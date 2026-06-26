વેનેઝુએલાના ભૂકંપે ગુજરાતના ભૂકંપની યાદ અપાવી, 1998થી 2026 સુધી વિશ્વમાં આવેલા શક્તિશાળી ભૂકંપ
દક્ષિણ અમેરિકન દેશ વેનેઝુએલામાં બે જોરદાર ભૂકંપથી મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. ઉત્તર વેનેઝુએલાના લા ગુએરા સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો છે.
Published : June 26, 2026 at 10:24 AM IST
હૈદરાબાદ: દક્ષિણ અમેરિકન દેશ વેનેઝુએલામાં બે જોરદાર ભૂકંપથી મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. ઉત્તર વેનેઝુએલાના લા ગુએરા સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો છે. આ આફતને કારણે અનેક ઇમારતો તૂટી પડી હતી. કાર્યવાહક રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગેજે ઇમરજન્સીની જાહેરાત કરી છે. ભૂકંપથી થયેલા નુકસાનને કારણે માઇક્વેટિયા એરપોર્ટને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. વેનેઝુએલાના ભૂકંપે ગુજરાતમાં 2001માં આવેલા ભૂકંપની યાદ તાજી કરાવી હતી.
24જૂન 2026-કારાકસ, વેનેઝુએલા: 7.2 અને 7.5ની તીવ્રતાના ભૂકંપ થોડા સમયના અંતરે જ આવ્યા હતા જેને કારણે કારાકસમાં કેટલીક બિલ્ડિંગ તૂટી ગઇ હતી. આ ઘટનામાં 150થી વધુ લોકોના મોત થયા છે, જે એક સદી કરતા પણ વધુ સમયમાં વેનેઝુએલામાં આવેલા સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપમાંથી એક હતો.
28 માર્ચ 2025-મ્યાનમાર અને થાઇલેન્ડ: 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ શાન રાજ્ય અને સરહદી વિસ્તારમાં આવ્યો હતો જેમાં 5,456 લોકોના મોત થયા હતા.
7 ઓક્ટોબર,2023-હેરાત, અફઘાનિસ્તાન: હેરાતથી 14 કિલોમીટર દૂર 6.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં 1,482 લોકોના મોત થયા હતા.
6 ફેબ્રુઆરી, 2023-તુર્કી અને સીરિયા: 7.8ની તીવ્રતાના ભૂકંપમાં 50,000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા, લાખો લોકો બેઘર થયા અને લગભગ 300,000 બિલ્ડિંગને નુકસાન થયું હતું.
22 જૂન, 2022: અફઘાનિસ્તાનમાં 6.1ની તીવ્રતાના ભૂકંપમાં 1,100થી વધુ લોકોના મોત થયા.
14 ઓગસ્ટ, 2021: હૈતીમાં 7.2ની તીવ્રતાના ભૂકંપમાં 2,200થી વધુ લોકોના મોત થયા.
28 સપ્ટેમ્બર, 2018: ઇન્ડોનેશિયામાં 7.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં સુનામી આવી અને 4,300થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
25 એપ્રિલ, 2015: નેપાળમાં 7.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો જેમાં 8,800થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
11 માર્ચ, 2011: જાપાનના ઉત્તર-પૂર્વ તટ પર 9.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો જેમાં સુનામી આવી હતી અને લગભગ 20 હજાર લોકોના મોત થયા હતા.
12 જાન્યુઆરી, 2010: હૈતીમાં 7.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો જેમાં એક લાખ કરતા વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. સરકારી અનુમાન અનુસાર મૃતકોની સંખ્યા 316,000 સુધી પહોંચી હતી.
12 મે 2008: ચીનના પૂર્વ સિચુઆનમાં 7.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો જેમાં 87,500થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
27 મે, 2006: ઇન્ડોનેશિયાના જાવા ટાપુ પર 6.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવતા 5,700થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
8 ઓક્ટોબર,2005: પાકિસ્તાનના કાશ્મીર વિસ્તારમાં 7.6ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી 80,000થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
28 માર્ચ, 2005: ઇન્ડોનેશિયાના ઉત્તરી સુમાત્રામાં 8.6ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી લગભગ 1,300 લોકોના મોત થયા હતા.
26 ડિસેમ્બર, 2004: ઇન્ડોનેશિયામાં 9.1ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી હિન્દ મહાસાગરમાં સુનામી આવી હતી જેમાં એક ડઝન દેશોમાં લગભગ 230,000 લોકોના મોત થયા હતા.
26 ડિસેમ્બર 2003: દક્ષિણ-પૂર્વ ઇરાનમાં 6.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં 20 હજારથી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
21 મે, 2003: અલ્જીરિયામાં 6.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં 2200થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
26 જાન્યુઆરી, 2001: ગુજરાતના કચ્છમાં 7.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં 20,000 લોકોના મોત થયા હતા.
17 ઓગસ્ટ, 1999: તુર્કીના ઇજમિતમાં 7.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં લગભગ 18000 લોકોના મોત થયા હતા.
30 મે, 1998: અફઘાનિસ્તાનના બદખ્શાં પ્રાંતમાં 6.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવતા 4000થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
વેનેઝુએલાના ઇતિહાસમાં આવેલા ભૂકંપ
1900- કારાકસના પૂર્વમાં 7.6-7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, આ વેનેઝુએલાના ઇતિહાસમાં સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપ હતો.
1967- કારાકસ પાસે 6.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ જેમાં 225 લોકોના મોત થયા હતા અને રાજધાનીમાં ભારે નુકસાન થયું હતું.
1997- સુક્રે રાજ્યમાં 6.9-7.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ જેમાં 80થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
2018- ઉત્તર દરિયા કિનારે 7.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ જેમાં 400થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
24 સપ્ટેમ્બર 2025- વેનેઝુએલાના જુલિયામાં મેને ગ્રાંડે પાસે 6.2-6.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ જેમાં બિલ્ડિંગને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને 100થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
2026- કારાકસમાં ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ 7.2 અને 7.5ની તીવ્રતાના બે ભૂકંપ આવ્યા હતા જેમાં અનેક બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઇ હતી અને અનેક લોકોના મોત થયા હતા.
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