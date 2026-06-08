ફિલિપાઇન્સમાં 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી
ફિલિપાઇન્સમાં શક્તિશાળી બે ભૂકંપ આવ્યા હતા જે બાદ સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
By ANI
Published : June 8, 2026 at 7:40 AM IST
મનીલા: ફિલિપાઇન્સમાં 7.7ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS)ના અહેવાલ મુજબ, સોમવારે ફિલિપાઇન્સમાં 7.7ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો.
ભૂકંપનું કેન્દ્ર મિંડાનાઓ ટાપુના જનરલ સેંટોસ શહેરથી 13 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં હતું. ફિલિપાઇન્સની ભૂકંપ સંસ્થા અનુસાર તેની ઊંડાઇ 10 કિલોમીટર હતી જ્યારે અમેરિકન ભૂવૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણ (USGS)એ 7.8ની તીવ્રતા અને 55 કિલોમીટરની ઊંડાઇ નોંધી હતી.
X પરની એક પોસ્ટમાં NCSએ જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપ ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 5:07 વાગ્યે આવ્યો હતો અને તેની ઊંડાઇ 93 કિલોમીટર હતી. ફિલિપાઇન્સમાં આવેલા ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયામાં પણ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
થોડા સમય પછી ફિલિપાઇન્સમાં બીજો ભૂકંપ પણ 10 મિનિટની અંદર 5:18 વાગ્યે આવ્યો હતો જેની રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 6.4 નોંધાઇ હતી. આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ 79 કિલોમીટર ઊંડાઇ પર હતું.
Officials issued tsunami warnings after a strong magnitude 7.8 earthquake struck off the southern Philippine island of Mindanao, with no immediate reports of deaths or major damage https://t.co/jKviMtA2lZ— Reuters (@Reuters) June 8, 2026
ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી
ભૂકંપ બાદ અમેરિકન સુનામી ચેતવણી પ્રણાલીએ સુનામીનો સંકેત આપતા ચેતવણી જાહેર કરી છે. ખતરનાક મોજા દરિયાકાંઠાને અસર કરી શકે છે. ઇન્ડોનેશિયાની જિયોફિઝિક્સ એજન્સીએ દેશના ઉત્તર પૂર્વીય દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી હતી જેમાં રહેવાસીઓને સતર્ક રહેવા અને સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
કોઇ જાનહાનિના સમાચાર નથી
ઇન્ડોનેશિયા અને ફિલિપાઈન્સમાં ભૂકંપને કારણે અત્યાર સુધી કોઇ મોટી જાનહાનિના સમાચાર નથી. લોકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે કારણ કે આગામી સમયમાં પણ મોટા ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાઇ શકે છે. વિસ્તારમાં એજન્સીઓ દરિયાના જળસ્તર પર નજર રાખી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: