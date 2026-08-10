કોલંબો અને ઇક્વાડોરમાં 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, જીવ બચાવવા લોકો ઘરો અને બિલ્ડિંગથી બહાર દોડ્યા
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જીયોલોજિકલ સર્વે અને કોલંબિયાના સમકક્ષ બંનેએ 7.4 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ હોવાની જાણ કરી હતી.
Published : August 10, 2026 at 8:00 PM IST
બોગોટા: સોમવારે પશ્ચિમ કોલંબિયામાં આવેલા શક્તિશાળી ભૂકંપના કારણે દક્ષિણ અમેરિકન રાષ્ટ્ર અને પડોશી ઇક્વાડોર હચમચી ઉઠ્યા હતા, જેના કારણે લોકોને ઘરો અને ઇમારતો ખાલી કરાવવાની ફરજ પડી હતી.
યુએસ જિયોલોજિકલ સર્વે અને કોલંબિયાના સમકક્ષે અહેવાલ આપ્યો છે કે, ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ કોલંબિયાની રાજધાની બોગોટાથી લગભગ 250 માઇલ (400 કિલોમીટર) પશ્ચિમમાં ચોકો પ્રદેશના સાન જોસ ડેલ પાલ્મરમાં હતું. યુએસજીએસએ જણાવ્યું હતું કે તે 66 માઇલ (107 કિલોમીટર) ની ઊંડાઈએ હતું.
હોકો ગવર્નર નુબિયા કોર્ડોબાએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે, રાજધાનીમાં, "ઘટનાઓમાં ઇજાઓ અને ઇમારતોને ગંભીર નુકસાન થયું છે."
જૂનના અંતમાં વેનેઝુએલામાં 7.2 અને 7.5 ની તીવ્રતાના બે સતત ભૂકંપ આવ્યા બાદ આ ભૂકંપ આવ્યો હતો. તે ભૂકંપમાં સેંકડો ઇમારતો નાશ પામી હતી અને 5,000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા.