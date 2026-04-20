જાપાનના દરિયાકાંઠે 7.5 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી જાહેર

ઉત્તર જાપાનના સાનરિકુ કિનારે સાંજે 4:53 વાગ્યે ભૂકંપ આવ્યો.

પ્રતીકાત્મક ચિત્ર (IANS)
By AP (Associated Press)

Published : April 20, 2026 at 2:38 PM IST

ટોક્યો: ઉત્તર જાપાનના દરિયાકાંઠે એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો, જેના કારણે જાપાન હવામાન એજન્સીએ આ પ્રદેશ માટે સુનામી ચેતવણી જારી કરી. એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે 7.5 ની પ્રાથમિક તીવ્રતાનો ભૂકંપ ઉત્તર જાપાનના સાનરિકુ કિનારે સાંજે 4:53 વાગ્યે (0753 GMT) આવ્યો હતો. તે સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 10 કિલોમીટર (6 માઇલ) ની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.

જાપાનના NHK જાહેર ટેલિવિઝનએ અહેવાલ આપ્યો છે કે 3 મીટર (10 ફૂટ) ઊંચા સુનામી મોજા ટૂંક સમયમાં આ વિસ્તારમાં અથડાઈ શકે છે.

11 માર્ચ, 2011 ના રોજ 9.0 ની તીવ્રતાના ભૂકંપ અને સુનામીને 15 વર્ષ થઈ ગયા છે. તે આપત્તિએ ઉત્તર જાપાનના કેટલાક ભાગોને તબાહ કરી દીધા હતા, જેમાં 22,000 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા અને લગભગ અડધા મિલિયન લોકોને તેમના ઘર છોડવા મજબૂર કર્યા હતા; જેમાંથી મોટાભાગના સુનામીના નુકસાનથી ભાગી રહ્યા હતા.

સુનામીગ્રસ્ત ફુકુશિમા દાઇચી ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાંથી કિરણોત્સર્ગને કારણે ફુકુશિમામાં આશરે 160,000 લોકોને તેમના ઘર છોડવાની ફરજ પડી હતી. આમાંથી, આશરે 26,000 લોકો હજુ સુધી પાછા ફર્યા નથી, કારણ કે તેઓ અન્યત્ર સ્થાયી થયા છે, અથવા તેમના વતન નો-એન્ટ્રી ઝોનમાં છે, અથવા તેઓ રેડિયેશનના સંપર્ક વિશે ચિંતિત છે.

