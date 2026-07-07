રાષ્ટ્રપતિ પ્રવોબોએ કહ્યું, તેમનામાં ભારતનું DNA, વડાપ્રધાન મોદીની કરે છે નકલ
ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સુબિયાન્ટોએ જકાર્તામાં ભારતીય ડાયસ્પોરાને કહ્યું, મને ભારતીય સંગીત ખૂબ ગમે છે
Published : July 7, 2026 at 9:40 PM IST
જકાર્તા: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં એક સામુદાયિક કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો અને ભારત-ઇન્ડોનેશિયા સંબંધો પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું કે, ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા એક સભ્યતાપૂર્ણ બંધન ધરાવે છે. સામ્રાજ્યોનો ઉદય અને પતન થયું છે અને વિશ્વ રાજકારણ બદલાયું છે, પરંતુ ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચેનો આ કાયમી બંધન યથાવત છે. આ આપણી સૌથી મોટી તાકાત છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ કહ્યું કે તેમની પાસે ભારતનો ડીએનએ છે. આ નિવેદન ભારતીયોના હૃદયને સ્પર્શી ગયું. આ ડીએનએ પરસ્પર વિશ્વાસ, સહિયારો વારસો અને સહિયારી યાદો પર બનેલો છે. ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચેનો સંબંધ સંસ્કૃતિઓમાંથી એક છે, સમુદ્રનો. ઇન્ડોનેશિયા હોય કે ભારત... આપણા બંને દેશો વિકાસ માટે અધીરા છે. આપણી પાસે રોકવાનો સમય નથી, થોભવાનો સમય નથી."
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi says, " mr president, you said it back then, and you have said it again today. you also mentioned at that time that you possess india's dna. i observed that it was precisely that remark which drew… pic.twitter.com/MrPEK9cDl1— ANI (@ANI) July 7, 2026
તેમણે કહ્યું, "હું જ્યાં પણ ગયો, જેને પણ મળ્યો, દરેકના ચહેરા પર ભારત માટે પ્રેમ, આદર અને સ્નેહ સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યો. મેં જોયું કે ભારતીય ગીત 'કુછ કુછ હોતા હૈ...' અહીં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આજે, મેં રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવોને કહ્યું કે, જ્યારે ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા સાથે મળીને કામ કરે છે, ત્યારે ફક્ત થોડી વસ્તુઓ કરતાં ઘણું બધું થઈ શકે છે. આજે સવારે, મને ઇન્ડોનેશિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન પ્રાપ્ત કરવાનો પણ લહાવો મળ્યો. ઇન્ડોનેશિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન... તે 1.4 અબજ ભારતીયોનું ગૌરવ છે. આ પુરસ્કાર ઇન્ડોનેશિયા અને ભારત વચ્ચેની ગાઢ મિત્રતાનું બીજું પ્રતીક છે."
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi says, " ...india and indonesia are close not only at heart but are also immediate neighbours geographically. the distance between india's great nicobar island and indonesia's aceh is approximately… pic.twitter.com/6VGHgPSsEV— ANI (@ANI) July 7, 2026
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, મહાનદી પર કેળાની છાલથી બનેલી નાની હોડીઓ તરતી રાખવાની પરંપરા હોય, વાયાંગ કુલિત દ્વારા મહાભારતનું નાટક હોય કે દેવી શ્રીની પૂજા હોય, દરેક પરંપરા ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચેના કાયમી સાંસ્કૃતિક જોડાણને દર્શાવે છે. આ સંબંધનો ઇતિહાસ જેટલો જૂનો છે તેટલો જ સમૃદ્ધ છે.
તેમણે કહ્યું કે આજકાલ દુનિયામાં ફૂટબોલનો જુસ્સો છવાઈ રહ્યો છે. ઇન્ડોનેશિયામાં પણ ફૂટબોલ માટેનો જુસ્સો જબરદસ્ત છે. તમે બધા અહીં તે ઉર્જા, તે ઉત્સાહ લઈને આવ્યા છો... અને તે દૃશ્યમાન છે. આ એક વિચિત્ર સંયોગ છે કે જ્યારે પણ હું ઇન્ડોનેશિયા ગયો છું, ત્યારે ફિફા વર્લ્ડ કપ એક તોફાન બની રહ્યું છે. છતાં, ઇન્ડોનેશિયામાં તમે બધા મેન ઓફ ધ મેચ છો. આજની ઘટના એક ભવ્ય ભારતનું જીવંત ઉદાહરણ બની ગઈ છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "આજે, ભારતનું અર્થતંત્ર વૈશ્વિક વિકાસને આગળ વધારવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. જ્યારે વિશ્વ કોરોના રોગચાળા જેવા મોટા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું હતું, ત્યારે પણ ભારતનું અર્થતંત્ર ઠપ થયું નથી." જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં આટલું મોટું સંકટ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે પણ ભારતનું અર્થતંત્ર અટક્યું નહીં.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આ ગતિ, આ પ્રગતિ... આકસ્મિક રીતે આવી નથી. ભારતે સુધારા પછી સુધારા લાગુ કર્યા છે, અમે અવિરતપણે કામ કર્યું છે... તેથી જ આજે દેશ પરિવર્તન પામી રહ્યો છે. અમે સુધારા, પ્રદર્શન, પરિવર્તનના મંત્રને અનુસરી રહ્યા છીએ. જો હું ભારતના વિકાસની ગતિ અને સ્કેલનું એક જ વાક્યમાં વર્ણન કરું, તો હું કહીશ... 1.4 અબજ લોકોની આકાંક્ષાઓ અને સપનાઓ આગળ વધી રહ્યા છે."
