણાવતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઉમેર્યું કે, "મને લાગે છે કે આપણે તેમને પકડી લઈશું. જો ભારત તેલ નહીં ખરીદે, તો તે ઘણું સરળ થઈ જશે. તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં, અને યુદ્ધ પૂરું થયા પછી તેઓ રશિયા પાછા જશે."