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ભારતમાં બીજી એક સિસ્ટમ સ્થાપિત થઈ છે જે અભૂતપૂર્વ અને ભવ્ય છે. આ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) છે. આ એક ફૂલપ્રૂફ સિસ્ટમ છે, જેમાં તમામ ભંડોળ કોઈપણ લીકેજ વિના લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે છે. છેલ્લા 12 વર્ષમાં, ₹50 લાખ કરોડ લોકોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આવી સિસ્ટમ સ્થાપિત થાય છે, ત્યારે લોકોનો વિશ્વાસ વધે છે.
તેમણે કહ્યું કે ઊર્જાથી લઈને કનેક્ટિવિટી અને ચિપ ઉત્પાદન સુધી... ભારત અણનમ છે. આજનું ભારત ફક્ત પોતાના સપના જ નહીં, પરંતુ દરેક મિત્ર દેશના સપનાઓને પણ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે. ભારત સબકા સાથ, સબકા વિકાસના મંત્રને અનુસરે છે.
બીજી તરફ, ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ કહ્યું કે, ભારતીય લોકશાહી એક અદ્ભુત ઉદાહરણ છે જેમાંથી ઇન્ડોનેશિયા શીખે છે, અને જણાવ્યું કે ભારતીય અંશ તેમના ડીએનએમાં હાજર છે. તેમણે કહ્યું કે, તેમણે પીએમ મોદીના કારકિર્દી માર્ગને અનુસર્યો છે અને ઘણા કાર્યક્રમોમાં તેનો અમલ કર્યો છે.
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, President of Indonesia Prabowo Subianto says, " my ministers, my generals, they all like to dance, they all like to sing. maybe most of them have indian dna. most of my ministers, they sing indian songs very well."— ANI (@ANI) July 7, 2026
he also… pic.twitter.com/BR5z7FEGQO
તેમણે ભારતીય ડાયસ્પોરાના સભ્યોને સંબોધન કરતી વખતે આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવોએ યાદ કર્યું કે તેઓ 2025 માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય મહેમાન કેવી રીતે બન્યા અને 1950 માં રાષ્ટ્રપતિ સુકર્ણો કેવી રીતે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય મહેમાન હતા. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે ભારતની તેમની રાજ્ય મુલાકાત પહેલાં, તેમણે જનીન પરીક્ષણ કરાવ્યું અને જાણ્યું કે તેમના ડીએનએમાં ભારતીય અંશ છે. તેમણે કહ્યું, "ભારતની મારી રાજ્ય મુલાકાત પહેલાં, મેં જીનોમ સિક્વન્સિંગ પરીક્ષણ કરાવ્યું અને શોધ્યું કે મારા ડીએનએમાં ભારતીય તત્વો છે." તેમની ટિપ્પણીઓથી ભીડમાંથી જોરથી તાળીઓ પડી.
હળવાશથી તેમણે ઉમેર્યું, "જ્યારે પણ હું ભારતીય સંગીત સાંભળું છું, ત્યારે મારું શરીર નાચવા લાગે છે... આજે રાજ્ય ભોજન સમારંભમાં, હું મારી જાતને રોકી શક્યો નહીં. મારા મંત્રીઓ અને સેનાપતિઓ બધા ગાવાના અને નૃત્ય કરવાના શોખીન છે. કદાચ તેમાંના મોટાભાગનામાં ભારતીય ડીએનએ પણ છે... તે સાચું છે. મારા મોટાભાગના મંત્રીઓ ભારતીય ગીતો ખૂબ જ સારી રીતે ગાય છે."
પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથેની તેમની મુલાકાતનું સ્વાગત કરતાં તેમણે કહ્યું, "આપણે વિશ્વના બે સૌથી મોટા લોકશાહી છીએ. આ સરળ રસ્તો નથી, પરંતુ તે ન્યાય, આશા અને સમાવેશ માટે શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થા છે... આપણે લોકશાહીને જાળવી રાખવા માટે વિશ્વાસ કરવો જોઈએ અને લડવું જોઈએ."
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